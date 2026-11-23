Dom običajno opremljamo z vidika odraslega, kar pomeni, da obešalnike namestimo na višino svojih rok, kozarce pospravimo v zgornje omarice, otroška oblačila pa tja, kjer je v omari ostalo nekaj prostora. Nato pa od otroka pričakujemo vedno več samostojnosti, čeprav za številna vsakdanja opravila še vedno potrebuje nekoga, ki mu odpre, prinese ali poda.

Pri urejanju doma po načelih montessori je izhodišče drugačno: prostor prilagodimo tudi otrokovim zmožnostim in mu s tem omogočimo sodelovanje pri družinskem življenju in postopno prevzemanje opravil, ki jih že zmore.

Prostor, ki otroku omogoča sodelovanje

Eden osrednjih pojmov pedagogike montessori je okolje, ki otroku omogoča vedno več samostojnega delovanja. Pri njegovi pripravi poudarja opazovanje otroka, prilagajanje njegovim spreminjajočim se potrebam ter svobodo znotraj jasnih meja. In ko po teh načelih urejamo dom, se moramo posvetiti vprašanjem, ali otrok doma doseže svojo brisačo, zna odpreti posodo z igračami in lahko jakno pospravi brez naše pomoči?

Takšna ureditev sicer ne zagotavlja, da bo otrok odslej vedno sodeloval ali da bodo jutra potekala brez zapletov, odstrani pa nekatere praktične ovire, zaradi katerih mora za pomoč prositi tudi takrat, ko bi del opravila že zmogel sam.

Omarica, ki jo sme odpreti

Posebno uporaben primer so spodnje omarice v kuhinji ali dnevni sobi. Če otrok vedno znova odpira ista vratca, lahko premislimo, ali je mogoče njihovo vsebino zamenjati. V primerno, varno omarico lahko na primer pospravimo njegove krožničke, lončke ali nekaj igrač, predmete, ki jih ne sme uporabljati, pa prestavimo v ustrezno zavarovan prostor. Namesto ponavljajočega 'ne' in zapiranja vratc lahko otroku na primer pokažemo, kaj je v njej in kako lahko stvari uporablja.

Predsoba: samostojnost se začne pri jakni in čevljih

Predsoba je dober prostor za prve spremembe, saj se v njej vsak dan ponavljajo podobna opravila. Nizko nameščen obešalnik omogoči, da otrok svojo jakno doseže in jo pozneje tudi obesi. Jasno določeno mesto za čevlje mu pokaže, kam sodijo, manjša stabilna klop pa ponudi prostor za obuvanje. Pomembna pa je tudi preglednost; kot praktičen začetek lahko pripravimo samo stvari, ki jih otrok v tistem obdobju res uporablja, saj bo tako lažje našel tisto, po kar je prišel.

Kuhinja: od prinašanja žlice do priprave mize

Načela montessori vzgoje kuhinjska opravila predstavljajo kot priložnost za spodbujanje otrokove samostojnosti. Prav zato se tudi v kuhinji priporoča dosegljivo shranjevanje primernih predmetov ter pripomočki, prilagojeni otrokovi velikosti. Otrok lahko glede na svoje sposobnosti na primer prinese žlico, odnese prtiček na mizo ali sodeluje pri pranju zelenjave. Smiselno je urediti tudi celotno zaporedje opravila: da lahko pripravi pogrinjek, mora vedeti, kje so potrebščine, jih doseči in imeti možnost, da jih varno prenese.

Poleg posode mu lahko pripravimo tudi krpico za brisanje polite vode, otroku prilagojeno metlico, smetišnico in krpo. Tako je tudi pospravljanje del dejavnosti, pri kateri otrok sodeluje z našo pomočjo.

V kuhinji si lahko pomagamo tudi s t.i. pomagalčkom - višjim stabilnim 'stolom', ki otroku omogoča, da sodeluje pri kuhinjskih opravilih. Foto Ground Picture/Shutterstock

Oblačila in kopalnica: dosegljivo naj bo tisto, kar potrebuje

Pri oblačenju lahko pomaga nizka polica ali dostopen del omare z omejenim izborom oblačil (otroku lahko na primer pripravimo dva vremenu primerna kompleta, med katerima se lahko odloča). Montessori načela priporočajo dosegljiva oblačila in košaro za umazano perilo, v kopalnici pa dostop do umivalnika ter ustrezno shranjene pripomočke za nego. Otroku lahko tako določimo mesto za krtačo in brisačo ter omogočimo, da sodeluje pri posameznih korakih umivanja.

Igrače: pomembno je tudi, ali jih lahko vrne na mesto

Pri urejanju igralnega kotička je poleg dosegljivosti pomembna preglednost, zato se v montessori svetu pogosto uporablja odprto polico, na kateri otrok vidi razpoložljive igrače in do njih samostojno dostopa. Uporabna je lahko nizka polica z nekaj dejavnostmi, razporejenimi v košarice ali na pladnje, pri tem pa preverimo tudi, ali otrok košarico zmore dvigniti in ali je pospravljanje zanj dovolj preprosto.

V prostorih, ki so urejeni po načelu montessori, se pogosto pojavljajo odprte police, na katerih so lepo zložene igrače. Foto Kolpakova Daria/Shutterstock

Samostojnost potrebuje čas in odraslega

Čeprav bo otrok imela vse pripomočke in igrače na dosegu svojih rok, v praksi to pomeni, da opravilo najprej naredimo skupaj, nato pa mu postopoma prepustimo tiste korake, ki jih že zmore. Samostojnost ni zahteva, da mora vse opraviti brez pomoči, je možnost, da pri opravilu dejavno sodeluje in svoje spretnosti nadgrajuje.