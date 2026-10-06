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Mokro listje pred hišo: Kdo mora čistiti pločnik in kdo odgovarja ob padcu?

Kdo mora jeseni odstraniti listje z javnega pločnika pred hišo in kdo odgovarja, če komu zdrsne? Pravila niso tako preprosta, kot se zdi.
Mokro jesensko listje lahko pločnik hitro spremeni v spolzko površino, vprašanje odgovornosti ob padcu pa ni vedno preprosto. Foto Jure Eržen/Delo
Galerija
Mokro jesensko listje lahko pločnik hitro spremeni v spolzko površino, vprašanje odgovornosti ob padcu pa ni vedno preprosto. Foto Jure Eržen/Delo
K. B.
6. 10. 2026 | 15:24
6. 10. 2026 | 15:24
5:48
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Jesensko listje je lahko na mokrem pločniku zelo spolzko. Ko pride do padca in poškodbe, pa se hitro pojavi vprašanje: kdo je odgovoren – občina, izvajalec, ki skrbi za javne površine, ali lastnik hiše, pred katero leži pločnik?

Enotnega odgovora ni. Odgovornost je odvisna predvsem od tega, kdo je dolžan površino vzdrževati, ali je ravnal dovolj skrbno in kakšne so bile okoliščine nesreče.

Padec še ne pomeni avtomatične odškodninske odgovornosti

Če komu zdrsne na mokrem listju, samo dejstvo, da pločnik ni bil povsem čist, še ne pomeni, da bo občina ali kdo drug avtomatično odgovarjal za poškodbo.

Pri morebitnem odškodninskem zahtevku se presoja, kdo je bil dolžan skrbeti za varno stanje površine, ali je imel možnost nevarnost pravočasno odpraviti ter ali je bila opustitev čiščenja dejansko povezana z nastankom škode. Pomembne so lahko tudi vremenske razmere in čas od odpadanja oziroma nanosa listja do nesreče.

Če je k padcu s svojim ravnanjem prispeval tudi poškodovani, se lahko po pravilih Obligacijskega zakonika njegova odškodnina sorazmerno zmanjša. Vsak primer je zato treba presojati posebej.

Ključno vprašanje je torej: kdo je bil za pločnik sploh odgovoren?

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Puhalniki za listje olajšajo jesensko čiščenje večjih površin, a je pri uporabi pomembno paziti, kam listje odpihujemo. Foto Sergeyyrev/Shutterstock
Puhalniki za listje olajšajo jesensko čiščenje večjih površin, a je pri uporabi pomembno paziti, kam listje odpihujemo. Foto Sergeyyrev/Shutterstock

Javni pločnik pred hišo ni nujno skrb lastnika hiše

Pogosto velja prepričanje, da mora lastnik hiše sam pomesti pločnik pred svojo parcelo. Vendar takšnega splošnega pravila za vso Slovenijo ni.

Če je pločnik javna površina, je njegovo redno vzdrževanje praviloma naloga upravljavca oziroma izvajalca gospodarske javne službe. Pri občinskih cestah način vzdrževanja podrobneje določajo občinski odloki, zato se lahko ureditev med občinami razlikuje.

Drugače je, kadar gre za zasebno površino. Za njeno varno uporabo praviloma skrbi lastnik oziroma tisti, ki jo upravlja.

Kaj določa zakon?

Zakon o cestah določa, da je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba. Namen vzdrževanja je med drugim zagotavljati varen promet in ohranjati ceste ter pripadajoče površine v ustreznem stanju.

Pri občinskih cestah izvajanje te službe organizira občina. Zato je pri vprašanju, kdo mora odstraniti listje s konkretnega pločnika, najprej pomembno ugotoviti, ali gre za javno ali zasebno površino in kdo jo upravlja.

Če je pločnik javna površina, je njegovo redno vzdrževanje praviloma naloga upravljavca oziroma izvajalca gospodarske javne službe.

Pogledali smo, kako je vzdrževanje urejeno v treh slovenskih mestih.

Maribor: javne pločnike čisti izvajalec javne službe

V Mestni občini Maribor so pojasnili, da je za odstranjevanje listja, snega in ledu z javnih pločnikov pristojen izvajalec gospodarske javne službe, podjetje Nigrad.

To pomeni, da lastnik hiše samo zato, ker javni pločnik poteka tik ob njegovi parceli, ni avtomatično dolžan skrbeti za njegovo čiščenje.

Seveda pa je drugače, če gre za zasebno dostopno pot ali drugo površino v lasti posameznika.

Za čiščenje in vzdrževanje javnih pločnikov praviloma skrbijo pristojne javne oziroma komunalne službe, ureditev pa se lahko med občinami razlikuje. Foto Tomi Lombar/dokumentacija Dela
Za čiščenje in vzdrževanje javnih pločnikov praviloma skrbijo pristojne javne oziroma komunalne službe, ureditev pa se lahko med občinami razlikuje. Foto Tomi Lombar/dokumentacija Dela

Koper: čiščenje javnih površin je naloga Marjetice

Tudi v Mestni občini Koper za čiščenje javnih površin, med njimi ulic, pločnikov in sprehajalnih poti, skrbi Marjetica Koper.

To pomeni, da koprski odlok lastnikom zemljišč ob občinski cesti ne nalaga splošne obveznosti, da morajo sami pometati listje z javnega pločnika.

Imajo pa lastniki druge obveznosti. Odlok med drugim določa, da morajo dopustiti posege, ki so potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, denimo košnjo vegetacije in obrezovanje drevja, ki sega v cestni svet.

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Vegetacija z zasebnega zemljišča prav tako ne sme zmanjševati preglednosti ali drugače ogrožati varnosti prometa. Če veje, grmovje ali drugo rastje posegajo v cestni prostor, lahko zato ukrepajo pristojne službe.

To pa je nekaj drugega kot splošna dolžnost lastnika, da mora odstranjevati listje, ki je padlo na javni pločnik.

Celje: javne površine vzdržujejo pristojni izvajalci

Tudi v Celju je čiščenje javnih površin del njihovega rednega vzdrževanja, ki ga izvajajo pristojna javna oziroma komunalna podjetja.

Na občini so že ob pripravi prvotnega članka poudarili, da cenijo tudi pomoč občanov, ki sami pometejo pločnik pred svojo hišo. Predvsem jeseni se namreč lahko zaradi vetra in hitrega odpadanja listja razmere spremenijo v zelo kratkem času.

Takšna pomoč je koristna z vidika varnosti in urejenosti okolice, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da je čiščenje javnega pločnika zakonska obveznost lastnika hiše.

Kaj lahko stori lastnik hiše?

Čeprav javnega pločnika praviloma ne vzdržuje lastnik sosednje nepremičnine, je smiselno poskrbeti, da z njegovega zemljišča na javno površino ne sega nevarna vegetacija in da drevje ne zmanjšuje preglednosti.

Če opazi večjo količino mokrega listja na javnem pločniku, lahko o nevarnem mestu obvesti občino oziroma izvajalca javne službe. Seveda lahko listje tudi sam odstrani, če to lahko stori varno.

Pri morebitni nesreči namreč ni odločilno samo, pred čigavo hišo je nekdo padel. Bistveno je predvsem, kdo je bil površino dolžan vzdrževati in ali je glede na konkretne okoliščine storil dovolj, da bi nevarnost preprečil.

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