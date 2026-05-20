Če želiš kupiti “varne” tablete za pomivalni stroj, potrebuješ dve uri in doktorat

ZPS opozarja na škodljive snovi v tabletah za pomivalni stroj, Nataša Briški pa izpostavlja odgovornost države in regulatorjev.
15. 5. 2026 | 12:35
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Preverili smo, katera živa meja raste najhitreje

Kar nekaj rastlinskih vrst je, ki rastejo presenetljivo hitro. Preverili smo, katere so tiste, ki bodo poglede na vaš vrt zakrile najhitreje.
Kaja Berlot 15. 5. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Pozabite na sirup: ta presenetljiv trik s smrekovimi vršički je nov hit pomladi

Smrekovi vršički so spomladanska klasika, ki jo večina uporablja za sirup. A obstaja še ena, manj znana možnost: vlaganje v kis.
14. 5. 2026 | 12:30
Najboljše ideje, kam z nogavicami, ki nimajo para

Nogavice brez para še niso za v smeti. So odlična osnova za izdelavo praktičnih pripomočkov, ki nam bodo prišli še kako prav.
Nogavice brez para ni treba zavreči – z nekaj domišljije lahko postane priročen pripomoček za čiščenje, organizacijo doma ali celo igrača za hišnega ljubljenčka. Foto Nadianb/Shutterstock
Nogavice brez para ni treba zavreči – z nekaj domišljije lahko postane priročen pripomoček za čiščenje, organizacijo doma ali celo igrača za hišnega ljubljenčka. Foto Nadianb/Shutterstock
E. N.
20. 5. 2026 | 13:55
Verjetno ni gospodinjstva, kjer ne bi poznali skrivnosti izginulih nogavic. Po pranju vedno ostane vsaj ena brez para, ki nato mesece sameva v predalu ali košari za perilo. Kam je odšla njena sestra dvojčica, navadno nikoli ne izvemo, a to še ne pomeni, da velja osamljeno nogavico zavreči. Nogavice brez para so lahko presenetljivo uporabne pri čiščenju, organizaciji doma in celo pri ustvarjanju igrač za hišne ljubljenčke. Namesto da jih vržemo med odpadke, jim lahko ustvarimo novo namembnost.

To je odgovor, kam izginejo nogavice med pranjem v pralnem stroju (in kako ta pojav preprečimo)

Popoln pripomoček za brisanje prahu

Ena najbolj praktičnih uporab samskih nogavic je izdelava improvizirane rokavice za čiščenje. Nogavico si preprosto nadenemo na dlan in z njo obrišemo prah z žaluzij, polic, podstavkov ali ventilatorjev. Zaradi svoje oblike je posebej priročna za težje dostopne kotičke, kamor običajne krpe težko sežejo. Najbolje se obnesejo bombažne nogavice, saj dobro vpijajo prah in so dovolj mehke, da ne poškodujejo površin. Po uporabi jih lahko operemo in znova uporabimo, kar je tudi precej bolj trajnostno od čistilnih robčkov za enkratno uporabo.

Dišeče vrečke za omare in predale

Iz stare nogavice lahko naredimo preprosto dišečo vrečko za omare in predale. V nogavico stresemo pest posušene sivke, nato pa odprtino zavežemo z vrvico ali okrasnim trakom. Takšna vrečka bo prijetno osvežila predale z oblačili, posteljnino ali brisačami ter pomagala preprečevati zatohlost. Poleg sivke lahko uporabimo tudi rožmarin, meto ali cedrovino. Nam prijeten vonj, ki bo vel iz nogavice, pa bo odganjal tudi molje.

Preden nogavice romajo v smeti, razmislite, kako jim lahko vdihnete novo uporabno vlogo v gospodinjstvu. Foto Tilialucida/Shutterstock
Preden nogavice romajo v smeti, razmislite, kako jim lahko vdihnete novo uporabno vlogo v gospodinjstvu. Foto Tilialucida/Shutterstock

Žepek za kable in drobnarije

Nogavice so odlične tudi za shranjevanje manjših predmetov. Vanje lahko pospravimo polnilne kable, pasove, modne dodatke ali druge drobnarije, ki se rade zapletajo in izgubljajo po predalih. Še posebej uporabne so pri potovanjih. V kovček lahko v nogavico spravimo občutljive predmete ali čevlje zaščitimo pred praskami. Mehka tkanina deluje kot dodatna zaščitna plast, zato je takšna rešitev praktična tudi pri selitvah ali sezonskem shranjevanju prazničnih okraskov.

Zabavna igrača za mačke

Če imate doma mačko, lahko iz stare nogavice naredite preprosto in skoraj brezplačno igračo. V čisto volneno nogavico nasujte nekaj mačje mete in jo dobro zavežite. Mačke bodo navdušene nad vonjem in teksturo, saj volnen material omogoča boljši oprijem med igro. Pomembno je le, da igračo redno preverjate. Če se začne parati ali z nje visijo nitke, jo zamenjajte, da mačja meta ne bo raztresena po celem stanovanju.

Domača grelna blazinica

Debele nogavice lahko spremenimo tudi v priročno grelno blazinico. Vanjo nasujemo riž, ovsene kosmiče ali lanena semena ter odprtino dobro zašijemo ali zavežemo. Nato nogavico za kratek čas segrejemo v mikrovalovni pečici. Tako pripravljena blazinica oddaja toploto in se lepo prilagodi vratu, ramenom ali križu, kjer imamo pogosto napetost ali bolečine. Pri tem je najbolje uporabiti nogavice iz naravnih materialov, kot je na primer bombaž, saj se segrevajo varneje kot sintetične tkanine.

