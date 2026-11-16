Najboljše je, če prihranite brez kompliciranja

Nakupovanje živil je bilo nekoč precej preprosto opravilo. Pripravili smo seznam, odšli v trgovino in izbrali izdelke, ki smo jih potrebovali. Danes je lahko zgodba nekoliko drugačna. Pred odhodom v trgovino preverimo aktualne akcije, odpremo aplikacijo, aktiviramo kupone, poiščemo kartico zvestobe in preverimo, koliko točk nam še manjka do naslednje ugodnosti. Prihranek se je za marsikoga spremenil v majhen projekt.

Da programi nagrajevanja vplivajo na nakupne odločitve, potrjuje tudi raziskava, objavljena januarja 2026 v znanstveni reviji Journal of Marketing. Raziskovalci so analizirali več kot 800 promocij v 26 programih nagrajevanja pri šestih nizozemskih trgovskih verigah. Ugotovili so, da so dodatne nagrade za nakup določenih izdelkov povečale njihovo prodajo. Eden ključnih razlogov je tako imenovani učinek zavezanosti: ko kupci enkrat začnejo zbirati nalepke ali točke, jih želja po dokončanju zbirke spodbuja k nadaljnjim nakupom.

FOTO: HOFER

Tudi druge raziskave opozarjajo, da promocije niso vedno zagotovilo za racionalnejše nakupovanje. Terenska raziskava, objavljena leta 2025 v publikaciji Scientific Reports, je zajela 43.246 nakupov hitro pokvarljive zelenjave v osmih supermarketih. Pokazala je, da so ponudbe, kot sta dva izdelka za določeno ceno ali dva za ceno enega, spodbudile nakup večjih količin. Del dodatno kupljene zelenjave gospodinjstva pozneje niso porabila, zato se je povečala tudi količina zavržene hrane.

Ugodna cena brez dodatnih pogojev

Programi zvestobe imajo seveda svoje prednosti, vendar od kupca pogosto zahtevajo nekaj dodatnega časa in pozornosti, pa tudi več denarja.

FOTO: HOFER

Pri HOFERju stavijo na drugačen pristop. Njihov nakupovalni model temelji na nizkih rednih cenah, ki so enake za vse kupce, vsak dan. Za ugodnejši nakup ni treba imeti kartice zvestobe, zbirati točk, iskati kuponov ali aktivirati popustov v aplikaciji. Cena, ki jo kupec vidi na polici, velja zanj ne glede na to, ali je reden obiskovalec trgovine ali se je v njej ustavil prvič.

Kje se skrivajo prihranki pri HOFERju? Lastne blagovne znamke: sodelovanje z dobavitelji pri izbiri surovin in razvoju receptur ter zagotavljanje kakovosti.

sodelovanje z dobavitelji pri izbiri surovin in razvoju receptur ter zagotavljanje kakovosti. Optimizirani procesi: učinkovitejša logistika in premišljena organizacija dela.

učinkovitejša logistika in premišljena organizacija dela. Preprostejša embalaža: manj nepotrebnih stroškov pri pakiranju izdelkov in polnjenju polic.

manj nepotrebnih stroškov pri pakiranju izdelkov in polnjenju polic. Premišljena ponudba: manj podvajanja podobnih izdelkov in lažja orientacija pri nakupovanju.

manj podvajanja podobnih izdelkov in lažja orientacija pri nakupovanju. Nizke redne cene: brez kartic zvestobe, kuponov in dodatnih pogojev. Enaka cena za vse kupce, vsak dan.

Manj izbire, več preglednosti

Pomemben del takšnega pristopa je tudi premišljeno oblikovana ponudba. V trgovini ni treba izbirati med desetinami skoraj enakih izdelkov, temveč je nabor skrbno izbran tako, da omogoča preglednejši in hitrejši nakup. Manj primerjanja pomeni tudi manj odločanja, kar je dobrodošlo predvsem v vsakdanjem tempu, ko želimo nakup opraviti čim bolj učinkovito.

Pri HOFERju nizke cene dosegajo tudi z optimizacijo poslovnih procesov in obvladovanjem stroškov. Pomembno vlogo imajo izdelki lastnih blagovnih znamk, pri katerih lahko trgovec tesneje sodeluje z dobavitelji pri izbiri surovin in razvoju receptur ter zagotavljanju kakovosti. Preprostejša embalaža, učinkovitejša logistika in transportna embalaža, ki omogoča hitrejše polnjenje polic, so še nekateri od načinov zmanjševanja nepotrebnih stroškov. Prihranke nato prenašajo v nižje cene izdelkov.

FOTO: HOFER

Prihranek je tudi čas

Pri vsakdanjih nakupih pogosto razmišljamo predvsem o tem, koliko bomo plačali. A pomembno je tudi, koliko časa bomo za nakup porabili in koliko dodatnih korakov bo zahteval. Pregledna ponudba, enostavna postavitev izdelkov in cene brez dodatnih pogojev lahko precej poenostavijo nakupovalno izkušnjo.

V času, ko imamo opravkov in obveznosti več kot dovolj, je tudi to pomembna prednost. Nakupovanje naj bi nam pomagalo pri vsakdanjem življenju, ne pa postalo še ena naloga, ki zahteva načrtovanje in preverjanje.

Morda je zato vredno znova premisliti, kaj pravzaprav pomeni ugoden nakup. Je to popust, ki ga moramo najprej poiskati in aktivirati, ali kakovosten izdelek po dostopni ceni, ki velja za vse? Pri HOFERju stavijo na drugo možnost: manj kompliciranja, več preglednosti in nizke redne cene, ki so dostopne vsakomur.

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