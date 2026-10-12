Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Imate doma ta Hoferjev sušilnik za lase? Zaradi nevarnosti ga ne uporabljajte več

Hofer je odpoklical ionski sušilnik za lase Ambiano zaradi nevarnosti električnega udara ali požara. Preverite številko izdelka in možnosti vračila.
12. 10. 2026 | 10:04
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Šipek ni samo za čaj: kdaj ga nabirati in kako ohraniti čim več vitamina C

Šipek je več kot le za čaj. Če želimo ohraniti čim več vitamina C, so pomembni čas obiranja, ravnanje s plodovi in način shranjevanja.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Črna plesen v tušu: kdaj jo lahko očistimo in kdaj je treba zamenjati silikon?

Temne pikice ob robu tuš kadi še niso razlog za prenovo kopalnice, saj pogosto zadoščata že čiščenje in boljše sušenje površin.
Kaja Berlot 7. 10. 2026 | 12:05
Svetujemo

Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Si tudi vi velikokrat obljubite, da se boste čiščenja pečice lotili po naslednji peki ter si s tem to gospodinjsko opravilo le otežujete?
Čiščenje pečice je lahko precej preprostejše, kot si mislimo. Pri odstranjevanju zasušene maščobe in ostankov hrane si lahko pomagamo že z vodno paro. Foto Kamil Macniak/Shutterstock
Galerija
Čiščenje pečice je lahko precej preprostejše, kot si mislimo. Pri odstranjevanju zasušene maščobe in ostankov hrane si lahko pomagamo že z vodno paro. Foto Kamil Macniak/Shutterstock
E. N.
12. 10. 2026 | 12:05
2:45
A+A-

Čiščenje pečice je eno tistih gospodinjskih opravil, ki jih radi odlagamo. Maščoba, zasušeni ostanki hrane in temni madeži se med peko oprimejo notranjih površin, z vsakim naslednjim segrevanjem pa jih je težje odstraniti. Toda za temeljito čiščenje ne potrebujemo nujno močnih kemičnih čistil. Ena od preprostih možnosti je čiščenje s paro, ki zmehča trdovratno umazanijo in olajša njeno odstranjevanje, pravijo na portalu Marthe Stewart.

Para pomaga zmehčati zasušeno maščobo

Načelo je preprosto: vroča para navlaži zasušene ostanke hrane in maščobe, zato se ti lažje odstranijo z mehko krpo ali gobico. Prednost metode je, da za osnovno čiščenje potrebujemo predvsem vodo, po želji pa lahko uporabimo tudi nekaj belega alkoholnega kisa. Ta lahko pomaga pri odstranjevanju nekaterih nečistoč, vendar ni nadomestilo za mehansko čiščenje trdovratnih madežev.

Pred začetkom iz pečice odstranimo rešetke in večje ostanke hrane. V ognjevarno posodo nalijemo vodo in dodamo približno polovico skodelice belega alkoholnega kisa. Posodo postavimo na srednjo rešetko, pečico segrejemo na približno 230 stopinj Celzija in pustimo delovati od 20 do 30 minut, da voda ustvarja paro.

Nato pečico izklopimo in počakamo, da se nekoliko ohladi. Ko je notranjost še topla, vendar dovolj varna za čiščenje, površine obrišemo z mikrovlakensko krpo ali mehko gobico. Pri tem moramo paziti, da se ne opečemo, in upoštevati navodila proizvajalca pečice.

Kaj pa trdovratni madeži?

Če para ne odstrani vse umazanije, si lahko pomagamo s pasto iz sode bikarbone in majhne količine vode. Nanesemo jo na problematična mesta, nežno podrgnemo in nato ostanke temeljito obrišemo z vlažno krpo. Izogibamo se grobim gobicam in abrazivnim pripomočkom, ki bi lahko opraskali površino.

Nekatere pečice imajo tudi vgrajen program čiščenja s paro. V tem primeru je treba natančno upoštevati navodila proizvajalca, saj se postopki med modeli razlikujejo. Sicer pa je tovrsten način čiščenja pečice najbolj učinkovit, če ga ponovimo vsaj enkrat mesečno. Tako bomo preprečili, da bi se madeži zares močno zasušili ali celo poškodovali površino pečice.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Tako pogosto bi morali temeljito očistiti pečico

Pečica je eden izmed tistih gospodinjskih aparatov, ki jih pogosto uporabljamo, pri čiščenju pa jih radi nekoliko zanemarimo.
18. 1. 2026 | 10:59
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Črna plesen v tušu: kdaj jo lahko očistimo in kdaj je treba zamenjati silikon?

Temne pikice ob robu tuš kadi še niso razlog za prenovo kopalnice, saj pogosto zadoščata že čiščenje in boljše sušenje površin.
Kaja Berlot 7. 10. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Napaka, ki jo pogosto počnemo, zaradi katere pomivalni stroj slabo pomije posodo

Včasih smo za slabo pomito posodo krivi mi sami in ne pomivalec. Tudi vi to počnete?
27. 9. 2026 | 07:30

Več iz teme

pečicaparačiščenje
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Si tudi vi velikokrat obljubite, da se boste čiščenja pečice lotili po naslednji peki ter si s tem to gospodinjsko opravilo le otežujete?
12. 10. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

V italijanskih češnjevih paradižnikih odkrili salmonelo: kaj je znano za Slovenijo?

Evropske oblasti spremljajo nove okužbe, povezane s paradižniki. Kaj je znano o pošiljkah za Slovenijo in kako zmanjšati tveganje pri pripravi hrane doma?
12. 10. 2026 | 10:22
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Imate doma ta Hoferjev sušilnik za lase? Zaradi nevarnosti ga ne uporabljajte več

Hofer je odpoklical ionski sušilnik za lase Ambiano zaradi nevarnosti električnega udara ali požara. Preverite številko izdelka in možnosti vračila.
12. 10. 2026 | 10:04
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Nekoč so bili povsod, zdaj se vračajo: Stekleni zidaki znova v trendu

Stekleni zidaki se vračajo v sodobne kopalnice. Prepuščajo svetlobo, zagotavljajo zasebnost in prostoru dodajo retro pridih.
12. 10. 2026 | 07:00
Video
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Videti je preprost, a ni: zakaj je stol eden najtežjih kosov za oblikovanje

Oblikovanje stola je veliko zahtevnejše, kot se zdi. Slovenski oblikovalci razkrivajo, kaj vse od prve skice do končnega izdelka zahteva dober kos pohištva.
11. 10. 2026 | 08:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Imate doma ta Hoferjev sušilnik za lase? Zaradi nevarnosti ga ne uporabljajte več

Hofer je odpoklical ionski sušilnik za lase Ambiano zaradi nevarnosti električnega udara ali požara. Preverite številko izdelka in možnosti vračila.
12. 10. 2026 | 10:04
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Nekoč so bili povsod, zdaj se vračajo: Stekleni zidaki znova v trendu

Stekleni zidaki se vračajo v sodobne kopalnice. Prepuščajo svetlobo, zagotavljajo zasebnost in prostoru dodajo retro pridih.
12. 10. 2026 | 07:00
Video
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Videti je preprost, a ni: zakaj je stol eden najtežjih kosov za oblikovanje

Oblikovanje stola je veliko zahtevnejše, kot se zdi. Slovenski oblikovalci razkrivajo, kaj vse od prve skice do končnega izdelka zahteva dober kos pohištva.
11. 10. 2026 | 08:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti