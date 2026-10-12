Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Čiščenje pečice je eno tistih gospodinjskih opravil, ki jih radi odlagamo. Maščoba, zasušeni ostanki hrane in temni madeži se med peko oprimejo notranjih površin, z vsakim naslednjim segrevanjem pa jih je težje odstraniti. Toda za temeljito čiščenje ne potrebujemo nujno močnih kemičnih čistil. Ena od preprostih možnosti je čiščenje s paro, ki zmehča trdovratno umazanijo in olajša njeno odstranjevanje, pravijo na portalu Marthe Stewart.

Para pomaga zmehčati zasušeno maščobo

Načelo je preprosto: vroča para navlaži zasušene ostanke hrane in maščobe, zato se ti lažje odstranijo z mehko krpo ali gobico. Prednost metode je, da za osnovno čiščenje potrebujemo predvsem vodo, po želji pa lahko uporabimo tudi nekaj belega alkoholnega kisa. Ta lahko pomaga pri odstranjevanju nekaterih nečistoč, vendar ni nadomestilo za mehansko čiščenje trdovratnih madežev.

Pred začetkom iz pečice odstranimo rešetke in večje ostanke hrane. V ognjevarno posodo nalijemo vodo in dodamo približno polovico skodelice belega alkoholnega kisa. Posodo postavimo na srednjo rešetko, pečico segrejemo na približno 230 stopinj Celzija in pustimo delovati od 20 do 30 minut, da voda ustvarja paro.

Nato pečico izklopimo in počakamo, da se nekoliko ohladi. Ko je notranjost še topla, vendar dovolj varna za čiščenje, površine obrišemo z mikrovlakensko krpo ali mehko gobico. Pri tem moramo paziti, da se ne opečemo, in upoštevati navodila proizvajalca pečice.

Kaj pa trdovratni madeži?

Če para ne odstrani vse umazanije, si lahko pomagamo s pasto iz sode bikarbone in majhne količine vode. Nanesemo jo na problematična mesta, nežno podrgnemo in nato ostanke temeljito obrišemo z vlažno krpo. Izogibamo se grobim gobicam in abrazivnim pripomočkom, ki bi lahko opraskali površino.

Nekatere pečice imajo tudi vgrajen program čiščenja s paro. V tem primeru je treba natančno upoštevati navodila proizvajalca, saj se postopki med modeli razlikujejo. Sicer pa je tovrsten način čiščenja pečice najbolj učinkovit, če ga ponovimo vsaj enkrat mesečno. Tako bomo preprečili, da bi se madeži zares močno zasušili ali celo poškodovali površino pečice.