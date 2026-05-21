Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pogreti hrano brez mikrovalovne pečice, da ostane sočna in okusna?

Dobra novica: mikrovalovka pri pogrevanju hrane ni nujna – številne jedi lahko pogrejemo drugače in pogosto dosežemo celo boljši okus.
Kaja Berlot 18. 5. 2026 | 12:29
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Predkupna pravica pri nepremičninah: kdo jo ima, kdaj velja in kaj se zgodi, če jo prodajalec spregleda?

Da se ob morebitnem nakupu ali prodaji ne boste ujeli v pasti predkupne pravice, si preberite, kaj o tem piše v zakonu.
Kaja Berlot 18. 5. 2026 | 08:35
Bivanje
Vredno branja

Če želiš kupiti “varne” tablete za pomivalni stroj, potrebuješ dve uri in doktorat

ZPS opozarja na škodljive snovi v tabletah za pomivalni stroj, Nataša Briški pa izpostavlja odgovornost države in regulatorjev.
15. 5. 2026 | 12:35
Svetujemo

Nasvet, kako se odvadimo, da se nam nabirajo kupi oblek na pohištvu

Dom brez kupa oblačil na stolu? Z nekaj preprostimi triki lahko preprečite nered in poskrbite, da bodo stvari vedno na svojem mestu.
Kup oblačil na stolu ni nujno znak lenobe, pogosto le kaže, da stvari doma nimajo svojega stalnega mesta. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Galerija
Kup oblačil na stolu ni nujno znak lenobe, pogosto le kaže, da stvari doma nimajo svojega stalnega mesta. Foto Pixel-shot/Shutterstock
E. N.
21. 5. 2026 | 08:35
21. 5. 2026 | 08:49
3:50
A+A-

Skoraj vsak dom ima svoja hišna pravila. Skoraj vsak pa ima tudi svoj stol, na katerem se v stanovanju nabirajo oblačila. Saj veste, o čem govorimo, kajne? Tisti stol v spalnici, na katerega odlagamo oblačila, ki jih še ne želimo oprati, hkrati pa jih ne moremo več pospraviti nazaj v omaro. Včasih se nato kup oblek preseli na kuhinjski stol, kavč ali celo rob postelje. Sprva gre le za nekaj kosov, nato pa se spremeni v pravo goro nereda. A takšni kupi niso zgolj znak lenobe, temveč predvsem pokazatelj, da stvari v našem domu nimajo jasno določenega mesta ali pa je njihovo pospravljanje preveč zamudno. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi spremembami pojav "stola" kaj hitro omejimo. Kako?

image_alt
Deloindom podkast: Urejenost doma odraža naš način življenja

Vsaka stvar potrebuje svoje mesto

Osnovno pravilo urejenega doma je preprosto. Vsaka stvar mora imeti svoje mesto. Če torbe, jakne ali oblačila nimajo določene lokacije, jih bomo najverjetneje odložili na najbližjo prosto površino. Prva pomoč je že, če ob vhod namestimo kljukice za jakne, košaro za torbe ali manjšo polico za drobne predmete, kot so ključi in denarnice. Ko je prostor za odlaganje priročen in lahko dostopen, bomo stvari precej lažje pospravili na svoje mesto takoj, ko pridemo domov.

Prepolne omare ustvarjajo nered

Pogosto težava ni v pomanjkanju discipline, ampak tudi v preveč natrpanih omarah. Če moramo vsakič odpirati prenapolnjen predal ali iskati prostor med kupi oblačil, bomo kaj hitro obupali. Zato je smiselno omare in predale na vsake toliko časa pregledati ter odstraniti stvari, ki jih ne uporabljamo več. Urejena omara namreč močno olajša vsakodnevno pospravljanje. Ko imajo oblačila dovolj prostora, jih bomo veliko lažje zložili nazaj na svoje mesto.

image_alt
VIDEO: Kako urediti omaro po metodi Marie Kondo – svetuje Tina Markun

Ustvarite območja za odlaganje

Strokovnjaki za pospravljanje priporočajo tudi ustvarjanje tako imenovanih odlagalnih con. To pomeni, da določimo prostor za stvari, ki jih uporabljamo vsak dan. To so na primer posebna košara za športna oblačila, kljukica za torbico ali stojalo za jakne. V spalnici je zelo praktična tudi manjša obešalna palica ali dekorativna lestev, kamor obesimo oblačila, ki niso dovolj umazana za pranje, a jih ne želimo vrniti med sveže perilo.

Uvedite tedenski "reset"

Namesto da nered rešujemo šele takrat, ko postane nevzdržen, si raje določimo kratek tedenski vmesni čas za pospravljanje. Dovolj je že 10 ali 15 minut, da vsi družinski člani pregledajo svoje stvari in jih vrnejo na prava mesta. Takšni majhni, redni koraki preprečijo, da bi se kupi oblačil ponovno nakopičili in tako sproti skrbimo, da gore perila ne zrastejo čez noč.

image_alt
Mikro pospravljanje: Viralni trend, ki obljublja urejen dom v le 10 minutah

Včasih pomaga tudi radikalna rešitev

Če imate doma stol, ki je postal stalno zbirališče oblačil, ga lahko za nekaj časa preprosto odstranite. Morda se sliši nenavadno, vendar mnogi ugotovijo, da brez odlagalnega kotička stvari veliko hitreje pospravijo. Ključno pa je predvsem to, da organizacija doma ni odvisna od popolnih škatel in dragih sistemov za shranjevanje. Največjo razliko naredijo preproste navade, ki jih izvajamo vsak dan in jih prilagodimo svojemu življenjskemu slogu.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Če se tudi vam perilo nabira na stolu v spalnici, raje storite to

Eva Natlačen 4. 3. 2024 | 10:36
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najboljše ideje, kam z nogavicami, ki nimajo para

Nogavice brez para še niso za v smeti. So odlična osnova za izdelavo praktičnih pripomočkov, ki nam bodo prišli še kako prav.
20. 5. 2026 | 13:55
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Skoraj gotovo pretiravate s količino detergenta za pralni stroj in tako škodujete oblačilom

Geslo manj je več se obnese tudi pri doziranju detergenta v pralni stroj.
26. 4. 2026 | 09:23

Več iz teme

omaraoblačilastol
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Suha roba v sodobni preobleki

Pod vodstvom Jožice Brodarič je nastala vzorčna kolekcija lesenih, lončarskih in tekstilnih izdelkov za dom, ki na sodoben način reinterpretira tradicionalno suho robo.
Aleksandra Zorko 21. 5. 2026 | 12:40
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Nasvet, kako se odvadimo, da se nam nabirajo kupi oblek na pohištvu

Dom brez kupa oblačil na stolu? Z nekaj preprostimi triki lahko preprečite nered in poskrbite, da bodo stvari vedno na svojem mestu.
21. 5. 2026 | 08:35
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najboljše ideje, kam z nogavicami, ki nimajo para

Nogavice brez para še niso za v smeti. So odlična osnova za izdelavo praktičnih pripomočkov, ki nam bodo prišli še kako prav.
20. 5. 2026 | 13:55
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Najboljša slovenska arhitektura po izboru občinstva

Obiskovalci festivala OHS so z glasovanjem izbrali najboljše arhitekturne projekte v treh kategorijah.
20. 5. 2026 | 11:45
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Nasvet, kako se odvadimo, da se nam nabirajo kupi oblek na pohištvu

Dom brez kupa oblačil na stolu? Z nekaj preprostimi triki lahko preprečite nered in poskrbite, da bodo stvari vedno na svojem mestu.
21. 5. 2026 | 08:35
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najboljše ideje, kam z nogavicami, ki nimajo para

Nogavice brez para še niso za v smeti. So odlična osnova za izdelavo praktičnih pripomočkov, ki nam bodo prišli še kako prav.
20. 5. 2026 | 13:55
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Najboljša slovenska arhitektura po izboru občinstva

Obiskovalci festivala OHS so z glasovanjem izbrali najboljše arhitekturne projekte v treh kategorijah.
20. 5. 2026 | 11:45
Predstavitvene vsebine
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj povezuje najboljšega slovenskega kolesarja in gradbeništvo?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Deloindom 29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Zakaj prenoviti staro hišo in kako to narediti premišljeno

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 14:37
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom 7. 4. 2026 | 11:01
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti