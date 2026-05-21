Nasvet, kako se odvadimo, da se nam nabirajo kupi oblek na pohištvu

Skoraj vsak dom ima svoja hišna pravila. Skoraj vsak pa ima tudi svoj stol, na katerem se v stanovanju nabirajo oblačila. Saj veste, o čem govorimo, kajne? Tisti stol v spalnici, na katerega odlagamo oblačila, ki jih še ne želimo oprati, hkrati pa jih ne moremo več pospraviti nazaj v omaro. Včasih se nato kup oblek preseli na kuhinjski stol, kavč ali celo rob postelje. Sprva gre le za nekaj kosov, nato pa se spremeni v pravo goro nereda. A takšni kupi niso zgolj znak lenobe, temveč predvsem pokazatelj, da stvari v našem domu nimajo jasno določenega mesta ali pa je njihovo pospravljanje preveč zamudno. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi spremembami pojav "stola" kaj hitro omejimo. Kako?

Vsaka stvar potrebuje svoje mesto

Osnovno pravilo urejenega doma je preprosto. Vsaka stvar mora imeti svoje mesto. Če torbe, jakne ali oblačila nimajo določene lokacije, jih bomo najverjetneje odložili na najbližjo prosto površino. Prva pomoč je že, če ob vhod namestimo kljukice za jakne, košaro za torbe ali manjšo polico za drobne predmete, kot so ključi in denarnice. Ko je prostor za odlaganje priročen in lahko dostopen, bomo stvari precej lažje pospravili na svoje mesto takoj, ko pridemo domov.

Prepolne omare ustvarjajo nered

Pogosto težava ni v pomanjkanju discipline, ampak tudi v preveč natrpanih omarah. Če moramo vsakič odpirati prenapolnjen predal ali iskati prostor med kupi oblačil, bomo kaj hitro obupali. Zato je smiselno omare in predale na vsake toliko časa pregledati ter odstraniti stvari, ki jih ne uporabljamo več. Urejena omara namreč močno olajša vsakodnevno pospravljanje. Ko imajo oblačila dovolj prostora, jih bomo veliko lažje zložili nazaj na svoje mesto.

Ustvarite območja za odlaganje

Strokovnjaki za pospravljanje priporočajo tudi ustvarjanje tako imenovanih odlagalnih con. To pomeni, da določimo prostor za stvari, ki jih uporabljamo vsak dan. To so na primer posebna košara za športna oblačila, kljukica za torbico ali stojalo za jakne. V spalnici je zelo praktična tudi manjša obešalna palica ali dekorativna lestev, kamor obesimo oblačila, ki niso dovolj umazana za pranje, a jih ne želimo vrniti med sveže perilo.

Uvedite tedenski "reset"

Namesto da nered rešujemo šele takrat, ko postane nevzdržen, si raje določimo kratek tedenski vmesni čas za pospravljanje. Dovolj je že 10 ali 15 minut, da vsi družinski člani pregledajo svoje stvari in jih vrnejo na prava mesta. Takšni majhni, redni koraki preprečijo, da bi se kupi oblačil ponovno nakopičili in tako sproti skrbimo, da gore perila ne zrastejo čez noč.

Včasih pomaga tudi radikalna rešitev

Če imate doma stol, ki je postal stalno zbirališče oblačil, ga lahko za nekaj časa preprosto odstranite. Morda se sliši nenavadno, vendar mnogi ugotovijo, da brez odlagalnega kotička stvari veliko hitreje pospravijo. Ključno pa je predvsem to, da organizacija doma ni odvisna od popolnih škatel in dragih sistemov za shranjevanje. Največjo razliko naredijo preproste navade, ki jih izvajamo vsak dan in jih prilagodimo svojemu življenjskemu slogu.