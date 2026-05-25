Ne morejo prodati hiše, slišijo korake, čutijo tesnobo: vse več ljudi naroča energijsko čiščenje

Ne morejo prodati hiše. Doma se nenadoma vrstijo prepiri, bolezni ali občutek tesnobe. Nekateri slišijo korake, drugi pravijo, da se v prostoru »nekaj zadržuje«. Prav zaradi takšnih občutkov se vse več ljudi odloča za energijsko čiščenje doma, v novi epizodi podkasta Delo in dom pripoveduje Urška Puš, ki deluje pod imenom Dotik onostranstva.

Od družinskih hiš do hotelov

Kot pravi, razlogi za klic niso vedno povezani zgolj z zasebnimi stanovanji ali hišami. Med njenimi primeri so tudi hoteli, apartmaji in podjetja. Posebej izpostavi zgodbo hotela, ki je bil eno njenih največjih energijskih čiščenj, pa tudi primer z Gorenjske, kjer naj bi pokojni nekdanji lastnik fizično napadel novo stanovalko.

Načeloma povratnikov nimam. Pridem enkrat – in to je to.

Po njenem mnenju lahko na energijo prostora vpliva marsikaj: kdo je tam živel, kaj se je na zemljišču dogajalo v preteklosti in kakšne odnose imajo ljudje, ki živijo v domu.

Zakaj nekateri prostori delujejo “težko”?

Puševa poudarja, da ljudi ne želi navezati nase ali ustvarjati občutka odvisnosti od storitve. »Povratnikov praktično nimam,« pravi, saj želi, da ljudje po čiščenju znajo sami vzdrževati prostor in energijo doma. Pri tem omenja uporabo svetega lesa, kadil in drugih načinov, s katerimi naj bi lahko posamezniki sami poskrbeli za boljše počutje v prostoru.

V teh mojih 13 letih, kar to delam uradno, ni bilo takih primerov, da bi rekla: morate se preseliti. Se da vedno pomagati.

Čeprav se pri svojem delu srečuje tudi z zelo težkimi zgodbami, pravi, da v vseh letih še ni naletela na primer, kjer ne bi bilo mogoče pomagati.

V celotni epizodi podkasta Delo in dom Urška Puš govori še o tem, zakaj so lahko novogradnje po njenem mnenju energijsko problematične, kako prepoznati prostor z »težko energijo« ter zakaj se izraz »energijsko očiščen dom« vse pogosteje pojavlja tudi v nepremičninskih oglasih. Poslušajte celoten pogovor.