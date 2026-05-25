Svetujemo

Ne morejo prodati hiše, slišijo korake, čutijo tesnobo: vse več ljudi naroča energijsko čiščenje

Zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje doma? Urška Puš razkriva primere hotelov, težkih hiš in razlogov, zakaj pomoč išče vse več ljudi.
Urška Puš v podkastu Deloindom govori o energijskem čiščenju domov, težkih zgodbah iz prakse in razlogih, zakaj ljudje vse pogosteje iščejo pomoč. Foto Marko Feist/Delo
Urška Puš v podkastu Deloindom govori o energijskem čiščenju domov, težkih zgodbah iz prakse in razlogih, zakaj ljudje vse pogosteje iščejo pomoč. Foto Marko Feist/Delo
K. Ž.
25. 5. 2026 | 11:28
25. 5. 2026 | 12:45
2:36
A+A-

Ne morejo prodati hiše. Doma se nenadoma vrstijo prepiri, bolezni ali občutek tesnobe. Nekateri slišijo korake, drugi pravijo, da se v prostoru »nekaj zadržuje«. Prav zaradi takšnih občutkov se vse več ljudi odloča za energijsko čiščenje doma, v novi epizodi podkasta Delo in dom pripoveduje Urška Puš, ki deluje pod imenom Dotik onostranstva.

image_alt
VIDEO: Zakaj ljudje čistijo domove negativne energije? Od duhov do nepremičninskih oglasov (Urška Puš)

Od družinskih hiš do hotelov

Kot pravi, razlogi za klic niso vedno povezani zgolj z zasebnimi stanovanji ali hišami. Med njenimi primeri so tudi hoteli, apartmaji in podjetja. Posebej izpostavi zgodbo hotela, ki je bil eno njenih največjih energijskih čiščenj, pa tudi primer z Gorenjske, kjer naj bi pokojni nekdanji lastnik fizično napadel novo stanovalko.

Načeloma povratnikov nimam. Pridem enkrat – in to je to.

Po njenem mnenju lahko na energijo prostora vpliva marsikaj: kdo je tam živel, kaj se je na zemljišču dogajalo v preteklosti in kakšne odnose imajo ljudje, ki živijo v domu.

Zakaj nekateri prostori delujejo “težko”?

Puševa poudarja, da ljudi ne želi navezati nase ali ustvarjati občutka odvisnosti od storitve. »Povratnikov praktično nimam,« pravi, saj želi, da ljudje po čiščenju znajo sami vzdrževati prostor in energijo doma. Pri tem omenja uporabo svetega lesa, kadil in drugih načinov, s katerimi naj bi lahko posamezniki sami poskrbeli za boljše počutje v prostoru.

V teh mojih 13 letih, kar to delam uradno, ni bilo takih primerov, da bi rekla: morate se preseliti. Se da vedno pomagati.

Čeprav se pri svojem delu srečuje tudi z zelo težkimi zgodbami, pravi, da v vseh letih še ni naletela na primer, kjer ne bi bilo mogoče pomagati.

V celotni epizodi podkasta Delo in dom Urška Puš govori še o tem, zakaj so lahko novogradnje po njenem mnenju energijsko problematične, kako prepoznati prostor z »težko energijo« ter zakaj se izraz »energijsko očiščen dom« vse pogosteje pojavlja tudi v nepremičninskih oglasih. Poslušajte celoten pogovor.

Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Napake pri zalivanju paradižnikov, zaradi katerih plodovi pokajo in gnijejo

Prav enakomerno zalivanje je pogosto razlika med bogatim pridelkom lepih, zdravih plodov in razpokanimi paradižniki, ki hitro končajo na kompostu.
22. 5. 2026 | 08:08
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tudi majhen vrt je lahko bujen: s temi rastlinami ustvarite zeleno oazo na nekaj kvadratih

Majhen vrt ni nujno pust in sterilen. S premišljeno izbiro trajnic, dreves, trav in zelišč ustvarite bujno zeleno oazo na malo prostora.
Jerneja Jošar 24. 5. 2026 | 08:29
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

To je razlog, zakaj nam bazilika iz trgovine skoraj vedno ovene (in kako lahko to preprečimo)

Težava skoraj zagotovo ni v vas, ne v načinu zalivanja ali mestu, kamor ste jo postavili. Rešitev je namreč precej bolj preprosta.
Kaja Berlot 25. 5. 2026 | 07:30
