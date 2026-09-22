Ni vse, kar je staro, tudi starina. Česa ne gre podarjati v druge roke

Ko pospravljamo stanovanje, v katerem se je več desetletij nabirala oprema, se hitro pojavi skušnjava, da bi vse, česar sami ne potrebujemo več, podarili naprej. »Podarim, samo da nekdo odpelje,« je stavek, ki ga na spletnih oglasnikih in družbenih omrežjih ni težko spregledati. Toda vsak predmet, ki je nekomu odveč, ni nujno vedno dobrodošel pri nekom drugem.

Takšna razprava se je v zadnjem času razvnela tudi na družbenih omrežjih. V skupinah, kjer ljudje podarjajo in prodajajo rabljene stvari, še posebej ob praznjenju starejših nepremičnin. Ljudje so začeli opozarjati na oglase, v katerih se več desetletij staro pohištvo predstavlja kot »starinsko«, čeprav gre pogosto za masivno izdelano opremo, ki je dotrajana in jo je po mnenju večine treba le odnesti iz starih domov ter odpeljati na smetišče. Razlika med resnično starino, kakovostnim starim pohištvom in preprosto starim predmetom, ki je odslužil svojemu namenu, je namreč zelo pomembna, pravijo spletni uporabniki v svojih zapisih.

Vsak star predmet ni primeren za ponovno uporabo

Ob branju mnenj smo se zato vprašali, kakšen je kriterij tovrstnega početja. Lahko res na spletu objavimo čisto vse, česar se pač želimo znebiti in poskusimo srečo, če bo predmet morda koga zanimal? Seveda ne. Slednji mora biti uporaben, varen, čist in v stanju, v katerem ga lahko nekdo dejansko uporabi. Martha Stewart na primer v svojem članku opozarja, da dobrodelne organizacije pogosto zavrnejo predmete, ki so plesnivi, mokri, močno poškodovani ali zahtevajo posebno ravnanje. Težava so lahko tudi veliki kosi pohištva, katerih prevoz, skladiščenje in morebitna odstranitev predstavlja precejšen strošek.

Zato star kavč z močnim vonjem, omara z napihnjenim ali poškodovanim materialom, vzmetnica z madeži ali pohištvo, ki ga je zaradi dotrajanosti skoraj nemogoče sestaviti, niso nujno »še uporabne stvari«. Če jih nihče ne bi želel brezplačno prevzeti za uporabo, je vprašanje, ali jih je pošteno označiti kot donacijo.

Pri praznjenju starega stanovanja je zato smiselno najprej ločiti predmete, ki imajo dejansko uporabno ali zbirateljsko vrednost, od tistih, ki jih je mogoče popraviti, in od predmetov, ki sodijo med kosovne odpadke. Staro pohištvo je mogoče odpeljati v okviru organiziranega kosovnega odvoza oziroma na ustrezno zbirno mesto. Izvajalci odvoza ga pogosto tudi razstavijo in razvrstijo glede na material, iz katerega je sestavljeno.

Preden torej napišemo »podarim«, se je vredno vprašati nekaj preprostega. Bi to stvar z veseljem sprejeli, če bi nam jo nekdo ponudil brezplačno? Če je odgovor ne, je morda bolj pošteno poiskati ustrezen način za reciklažo, odvoz ali odstranitev. Podarjanje namreč ni način, kako svoje odpadke preselimo iz svojega v dom nekoga drugega.