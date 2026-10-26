Opremljamo z arhitektko: Dnevna soba, ki se spremeni v spalnico

Pri prenovi počitniškega apartmaja je bila želja z novim pohištvom osvežiti bivalni del, hkrati pa pridobiti dodatna ležišča. Obstoječi kavč je bil za prostor prevelik. Dnevna soba pa mora še vedno opravljati tudi funkcijo jedilnice.

Prostor meri 5,5 × 3,14 metra. Sprva sem razmišljala o klasičnem pogradu, vendar se mi je zdelo škoda, da bi precejšen del površine namenili kosu pohištva, ki večino časa ne bi bil v uporabi. Ko ne bi potrebovali dodatnega ležišča, bi samo zavzemal prostor. Zato sem se odločila za skrito posteljo, ki se pospravi v omaro.

Opremljamo z arhitektko, tloris Foto Tjaša Justin

Ko je zložena, prostor spet postane dnevna soba, ko se pojavi potreba po dodatnem ležišču, pa jo preprosto spustimo iz omare. Sedežna garnitura je tako sekundarno ležišče, ki se po potrebi raztegne. Prostor torej čez dan ostaja namenjen bivanju, ponoči pa lahko prevzame funkcijo spalnice.

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Steno za vrati sem izkoristila za večnamenski pohištveni sestav z dodatnimi omarami in nišo za televizijo. Pravokotno nanj je umeščena skrita postelja, ki se nadaljuje v niz nizkih omaric z drsnimi vrati. Nad njimi sta odprt regal za knjige in tapeta, ki z vzorcem subtilno razmeji jedilni del od dnevnega.

Opremljamo z arhitektko Foto Tjaša Justin

Pri barvni zasnovi je bila želja po nevtralnem, umirjenem ambientu. Večina pohištva je zato v topli umazano beli barvi, ki sem jo kombinirala z lesenimi poudarki. Tako prostor ostaja svetel in vizualno lahkoten, hkrati pa les vnese toplino in bolj domačen občutek. Končni cilj je bil preprost: ustvariti prostor, kjer vsak element nekaj prispeva in ni nič tam brez razloga.

Opremljamo z arhitektko Foto Tjaša Justin