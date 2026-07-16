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Opremljamo z arhitektko: Mini sobica za prvošolca

Majhna soba za prvošolca bo s premišljeno zasnovo postala prijeten in funkcionalen prostor za spanje, učenje, igro in shranjevanje, ki bo lahko rasel skupaj z njim.
Nad posteljo je umeščen most z regalom in omarami, ki zagotavlja dodatne shranjevalne površine. Foto Tjaša Justin
Galerija
Nad posteljo je umeščen most z regalom in omarami, ki zagotavlja dodatne shranjevalne površine. Foto Tjaša Justin
Tjaša Justin, arhitektka, Akron
16. 7. 2026 | 12:21
2:25
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Bralkin sin bo septembra postal prvošolec, zato si želijo urediti sobo, ki je bila do zdaj prazna in je še niso uporabljali. Prostor je pravokotne oblike, velik 2,09 × 3,96 metra, orientiran proti zahodu, na koncu sobe pa je visoko okno. Želja je bila ustvariti čim bolj funkcionalno otroško sobo, ki bo rasla skupaj z njim. Vanjo je bilo treba umestiti posteljo, pisalno mizo, omaro za oblačila, dovolj shranjevalnih površin za šolske potrebščine in igrače, hkrati pa ohraniti tudi prostor za igro.

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VIDEO: Kako urediti otroško sobo, ki raste z otrokom - Montessori nasveti in arhitekturne rešitve

Ker je soba majhna, je bilo treba vsak centimeter dobro izkoristiti. Čeprav je bila želja po postelji, širši od 90 centimetrov, dimenzije prostora tega žal ne dopuščajo, zato sem predvidela posteljo dimenzije 90 × 200 centimetrov s predalom za shranjevanje igrač. Nad posteljo je umeščen most z regalom in omarami, ki zagotavlja dodatne shranjevalne površine. Ker je ta stena nosilna, izvedba mostu ni problematična. Konstrukcija je na eni strani pritrjena v steno, na drugi v visoko garderobno omaro, dodatno pa jo podpira tudi hrbtni del postelje, zato je stabilnost zagotovljena.

Postelja ima predviden predal za shranjevanje igrač. Foto Tjaša Justin
Postelja ima predviden predal za shranjevanje igrač. Foto Tjaša Justin

Garderobna omara ima v spodnjem delu predale, zgoraj pa prostor za obešanje oblačil. Ob njej je umeščena pisalna miza z dodatnimi policami nad delovno površino, ki ponujajo še več prostora za shranjevanje knjig in šolskih potrebščin.

Predlagani tloris Foto Tjaša Justin
Predlagani tloris Foto Tjaša Justin

Dokler bo otrok potreboval zlasti prostor za igro, dodatna komoda na nasprotni strani sobe ni potrebna. Ko pa se bodo njegove potrebe spremenile, jo bo mogoče brez težav dodati in tako pridobiti še več shranjevalnega prostora.

Na koncu sobe je visoko okno. Foto Tjaša Justin
Na koncu sobe je visoko okno. Foto Tjaša Justin

Barvna paleta je svetla, dopolnjena z nežnimi svetlo modrimi poudarki. Na steno levo od vrat predlagam tapeto, ki prostoru doda igriv značaj. Ker jo je mogoče preprosto zamenjati, bo soba tudi v poznejših letih z majhnim posegom dobila povsem novo podobo.

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