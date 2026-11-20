Da bi trgovino zapustili s polnim nakupovalnim vozičkom živil, moramo danes odšteti že precejšen znesek denarja, a ni nujno, da je tako. Primerjalni popis, za verodostojnost katerega skrbi neodvisna agencija za popis cen, namreč dokazuje, da lahko pri vsakodnevnih nakupih prihranimo tudi več sto evrov mesečno, ne da bi se morali odpovedati kakovosti ali kupovati manj, saj je lahko dovolj že ena sama sprememba naših ustaljenih nakupovalnih navad.

Pri nakupovanju pogosto posegamo po izdelkih, ki jih dobro poznamo in jim zaupamo, pri tem pa redko pomislimo, da bi lahko za primerljiv izdelek druge blagovne znamke odšteli precej manj. Višja cena ne pomeni nujno tudi boljše kakovosti, kar je na lastni koži preverila družina Gruber, ki se je spomladi odločila za prav poseben nakupovalni preizkus. Za en mesec so izdelke uveljavljenih blagovnih znamk zamenjali s Hoferjevimi lastnimi blagovnimi znamkami in že po osmih nakupih ugotovili, da lahko takšna odločitev v družinskem proračunu naredi presenetljivo veliko razliko.

Osem nakupov, osem priložnosti za prihranek

Družina Gruber je v okviru Hoferjevega projekta Zamenjava znamk na testu za en mesec spremenila način nakupovanja in pri osmih nakupih namesto izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk izbirala izključno Hoferjeve lastne blagovne znamke. Čeprav so že pred začetkom preizkusa pričakovali, da bodo s takšno zamenjavo nekaj prihranili, jih je končni rezultat precej presenetil, saj je bila razlika dovolj velika, da bi si s privarčevanim denarjem lahko privoščili kar letalske vozovnice za družinski izlet v Barcelono.

Po končanem preizkusu ugotavljajo tudi to, da zaradi nižjih cen niso občutili razlike v kakovosti izdelkov, številni izdelki Hoferjevih lastnih blagovnih znamk pa so ostali del njihovih rednih nakupov. Kot so povedali sami, jih je k sodelovanju sprva spodbudila predvsem radovednost, na koncu pa so dobili precej več, kot so pričakovali.

FOTO: Hofer

»V projekt smo vstopili predvsem iz radovednosti. Pričakovali smo nekaj prihranka, nikoli pa si ne bi mislili, da bo razlika tako opazna. Še večje presenečenje je bilo, da pri kakovosti nismo občutili praktično nobene razlike. Tudi zato številne Hoferjeve izdelke kupujemo še danes.«

Ponovni popis pokazal kar 665 evrov cenovne razlike

Da bi preverili, ali je mogoče podobne prihranke doseči tudi nekaj mesecev pozneje, so 22. oktobra 2026 izvedli nov neodvisni popis cen, v katerem so spet primerjali Hoferjeve lastne blagovne znamke s primerljivimi izdelki uveljavljenih blagovnih znamk pri drugih trgovcih. Tokratna primerjava je zajela 129 izdelkov, rezultati pa so pokazali, da bi lahko družina Gruber ob enakem obsegu nakupov tudi jeseni občutno zmanjšala svoje izdatke, saj je mesečni prihranek na dan popisa znašal kar 665 evrov. Gre za znesek, ki lahko v družinskem proračunu pomeni precejšnjo razliko, saj si namesto izbiranja izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk lahko družina privošči kakšno novo skupno izkušnjo, obenem pa ne izgublja količine ali kakovosti nakupljenih izdelkov.

Za verodostojnost rezultatov je skrbela neodvisna agencija za popis cen, ki je že med spomladanskim preizkusom spremljala vseh osem nakupov družine Gruber.

FOTO: Hofer

Na dan posameznega nakupa je agencija popisala cene Hoferjevih in primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk pri drugih trgovcih ter tako ugotovila, koliko bi družina za primerljiv nakup odštela drugje in kakšna je bila razlika v cenah, pri tem pa niso upoštevali posebnih akcijskih cen, ki so kupcem na voljo le ob uporabi kartic zvestobe ali aplikacij.

Čeprav je dejanski prihranek posameznega gospodinjstva odvisen od količine in vrste izdelkov, ki jih kupuje, je oktobrski popis znova pokazal, kako pomembna je lahko izbira blagovne znamke. Razlika v ceni posameznega izdelka se nam morda ne zdi velika, toda pri nakupih, ki jih ponavljamo iz tedna v teden, se lahko tudi majhne razlike hitro seštevajo. Prav zato je smiselno občasno preveriti tudi druge možnosti, saj nam lahko primerljiv izdelek Hoferjeve lastne blagovne znamke po ugodnejši ceni dolgoročno pomaga zmanjšati stroške vsakodnevnih nakupov.

Prihranek, ki se lahko pozna vse leto

Prihranek pri nakupovanju pogosto povezujemo z iskanjem akcijskih ponudb, zbiranjem kuponov in spremljanjem posebnih popustov, vendar se njihove cene in pogoji nenehno spreminjajo, zato moramo za ugodnejši nakup pogosto spremljati letake ali uporabljati različne kartice zvestobe. Če pa cenovno ugodnejši izdelek najdemo med redno ponudbo in smo z njim zadovoljni, lahko postane stalnica na našem nakupovalnem seznamu in nam omogoča prihranek tudi takrat, ko posebnih akcij ni. Takšna sprememba je še posebej dobrodošla pri izdelkih, ki jih gospodinjstvo potrebuje vsak teden, saj se lahko tudi majhne razlike v cenah skozi mesece seštejejo v precejšen znesek.

Prav to je pokazala tudi izkušnja družine Gruber, ki je med enomesečnim preizkusom ugotovila, da jim številni Hoferjevi izdelki ustrezajo tako po kakovosti kot po ceni, zato se po koncu projekta niso vrnili k vsem svojim prejšnjim nakupovalnim navadam. Izdelki, ki so jih sprva preizkusili predvsem iz radovednosti, so tako postali del njihovih rednih nakupov, z njimi pa so dobili tudi priložnost za dolgoročnejše zmanjšanje mesečnih stroškov.

FOTO: Hofer

Za spremembo ni treba čez noč zamenjati celotnega nakupovalnega seznama, saj lahko začnemo že z nekaj izdelki, ki jih pogosto kupujemo, in preverimo primerljive cenovno ugodnejše možnosti. Pri tem velja primerjati tudi količino, sestavo in ceno na kilogram oziroma liter, saj nam ti podatki pomagajo presoditi, kateri izdelek je zares ugodnejši in ali lahko z njegovo izbiro prihranimo, ne da bi se morali odpovedati tistemu, kar nam je pri izdelku pomembno.

Naslednjič, ko se boste odpravili po tedenskih nakupih, zato namenite nekaj pozornosti tudi izdelkom, ki jih doslej še niste preizkusili. Morda boste med njimi odkrili nove favorite, ki bodo postopoma zamenjali vaše dosedanje izbire, ob tem pa ugotovili, da lahko za poln nakupovalni voziček odštejete precej manj, kot ste bili vajeni. Denar, ki vam bo tako ostal, pa boste lahko namenili drugim stvarem.

Več o tem preverite na spletni strani Znamke na testu.

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