Potres sodi med nevarnosti, pri katerih je škoda na domu lahko izjemno velika. Kljub temu potresno zavarovanje praviloma ni samodejno vključeno v osnovno zavarovanje doma, ampak ga je treba skleniti dodatno, je v podkastu Deloindom o zavarovanju doma pojasnil Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav.

Ko zavarovanje posameznika ni dovolj

Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav opozarja, da je pri potresnem zavarovanju večstanovanjskih stavb pomembno, da so ustrezno zavarovani vsi etažni lastniki. Foto Neža Kralj/Delo

Pri lastnikih stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa se odpira še posebno vprašanje: kaj se zgodi, če je pred potresom zavarovan le del stanovanj?

Če bi bil blok v potresu tako poškodovan, da ne bi bil več primeren za bivanje ali bi se celo porušil, bi zavarovalnino prejeli tisti etažni lastniki, ki imajo ustrezno potresno zavarovanje. Toda če bi bila zavarovana le četrtina ali tretjina stavbe, bi lahko nastala precej večja težava – posameznega stanovanja namreč ni mogoče obravnavati ločeno od preostale konstrukcije objekta. Kot slikovito opozarja Jakopič: stanovanja v sedmem nadstropju ni mogoče preprosto obnoviti, če v šestem delu stavbe manjka. Prav zato je po njegovih besedah pomembno, da se etažni lastniki potresnega zavarovanja lotijo skupaj, najlažje prek upravnika.

Tržna vrednost ni enaka gradbeni

Pri potresnem zavarovanju pa ni pomembno le, ali ga imamo, temveč tudi, na kakšno vrednost je nepremičnina zavarovana. Pri tem ljudje pogosto zamenjujejo tržno in gradbeno vrednost. Tržna vrednost je cena, ki jo nepremičnina dosega na nepremičninskem trgu, gradbena oziroma nadomestitvena vrednost pa pove, koliko bi stala ponovna gradnja primerljivega objekta na istem zemljišču.

Pomembno je tudi, da je ta vrednost sčasoma ustrezno prilagojena. Cene gradnje se namreč spreminjajo, pri nekaterih zavarovalnih produktih pa mora za ustrezno določitev gradbene vrednosti skrbeti tudi zavarovanec. Prenizko določena vrednost lahko ob veliki škodi pomeni težavo pri izplačilu. Nekatere zavarovalnice sicer zavarovalne vrednosti samodejno revalorizirajo, pri drugih produktih pa je to treba preveriti.

Na višino premije lahko vpliva tudi starost oziroma način gradnje objekta. Starejše stavbe so lahko potresno zavarovane, vendar je lahko premija zaradi večje ocenjene izpostavljenosti višja.

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V novi epizodi podkasta Deloindom preverjamo, kaj pravzaprav krije zavarovanje doma, katere nevarnosti je treba vključiti posebej, kako določiti pravo zavarovalno vrednost in kaj storiti, ko do škode že pride.