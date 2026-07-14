Pozabite na spreje: Te rastline naravno odganjajo komarje

Večeri na terasi, ko temperature postanejo znosnejše, se zdijo nadvse prijetne, a le, dokler nas ne začnejo pikati nadležni komarji. V boju s tem mrčesom lahko poskusite tudi z rastlinami in zelišči z domačega vrta. Naredite šopek ali pa jih posadite v lonce in postavite v bližino vrtne mize. Njihov vonj bo odganjal komarje in tudi drug mrčes.

Med rastline, katerih vonj komarjem ni posebej prijeten, sodijo melisa, meta, limonska trava, rožmarin in sivka. Šopek teh aromatičnih zelišč lahko postavite na vrtno mizo, balkon ali teraso, kjer preživljate večere ter tako odženete komarje in prijetno odišavite prostor.

Melisa je sredozemska rastlina, zato dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Foto Irenka897/Shutterstock

Melisa

Komarji prav tako ne marajo vonja melise, ki močno diši po limoni. Navadna Melisa (Melissa officinalis L.) je trajnica iz družine ustnatic, ki zraste do 80 cm, številna stebla nosijo pecljate, srčasto jajčaste liste. Ima drobne bele cvetove. Cela rastlina je pokrita s številnimi dlakastimi žlezicami, ki izločajo prijetno dišeče eterično olje z vonjem po limoni. In prav ta vonj naj bi odganjal komarje. Zato ne sme manjkati v okrasnih lončkih na okenskih policah, na balkonu ali terasi, kjer preživljamo poletne večere. Kot sredozemska rastlina, dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Melisa je tudi aromatičnega okusa, snovi, ki jih vsebuje, pa naj bi pomirjale, krepile živce, blažile krče in podobno.

Ali zelišča res odganjajo komarje? Vonj eteričnih olj, ki jih vsebujejo nekatere aromatične rastline, lahko komarjem oteži iskanje gostitelja, saj prekrije vonj človeka. Učinek živih rastlin je praviloma precej manj izrazit kot pri eteričnih oljih ali repelentih, saj rastline v okolico sproščajo manj hlapnih snovi. Zato je najbolje, da na mizi pripravimo sveže nabrane šopke zelišč ali med sedenjem občasno podrgnemo liste med prsti, s čimer sprostimo več dišečih eteričnih olj.

Melisa je sredozemska rastlina, zato dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Gojimo jo lahko na vrtu ali v loncih, ki jih postavimo na balkon, lahko pa tudi na okensko polico. Od poprove mete jo lahko ločimo po listih, ki so bolj nežni, srčasti, manj ostro nazobčani in dišijo po limoni.

Melisa je pomembna tudi za opraševalce. Njeni cvetovi privabljajo čebele in čmrlje, zato je koristna rastlina za vrt, čeprav njen vonj komarjem ni posebej privlačen.

Na terasi naj bo šopek zelišč, ki odganjajo komarje. Foto Subbotina Anna/Shutterstock

Rožmarin

Rožmarin, sicer priljubljena začimba za jedi, vsebuje aromatično eterično olje, ki komarjem ne diši. Navadni rožmarin (Rosmarinus officinalis) sodi v družino ustnatic in izhaja s sredozemskega prostora. Ob Jadranu rožmarinovi grmi cvetijo vse od konca januarja do aprila, po malem vse poletje, močneje pa znova septembra in oktobra. Čeprav gre za sredozemsko rastlino, pa lahko tudi po drugih koncih Slovenije poskusite z gojenjem. Nikakor pa ga ne pozabite dati v šopek, ki bo na vrtni mizi odganjal komarje.

Posušene vejice rožmarina lahko v manjših količinah položimo tudi na žerjavico v vrtnem kaminu ali kurišču. Dim sprošča aromatične snovi, ki marsikateremu insektu niso prijetne.

Meta

Meta sodi med zelišča, ki jih uporabljamo v kuhinji za začimbo jedi. Je trajnica, ki jo lahko gojimo na vrtu ali v loncih. Občutljiva je na sušo, zato jo je treba redno zalivati, še zlasti, če jo boste gojili v lončkih. Meta je zlasti znana po zdravilnih učinkovinah, a marsikdo ne ve, da odganja tudi komarje. Zato so v teh poletnih dneh in večerih, ko komarji najbolj pikajo, dobrodošli na vrtni mizi šopki, v katerih je tudi meta. Njen vonj pa odganja tudi mravlje, prav tako naj bi jo na vrtu sadili v bližino rastlin, ki jih pogosto napadajo uši in bolhači.

Zelišča so le del zaščite Čeprav so aromatične rastline prijeten in naraven dodatek na balkonu ali terasi, same po sebi ne zagotavljajo zaščite pred piki. Veliko učinkoviteje bo, če hkrati odstranimo stoječo vodo v okolici doma, kjer se komarji razmnožujejo (vedra, podstavki za cvetlične lonce, zalivalke), ob večerih uporabljamo tudi zaščitne mreže na oknih in po potrebi uporabimo repelent.

Limonska trava

V šopku zelišč, ki bo odganjal komarje, ne sme manjkati limonska trava (Cymbopogon citrates). To je rastlina, ki jo zelo pogosto uporabljajo v naravnih pripravkih in svečah proti pikom komarjev. Je trajnica, ki zraste do višine 50 cm, za rast potrebuje sončno do polsenčno lego. Gojite jo lahko tako na prostem kot tudi v posodah, vendar pri nas prezimi le v toplih notranjih prostorih. Listi se uporabljajo za pripravo čajev, za začimbo juh in mesnih jedi. Prav tako jo veliko uporabljajo v kozmetični industriji. Limonska trava je rastlina, ki je znana po svojih antibakterijskih, antiglivičnih in protimikrobnih lastnosti.

Komarji ne marajo vonja melise, ki močno diši po limoni. Foto Vh-studio/Shutterstock

Vsebuje veliko eteričnih olj, zlasti citrala, zaradi katerega je pogosta sestavina naravnih repelentov, sveč in drugih pripravkov proti komarjem. Pogosto jo zamenjujejo s citronelo, ki jo pridobivajo iz sorodnih vrst istega rodu (Cymbopogon) in je prav tako ena najpogosteje uporabljenih sestavin sredstev za zaščito pred komarji.

Tudi sivka komarjem ni ravno povšeči, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Foto Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock

Sivka

Tudi sivka komarjem ni ravno všeč, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Sivka (Lavandula officinalis) ni zahtevna rastlina, rada ima sonce, dobro prenaša sušo, uspeva pa tudi v okrasnih loncih. Poznamo jo zlasti po značilnem vonju in blagodejnih učinkih, znano je namreč, da pomirja, uspava, blaži stres … Splošno je znano, da sivka preganja molje, a ta dišeča rastlina odganja tudi komarje in muhe.

Največ eteričnega olja vsebujejo cvetovi tik pred polnim razcvetom. Posušene cvetove lahko shranimo v vrečkah ali uporabimo za pripravo dišečih šopkov.