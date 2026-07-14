Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Ob hiši imam zabojnike za blok – lahko zahtevam, da jih prestavijo?

Pravniki odgovarjajo na vprašanje bralke, ki je kupila hišo s služnostjo za komunalne zabojnike in jo zanima, ali lahko doseže njihovo premestitev.
Pravnik na dlani 9. 7. 2026 | 14:00
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Odhajate na dopust? Tako poskrbite za rastline, da vas ob vrnitvi ne bo pričakal suh vrt (ali balkon)

Dobra novica je, da ni nujno prositi sosedov ali sorodnikov, naj vsak drugi dan hodijo zalivat vaše rastline.
Kaja Berlot 10. 7. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

To morate vedeti, če želite, da bo bazilika odlično uspevala

Nekaj preprostih, a zelo učinkovitih pravil, s katerimi bo bazilika bujno rastla in nas z dišečimi listi razveseljevala vse do jeseni.
8. 7. 2026 | 14:34
Svetujemo

Pozabite na spreje: Te rastline naravno odganjajo komarje

Komarje z večerne terase lahko odženete tudi z dišečimi zelišči. Melisa, meta, rožmarin, sivka in limonska trava so naravni zavezniki proti mrčesu.
V boju s komarji lahko poskusite tudi z rastlinami in zelišči z domačega vrta. Foto Ramanava Yauheniya//Shutterstock
Galerija
V boju s komarji lahko poskusite tudi z rastlinami in zelišči z domačega vrta. Foto Ramanava Yauheniya//Shutterstock
A. Z.
14. 7. 2026 | 07:30
6:29
A+A-

Večeri na terasi, ko temperature postanejo znosnejše, se zdijo nadvse prijetne, a le, dokler nas ne začnejo pikati nadležni komarji. V boju s tem mrčesom lahko poskusite tudi z rastlinami in zelišči z domačega vrta. Naredite šopek ali pa jih posadite v lonce in postavite v bližino vrtne mize. Njihov vonj bo odganjal komarje in tudi drug mrčes.

image_alt
Najboljši način, kako se znebiti komarjev na vašem vrtu

Med rastline, katerih vonj komarjem ni posebej prijeten, sodijo melisa, meta, limonska trava, rožmarin in sivka. Šopek teh aromatičnih zelišč lahko postavite na vrtno mizo, balkon ali teraso, kjer preživljate večere ter tako odženete komarje in prijetno odišavite prostor.

Melisa je sredozemska rastlina, zato dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Foto Irenka897/Shutterstock
Melisa je sredozemska rastlina, zato dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Foto Irenka897/Shutterstock

Melisa

Komarji prav tako ne marajo vonja melise, ki močno diši po limoni. Navadna Melisa (Melissa officinalis L.) je trajnica iz družine ustnatic, ki zraste do 80 cm, številna stebla nosijo pecljate, srčasto jajčaste liste. Ima drobne bele cvetove. Cela rastlina je pokrita s številnimi dlakastimi žlezicami, ki izločajo prijetno dišeče eterično olje z vonjem po limoni. In prav ta vonj naj bi odganjal komarje. Zato ne sme manjkati v okrasnih lončkih na okenskih policah, na balkonu ali terasi, kjer preživljamo poletne večere. Kot sredozemska rastlina, dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Melisa je tudi aromatičnega okusa, snovi, ki jih vsebuje, pa naj bi pomirjale, krepile živce, blažile krče in podobno.

Ali zelišča res odganjajo komarje?

Vonj eteričnih olj, ki jih vsebujejo nekatere aromatične rastline, lahko komarjem oteži iskanje gostitelja, saj prekrije vonj človeka. Učinek živih rastlin je praviloma precej manj izrazit kot pri eteričnih oljih ali repelentih, saj rastline v okolico sproščajo manj hlapnih snovi. Zato je najbolje, da na mizi pripravimo sveže nabrane šopke zelišč ali med sedenjem občasno podrgnemo liste med prsti, s čimer sprostimo več dišečih eteričnih olj.

Melisa je sredozemska rastlina, zato dobro uspeva tudi z manj vlage oz. zalivanja. Gojimo jo lahko na vrtu ali v loncih, ki jih postavimo na balkon, lahko pa tudi na okensko polico. Od poprove mete jo lahko ločimo po listih, ki so bolj nežni, srčasti, manj ostro nazobčani in dišijo po limoni.

Melisa je pomembna tudi za opraševalce. Njeni cvetovi privabljajo čebele in čmrlje, zato je koristna rastlina za vrt, čeprav njen vonj komarjem ni posebej privlačen.

Na terasi naj bo šopek zelišč, ki odganjajo komarje. Foto Subbotina Anna/Shutterstock
Na terasi naj bo šopek zelišč, ki odganjajo komarje. Foto Subbotina Anna/Shutterstock

Rožmarin

Rožmarin, sicer priljubljena začimba za jedi, vsebuje aromatično eterično olje, ki komarjem ne diši. Navadni rožmarin (Rosmarinus officinalis) sodi v družino ustnatic in izhaja s sredozemskega prostora. Ob Jadranu rožmarinovi grmi cvetijo vse od konca januarja do aprila, po malem vse poletje, močneje pa znova septembra in oktobra. Čeprav gre za sredozemsko rastlino, pa lahko tudi po drugih koncih Slovenije poskusite z gojenjem. Nikakor pa ga ne pozabite dati v šopek, ki bo na vrtni mizi odganjal komarje.

Posušene vejice rožmarina lahko v manjših količinah položimo tudi na žerjavico v vrtnem kaminu ali kurišču. Dim sprošča aromatične snovi, ki marsikateremu insektu niso prijetne.

Meta

Meta sodi med zelišča, ki jih uporabljamo v kuhinji za začimbo jedi. Je trajnica, ki jo lahko gojimo na vrtu ali v loncih. Občutljiva je na sušo, zato jo je treba redno zalivati, še zlasti, če jo boste gojili v lončkih. Meta je zlasti znana po zdravilnih učinkovinah, a marsikdo ne ve, da odganja tudi komarje. Zato so v teh poletnih dneh in večerih, ko komarji najbolj pikajo, dobrodošli na vrtni mizi šopki, v katerih je tudi meta. Njen vonj pa odganja tudi mravlje, prav tako naj bi jo na vrtu sadili v bližino rastlin, ki jih pogosto napadajo uši in bolhači.

Zelišča so le del zaščite

Čeprav so aromatične rastline prijeten in naraven dodatek na balkonu ali terasi, same po sebi ne zagotavljajo zaščite pred piki. Veliko učinkoviteje bo, če hkrati odstranimo stoječo vodo v okolici doma, kjer se komarji razmnožujejo (vedra, podstavki za cvetlične lonce, zalivalke), ob večerih uporabljamo tudi zaščitne mreže na oknih in po potrebi uporabimo repelent.

Limonska trava

V šopku zelišč, ki bo odganjal komarje, ne sme manjkati limonska trava (Cymbopogon citrates). To je rastlina, ki jo zelo pogosto uporabljajo v naravnih pripravkih in svečah proti pikom komarjev. Je trajnica, ki zraste do višine 50 cm, za rast potrebuje sončno do polsenčno lego. Gojite jo lahko tako na prostem kot tudi v posodah, vendar pri nas prezimi le v toplih notranjih prostorih. Listi se uporabljajo za pripravo čajev, za začimbo juh in mesnih jedi. Prav tako jo veliko uporabljajo v kozmetični industriji. Limonska trava je rastlina, ki je znana po svojih antibakterijskih, antiglivičnih in protimikrobnih lastnosti.

Komarji ne marajo vonja melise, ki močno diši po limoni. Foto Vh-studio/Shutterstock
Komarji ne marajo vonja melise, ki močno diši po limoni. Foto Vh-studio/Shutterstock

Vsebuje veliko eteričnih olj, zlasti citrala, zaradi katerega je pogosta sestavina naravnih repelentov, sveč in drugih pripravkov proti komarjem. Pogosto jo zamenjujejo s citronelo, ki jo pridobivajo iz sorodnih vrst istega rodu (Cymbopogon) in je prav tako ena najpogosteje uporabljenih sestavin sredstev za zaščito pred komarji.

Tudi sivka komarjem ni ravno povšeči, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Foto Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock
Tudi sivka komarjem ni ravno povšeči, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Foto Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock

Sivka

Tudi sivka komarjem ni ravno všeč, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Sivka (Lavandula officinalis) ni zahtevna rastlina, rada ima sonce, dobro prenaša sušo, uspeva pa tudi v okrasnih loncih. Poznamo jo zlasti po značilnem vonju in blagodejnih učinkih, znano je namreč, da pomirja, uspava, blaži stres … Splošno je znano, da sivka preganja molje, a ta dišeča rastlina odganja tudi komarje in muhe.

Največ eteričnega olja vsebujejo cvetovi tik pred polnim razcvetom. Posušene cvetove lahko shranimo v vrečkah ali uporabimo za pripravo dišečih šopkov.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Dogovor s sosedi, zaradi katerega bo to poletje brez komarjev cela soseska

Nadležne komarje lahko ustavite, še preden začnejo pikati. Preprost trik z vedrom in larvicidom zmanjša njihovo število na vrtu in okoli doma.
25. 6. 2026 | 10:39
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Ne zavrzite listov sivke: obstaja vsaj 6 pametnih načinov, kako jih lahko uporabite

Tudi listi sivke so vsestransko uporabni - tako v domu, na vrtu in v kulinariki.
Kaja Berlot 15. 7. 2025 | 08:17
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Najboljši način, kako se znebiti komarjev na vašem vrtu

Če se želimo učinkovito zaščititi pred komarji na vrtu, je pomembno, da razumemo njihov življenjski cikel in kako ga lahko prekinemo.
14. 6. 2025 | 10:42

Več iz teme

komarjinaravni repelentizelišča
VEČ NOVIC
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Hidroponika ni sistem za lene – brez znanja rastline hitro propadejo (Ana Slatnar in Tjaša Jarc)

Ana Slatnar in Tjaša Jarc v Deloindom podkastu pojasnjujeta, kako deluje hidroponika, katere rastline so primerne zanjo in zakaj brez znanja tudi ta sistem hitro odpove.
Nina Štajner 14. 7. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Pozabite na spreje: Te rastline naravno odganjajo komarje

Komarje z večerne terase lahko odženete tudi z dišečimi zelišči. Melisa, meta, rožmarin, sivka in limonska trava so naravni zavezniki proti mrčesu.
14. 7. 2026 | 07:30
Video
Bivanje
Vredno branja

Lahko bi izbrali hotel s petimi zvezdicami, a raje dopustujejo v prikolici

Zakaj je dopust v počitniški prikolici postal novi luksuz? Prisluhnite pogovoru o kampiranju, pavšalu in prikolicah prihodnosti.
13. 7. 2026 | 14:10
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Pet stvari, ki jih pred dopustom vedno izključite iz elektrike

Pred dopustom preverimo okna, smeti in rastline, pogosto pa pozabimo na električne naprave, ki ostanejo priključene v vtičnice.
13. 7. 2026 | 08:54
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Sobne rastline lahko poleti prestavite na prosto – a le, če jih pravilno pripravite

Poleti lahko sobne rastline prestavite na prosto. Preverite, kako jih pravilno privaditi in katere tri vrste bodo zunaj najbolje uspevale.
Aleksandra Zorko 12. 7. 2026 | 10:23
Video
Bivanje
Vredno branja

Lahko bi izbrali hotel s petimi zvezdicami, a raje dopustujejo v prikolici

Zakaj je dopust v počitniški prikolici postal novi luksuz? Prisluhnite pogovoru o kampiranju, pavšalu in prikolicah prihodnosti.
13. 7. 2026 | 14:10
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Pet stvari, ki jih pred dopustom vedno izključite iz elektrike

Pred dopustom preverimo okna, smeti in rastline, pogosto pa pozabimo na električne naprave, ki ostanejo priključene v vtičnice.
13. 7. 2026 | 08:54
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Sobne rastline lahko poleti prestavite na prosto – a le, če jih pravilno pripravite

Poleti lahko sobne rastline prestavite na prosto. Preverite, kako jih pravilno privaditi in katere tri vrste bodo zunaj najbolje uspevale.
Aleksandra Zorko 12. 7. 2026 | 10:23
Predstavitvene vsebine
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti