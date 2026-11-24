V hladnejših mesecih, ko so dnevi krajši, temperature nižje in je zračenje prostorov manj pogosto, številna gospodinjstva perilo sušijo kar v stanovanju. Čeprav se zdi takšen način sušenja povsem neškodljiv, pa lahko ob neustreznem prezračevanju občutno poveča vlažnost zraka in ustvari ugodne pogoje za razvoj plesni.

Presenetljivo? Morda ne tako zelo. Eno samo sušenje perila namreč lahko v prostor sprosti tudi do dva litra vode, odvisno od količine perila, vrste tkanin in učinkovitosti ožemanja. Ta vlaga pa ne izgine, temveč prehaja v zrak, kjer lahko ob nezadostnem prezračevanju povzroči težave.

Kdaj vlaga postane težava

Priporočena relativna vlažnost zraka v bivalnih prostorih se praviloma giblje med 40 in 60 odstotki. Če je dolgotrajno previsoka, se poveča tveganje za kondenzacijo vodne pare na hladnejših površinah, predvsem ob oknih, zunanjih stenah in v vogalih različnih prostorov. Prav na teh mestih se lahko začne razvijati plesen, ki ni zgolj estetska težava. Izpostavljenost plesni in vlagi je povezana s povečanim tveganjem za težave z dihali, poslabšanje astme in alergijske simptome. Posebej problematično je zato sušenje perila v spalnici, kjer ponoči preživimo več ur, dodatno vlago pa v prostor vnašamo še z dihanjem.

Najpogostejša napaka pri sušenju perila

Ena najpogostejših napak je postavljanje stojala s perilom neposredno ob radiator. Topel zrak sicer pospeši izhlapevanje vode iz tkanin, vendar to pomeni tudi hitrejše sproščanje vlage v prostor. Če hkrati ne poskrbimo za prezračevanje, lahko relativna vlažnost hitro naraste. Zato je priporočeno, da perilo sušimo v prostoru, ki ga lahko učinkovito zračimo. Namesto dolgotrajno priprtih oken je pozimi praviloma učinkovitejše kratkotrajno, intenzivno zračenje s povsem odprtimi okni.

Kako zmanjšati tveganje?

Perilo pred obešanjem dobro ožemite, med posameznimi kosi na stojalu pa pustite dovolj prostora za kroženje zraka in se izogibajte sušenju v hladnih, slabo prezračevanih prostorih. Prav tako je priporočljivo uporabiti električni razvlaževalnik zraka, ki bo nase vezal vlago iz zraka. Sušenju perila se je priporočljivo izogibati predvsem v spalnici in drugih slabše prezračevanih prostorih. Ob dolgotrajno povišani vlažnosti lahko namreč žimnice, odeje in oblazinjeno pohištvo vpijajo vlago iz zraka, kar ob neugodnih razmerah povečuje tveganje za razvoj plesni.