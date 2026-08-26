Pralno sredstvo, ki ga nikoli ne smete kombinirati z alkoholnim kisom

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Alkoholni kis je uporaben pomočnik pri pranju, vendar ga z nekaterimi sredstvi nikoli ne smemo kombinirati. Foto Evgenyrychko/Shutterstock
Galerija
Alkoholni kis je uporaben pomočnik pri pranju, vendar ga z nekaterimi sredstvi nikoli ne smemo kombinirati. Foto Evgenyrychko/Shutterstock
E. N.
26. 8. 2026 | 12:40
3:34
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Alkoholni kis je že desetletja priljubljen pomočnik pri čiščenju in pranju. Marsikdo ga uporablja namesto mehčalca, za odstranjevanje neprijetnih vonjav ali kot pomoč pri odstranjevanju vodnega kamna in ostankov detergenta. Toda čeprav gre za izdelek, ki ga imamo pogosto za povsem neškodljivega, obstaja kombinacija s pralnim sredstvom, ki se ji je treba vedno izogniti, saj je lahko nevarna.

Alkoholnega kisa nikoli ne smemo mešati z belilom na osnovi klora.

Takšna kombinacija lahko povzroči nastanek klorovega plina, ki draži oči, nos in dihalne poti ter lahko škoduje našemu zdravju. Kis namreč vsebuje ocetno kislino, belila na osnovi klora pa običajno vsebujejo natrijev hipoklorit. Ko kis pride v stik s klorovim belilom, pride do kemične reakcije, pri kateri se lahko sprošča klorov plin. Ta lahko povzroči pekoč občutek v očeh in grlu, kašelj ter težave z dihanjem.

Ideja, da bi v pralni stroj dodali kis, če smo vanj že vlili belilo, zato nikakor ni pametna. Prav tako ne smemo uporabljati enega sredstva takoj za drugim brez ustreznega izpiranja, če obstaja možnost, da so ostanki sredstev še vedno prisotni.

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To je razlog, zakaj soda bikarbona in kis za čiščenje nista najboljša kombinacija

Previdno tudi pri izdelkih, ki jih ne prepoznate kot belilo

Pomembno je opozoriti še, da pri čistilih ni vedno dovolj, da pogledamo samo ime izdelka. Če želimo hkrati uporabiti kis, najprej preverimo deklaracijo drugega sredstva. Pri belilih bodimo pozorni na izraze, kot sta klor oziroma natrijev hipoklorit. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni opozarja, da prav nobenega gospodinjskega belila ne smemo mešati z drugimi čistili ali razkužili, saj lahko nastanejo nevarni hlapi.

Kisa in belila nikoli ne mešamo

Alkoholni kis in belilo na osnovi klora sta lahko vsak zase uporabna pri čiščenju, skupaj pa tvorita nevarno kombinacijo. Ob njunem stiku se lahko sprošča klorov plin, ki draži oči in dihala ter lahko povzroči kašelj in težave z dihanjem. Zato ju ne uporabljamo hkrati niti enega takoj za drugim brez temeljitega izpiranja.

Kaj pa kis in običajen detergent?

Tu obstaja pomembna razlika. Ni vsaka kombinacija kisa in pralnega sredstva nevarna na enak način kot kombinacija s klorovim belilom. Kljub temu pa strokovnjaki svetujejo previdnost in upoštevanje navodil proizvajalca. Pri pranju zato ni treba eksperimentirati z več različnimi sredstvi hkrati. Če želimo uporabiti kis, ga uporabimo samostojno in v skladu z namenom, za katerega ga priporočajo. Predvsem pa smo zmerni pri količinah, ki jih dodajamo.

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Kaj storiti, če smo sredstva pomotoma zmešali?

Če smo kis in klorovo belilo pomotoma zmešali in začutili močan dražeč vonj, pekoč občutek, kašelj ali težave z dihanjem, se takoj umaknemo iz prostora na svež zrak in ga, če je to varno, prezračimo. Pri izpostavljenosti klorovemu plinu je pomembno, da ne ostanemo v prostoru in reakcije ne poskušamo nevtralizirati z dodajanjem kakršnega koli drugega sredstva.

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