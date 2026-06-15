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Pravila, da bodo brisače bele in mehke kot v hotelu

Hotelsko mehke in bele brisače lahko dosežete tudi doma. S pravilnim pranjem, sušenjem in shranjevanjem bodo spet puhaste, vpojne in brez rumenih madežev.
S pravilnim pranjem, sušenjem in nekaj preprostimi triki lahko tudi doma dosežemo mehkobo, belino in puhast videz brisač, kakršnega poznamo iz hotelov. Foto New Africa/Shutterstock
Galerija
S pravilnim pranjem, sušenjem in nekaj preprostimi triki lahko tudi doma dosežemo mehkobo, belino in puhast videz brisač, kakršnega poznamo iz hotelov. Foto New Africa/Shutterstock
E. N.
15. 6. 2026 | 12:15
4:08
A+A-

Ste se kdaj po dopustu vrnili domov in ugotovili, da vaše brisače preprosto niso tako mehke, puhaste in prijetne kot tiste v hotelu? Marsikdo meni, da je skrivnost njihove mehkobe v pregrešno dragih materialih ali profesionalnih pralnicah, a v resnici je stvar precej bolj preprosta. Mehke brisače so namreč predvsem rezultat pravilnega pranja, sušenja in shranjevanja. Z nekaj spremembami v vsakodnevni rutini pa lahko občutek razkošja, ki ga povezujemo z najboljšimi hoteli, dosežemo tudi doma.

Zakaj bele brisače sploh porumenijo?

Brisače so zasnovane tako, da vpijajo vlago, a skupaj z njo vpijajo tudi druge snovi. Na vlaknih se sčasoma nabirajo ostanki znoja, telesnih olj, kozmetičnih izdelkov in odmrlih kožnih celic. Ker so bele brisače svetle, se takšne nečistoče na njih pokažejo veliko hitreje kot na temnejših tkaninah. Pomemben krivec za izgubo beline pa je tudi detergent. Mnogi ga uporabljajo preveč, saj menijo, da bo večja količina poskrbela za bolj čisto perilo. V resnici pa se lahko zgodi ravno nasprotno. Presežek detergenta se ne izpere v celoti, temveč ostane v vlaknih, zato so brisače videti bolj trde teksture in motne barve.

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Po koliko uporabah je čas, da zamenjamo brisačo

Prvo pravilo: ne pretiravajte z detergentom

Pri pranju brisač zagotovo velja upoštevati načelo manj je več. Uporabite količino detergenta, ki jo priporoča njegov proizvajalec, v nekaterih primerih pa celo nekoliko manj. Tako boste preprečili nabiranje ostankov v vlaknih in ohranili dobro vpojnost brisač. Prav tako se izogibajte mehčalcu. Čeprav daje občutek mehkobe, na vlaknih ustvari tanek sloj, ki zmanjšuje njihovo sposobnost vpijanja vode in prispeva h kopičenju ostankov.

Nalaganje prevelike količine brisač v pralni stroj lahko zmanjša učinkovitost pranja in oteži izpiranje detergenta, kar vpliva na njihovo mehkobo in belino. Foto Alexkich/Shutterstock
Nalaganje prevelike količine brisač v pralni stroj lahko zmanjša učinkovitost pranja in oteži izpiranje detergenta, kar vpliva na njihovo mehkobo in belino. Foto Alexkich/Shutterstock

Perite jih dovolj pogosto

Brisače naj bi prali po približno treh do štirih uporabah. Tako preprečimo nabiranje bakterij, telesnih olj in drugih nečistoč, ki povzročajo neprijetne vonjave ter spremembo barve. Pri pranju izberite toplo vodo. Ta učinkoviteje raztaplja maščobe in ostanke kozmetičnih izdelkov kot hladna voda, hkrati pa je do tkanine še vedno dovolj nežna. Najbolj priporočljiva temperatura za pranje je 60 stopinj Celzija.

Ne preobremenjujte pralnega stroja

Če boben napolnimo do vrha, se brisače med pranjem ne morejo prosto premikati. Posledično se ne operejo temeljito, detergent pa se težje izpere. V stroju naj bo dovolj prostora za kroženje vode in gibanje tekstila. Tako bodo brisače bolje oprane, mehkejše in svetlejše.

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Naravna pomoč iz kuhinjske omarice

Za ohranjanje beline, pa tudi mehkobe, lahko občasno uporabite alkoholni kis. Dodajte ga v predalček za izpiranje ali neposredno v boben. Kis pomaga raztopiti ostanke detergenta, odstranjuje minerale iz trde vode in nevtralizira neprijetne vonjave. Če so brisače že izgubile svojo prvotno belino, jih lahko osvežite z dvostopenjskim postopkom. Najprej jih operite v vroči vodi z dodatkom belega kisa, nato pa zaženite še en cikel pranja, tokrat z nekaj žlicami sode bikarbone. Kombinacija pomaga odstraniti nakopičene ostanke in ponovno osveži videz tkanine.

Ne pozabite na pravilno sušenje

Po pranju brisače dobro stresite, preden jih položite v sušilni stroj ali obesite na stojalo. Tako se vlakna razrahljajo in ostanejo bolj puhasta. Pred zlaganjem in shranjevanjem pa morajo biti popolnoma suhe, saj vlaga spodbuja nastanek plesni in zatohlega vonja.

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