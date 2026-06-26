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Preprost način, kako doma naredimo tablete za strojno pomivanje posode iz le štirih sestavin

Nedavno smo lahko veliko brali o tem, kako škodljive so lahko pomivalne tablete za naše zdravje.
Vse več ljudi se odloča za doma narejena čistila, med njimi tudi tablete za pomivalni stroj iz preprostih sestavin, ki zmanjšajo porabo embalaže in omogočajo boljši nadzor nad tem, kaj uporabljamo v gospodinjstvu. Foto Brizmaker/Shutterstock
Galerija
Vse več ljudi se odloča za doma narejena čistila, med njimi tudi tablete za pomivalni stroj iz preprostih sestavin, ki zmanjšajo porabo embalaže in omogočajo boljši nadzor nad tem, kaj uporabljamo v gospodinjstvu. Foto Brizmaker/Shutterstock
E. N.
26. 6. 2026 | 12:05
3:46
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Vse več gospodinjstev išče načine, kako zmanjšati količino embalaže, prihraniti nekaj denarja in hkrati uporabljati manj agresivna čistila. Sploh po tem, ko smo nedavno lahko veliko brali o raziskavah, kako lahko tablete za strojno pomivanje posode škodujejo našemu zdravju. Na srečo jih lahko z le malo truda pripravimo kar sami in to iz nekaj osnovnih sestavin, ki jih imamo najverjetneje že doma.

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Če želiš kupiti “varne” tablete za pomivalni stroj, potrebuješ dve uri in doktorat

Za izdelavo potrebujemo sodo bikarbono, citronsko kislino, ekološki detergent za ročno pomivanje posode in nekaj kapljic eteričnega olja po izbiri. Postopek je preprost, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut.

Soda bikarbona je znana po svojih čistilnih in nevtralizacijskih lastnostih. Pomaga pri odstranjevanju maščob in nevtralizira neprijetne vonjave. Citronska kislina učinkovito raztaplja vodni kamen in pomaga pri odstranjevanju trdovratnih madežev, zato je pogosta sestavina številnih čistilnih sredstev. Ekološki detergent za pomivanje posode prispeva k boljšemu odstranjevanju maščobe in ostankov hrane, eterično olje pa ni namenjeno le prijetnemu vonju. Nekatera eterična olja, kot so limona, pomaranča ali čajevec, imajo namreč tudi blage antibakterijske lastnosti.

Kako pripravimo domače tablete?

Za začetek v večji posodi zmešamo sodo bikarbono in citronko. Pomembno je, da sestavini dobro premešamo, da dobimo enakomerno zmes. Nato dodamo manjšo količino ekološkega detergenta za posodo. Dodajamo ga postopoma, saj želimo doseči teksturo vlažnega peska. Če bi dodali preveč tekočine naenkrat, bi lahko prišlo do premočnega penjenja zaradi reakcije med sodo bikarbono in citronsko kislino.

Ko se sestavine povežejo, dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja. Najpogosteje se uporabljajo olja citrusov, saj poskrbijo za občutek svežine, lahko pa izberemo tudi sivko, evkaliptus ali drugo priljubljeno dišavo. Pripravljeno maso nato razporedimo v modelčke za led. Pri tem je pomembno, da zmes v vsak predalček dobro potlačimo oziroma stisnemo. Bolj, kot bo masa zbita, bolj trdne bodo kasneje tablete. Ko napolnimo model, pustimo vse skupaj na suhem mestu vsaj 24 ur. V tem času se bo masa strdila in popolnoma posušila. Če je v prostoru nekoliko več vlage, lahko postopek traja tudi kakšen dan dlje. Ko so tablete trdne, jih previdno odstranimo iz modela in shranimo v nepredušno zaprto posodo.

Kako jih uporabljamo?

Uporaba je enaka kot pri kupljenih tabletah. Pred vsakim pomivanjem eno tableto položimo v predalček pomivalnega stroja in zaženemo izbrani program. Če vemo, da je voda v našem domu zelo trda, bo morda treba občasno dodati še sredstvo za izpiranje ali sol za pomivalni stroj, saj domače tablete ne vsebujejo vseh dodatkov, ki jih najdemo v industrijsko izdelanih izdelkih.

Vseeno pa doma narejene tablete za pomivalni stroj niso le zanimiv projekt za tiste, ki radi uporabljajo ekološke izdelke, temveč tudi način, kako zmanjšati količino plastične embalaže in natančno vedeti, katere sestavine uporabljamo v svojem domu. Čeprav morda ne bodo povsem enake industrijskim izdelkom, ki so lahko precej bolj agresivni, lahko ob redni uporabi učinkovito pomagajo pri vsakodnevnem pomivanju posode.

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