Presenetljiv trik s spleta, ki blaži srbenje po piku komarja

Čeprav se je poletje poslovilo, komarji očitno še niso odbrenčali zadnje. Ob toplejših septembrskih dneh jih lahko namreč še vedno opazimo na vrtu, terasi ali celo v stanovanju. In če smo že skoraj pozabili na nadležno srbenje, je dovolj en sam pik, da se hitro spomnimo, kako zelo nas ta vrsta mrčesa lahko vrže iz tira. Škoda, da za ta preprost trik s spleta nismo izvedeli že prej. Na družbenih omrežjih namreč krožijo posnetki, v katerih ljudje čez komarjev pik preprosto nalepijo košček lepilnega traku in trdijo, da srbenje takoj pojenja.

Ideja je zelo preprosta. Pik prekrijemo z majhnim kosom traku in ga nekaj časa pustimo na koži. Tisti, ki trik prakticirajo, pravijo, da naj bi tako zmanjšali srbenje predvsem zato, ker preprečimo praskanje. In prav tu je mogoče najti nekaj smisla. Praskanje namreč dodatno poškoduje kožo in povečuje možnost, da se mesto pika okuži. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni na primer svetuje, naj pikov ne praskamo.

Toda ali lepilni trak res deluje tudi proti srbenju? Za zdaj za to ni kakovostnih kliničnih dokazov. Srbenje nastane predvsem zaradi imunske reakcije na snovi v komarjevi slini. Pri tem ima pomembno vlogo histamin, sodelujejo pa tudi drugi vnetni mediatorji. Lepilni trak zato lahko kvečjemu deluje kot mehanska zaščita pred praskanjem, ne pa kot dokazano sredstvo za odpravljanje vzroka srbenja. Poleg tega lahko pri občutljivi koži lepilo povzroči dodatno draženje. Kljub temu pa seveda ne moremo trditi, da srbenje ni omiljeno.

Če pik srbi, je sicer bolj preverjena možnost hladen obkladek. Zelo dobro se obnese tudi uporaba pripravkov proti srbenju oziroma antihistaminske kreme. Raziskave kažejo tudi, da lahko srbenje po piku žuželk zmanjša toplota, vendar mora biti uporabljena previdno, da ne poškoduje kože. Mesto pika nežno in previdno segrevamo, a pazimo, da kože pri tem ne opečemo.

Če se okoli pika pojavi izrazita oteklina, se rdečina širi, je mesto vroče in boleče ali se stanje slabša, pa je najbolj priporočljivo poiskati zdravniško pomoč, saj je lahko prišlo do okužbe, alergijske reakcije, ali pa je pik povzročilo kakšno bolj zlovešče bitje kot komar.