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Puščate pred vrati v bloku čevlje? Preverili smo, v kakšnem primeru vas lahko čaka kazen

Čevlji pred stanovanjem, voziček pod stopnicami ali kolo na hodniku se zdijo priročna rešitev, a skupni prostori v bloku imajo tudi pomembno vlogo pri požarni varnosti.
Pred odločitvijo, kaj boste puščali pred vrati, je smiselno prebrati hišni red posamezne stavbe. Foto Maridav/Shutterstock
Galerija
Pred odločitvijo, kaj boste puščali pred vrati, je smiselno prebrati hišni red posamezne stavbe. Foto Maridav/Shutterstock
Kaja Berlot
13. 10. 2026 | 07:00
4:58
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Po prihodu domov nekateri mokre čevlje pustijo pred vrati, voziček zapeljejo pod stopnice, kolo pa prislonijo ob ograjo, saj ga vsak dan potrebujejo. Ker sosedje še vedno lahko hodijo mimo, se takšna uporaba prostora številnim morda ne zdi sporna, vendar je pri odlaganju stvari v bloku treba upoštevati tako pravila uporabe skupnih delov, kot tudi zahteve požarne varnosti. A tudi to še ne pomeni, da vsak par čevlje avtomatsko zasluži globo, saj zakon predpisuje le sankcije za kršitve, povezane z neprehodnimi evakuacijskimi potmi. Ali določena situacija pomeni takšno kršitev in kdo zanjo odgovarja, pa je treba ugotoviti v vsakem primeru posebej.

Prostor pred vrati praviloma ni zasebni predprostor

Stanovanjski zakon (SZ-1) med skupne prostore večstanovanjske stavbe uvršča tudi hodnike in stopnišča, zato dela hodnika neposredno pred vhodom v stanovanje ne moremo samoumevno uporabljati kot dodatno shrambo. In čeprav zakon ne neposredno govori o omaricah za čevlje, se lahko na to nanašajo posamezni hiši redi, ki ga po 27. členu SZ-1 lahko sprejmejo etažni lastniki z več kot polovico solastniških deležev, zato je pred odlaganjem stvari smiselno preveriti, kakšna pravila veljajo v vaši stavbi.

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Sobivanje v blokih: ko čevlji na hodniku postanejo razlog za sosedsko vojno

Zakaj sama uporabnost prostora včasih ni dovolj?

Pri požarni varnosti je odločilno, ali prostor omogoča varen umik ob nevarnosti. Četrti odstavek 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) zahteva, da so evakuacijske poti in prehodi prosti, prehodni ter ustrezno označeni. Tudi oprema in druga sredstva ob evakuacijskih poteh morajo biti nameščeni tako, da teh poti ne morejo zapreti. To pomeni, da vsakodnevna ocena stanovalca, da je prostora še dovolj, ne more nadomestiti zahtev, ki veljajo za posamezno stavbo. 

Veliko bolj zgovorni od vseh zakonskih predpisov pa so uradni napotki na portalu GOV.SI, ki pravijo, da na hodnike in stopnišča, po katerih potekajo evakuacijske poti, ter pred izhode ne postavljamo omar, škatel, vozičkov, koles in drugih predmetov, saj lahko ovirajo evakuacijo. Enako opozorilo je zato smiselno upoštevati pri regalih za čevlje, skirojih in drugih stvareh, ki jih stanovalci puščajo pred vrati. 

Čevlji pred vrati lahko ogrožajo avakuacijsko pot. Foto Ton Ponchai/Shutterstock
Čevlji pred vrati lahko ogrožajo avakuacijsko pot. Foto Ton Ponchai/Shutterstock

Voziček pod stopnicami ni samodejno dovoljen

Prostor pod stopnicami je pogosto videti neizkoriščen, zato hitro postane mesto za otroške vozičke, omarice ali škatle. Toda dejstvo, da predmet stoji zunaj neposredne linije hoje, še ne dokazuje, da je njegova postavitev ustrezna. Pri vozičku pod stopnicami je treba preveriti, ali posega v evakuacijsko pot, omejuje dostop do opreme za gašenje ali nasprotuje požarnemu redu stavbe. Zakon namreč zahteva tudi prost dostop do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, ki se v blokih pogosto nahajajo prav pod stopnicami. Podobno velja tudi za kolo ob stopniščni ograji. Če krmilo, pedala ali okvir posegajo v prehod, je lahko postavitev problematična, zato tudi dogovor med sosedi ne more nadomestiti izpolnjevanja požarnih zahtev.

Kolikšna globa je dejansko predpisana?

Pravna podlaga za sankcioniranje neprostih evakuacijskih poti je 5. točka prvega odstavka 62. člena ZVPoz, v kateri je za lastnika ali uporabnika, ki je fizična oseba, določena globa od 600 do 2.000 evrov. Za lastnika ali uporabnika, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ta razpon znaša od 1.300 do 10.000 evrov, za odgovorno osebo pa je predvidena globa od 600 do 2.000 evrov. In čeprav so ti zneski določeni v veljavnem zakonu, ne pomenijo, da jih je mogoče avtomatično pripisati vsakemu stanovalcu ali upravniku ob katerem koli predmetu na hodniku. 

Kdo lahko ukrepa?

Nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred požarom opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. ZVPoz inšpektorju med drugim omogoča določitev roka za odpravo nepravilnosti in odreditev potrebnih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti. Če se v svojem bloku torej srečujete s to problematiko, je smiseln prvi korak ta, da stopite v stik z upravnikom, zaprosite za hišni red, požarni red in pojasnilo, kateri deli hodnikov ter stopnišč so namenjeni evakuaciji. Če je odlaganje predmetov stalna težava, pa je smiselno skupaj urediti tudi primeren prostor za vozičke in kolesa.

Vabljeni k poslušanju epizode podkasta o sobivanju v blokih iz našega arhiva: 

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