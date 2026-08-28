Se poleti na pipah hitreje nabira vodni kamen? Ta trik ga odstrani brez drgnjenja

Če se vam zdi, da so pipe poleti veliko hitreje prekrite z belimi lisami, si tega nikakor ne domišljate. Pojav je še posebej opazen v kopalnici, kjer na sijočih pipah že nekaj posušenih kapljic hitro pusti motne madeže. Razlog ni nujno v tem, da bi bila voda poleti drugačna. Ključ je predvsem v tem, kaj se zgodi s kapljico vode, ki ostane na pipi in izhlapi.

V trdi vodi so raztopljeni minerali, predvsem kalcij in magnezij. Ko voda izhlapi, ostanejo na površini, kjer se postopoma oblikujejo značilne bele, kredaste obloge. Poleti je zaradi višjih temperatur izhlapevanje hitrejše, zato lahko kapljice na površini hitreje pustijo vidne sledi.

Trik za sijaj brez drgnjenja

Če se je na pipi že nabral vodni kamen, ni nujno, da posežemo po grobi gobici. Z močnim drgnjenjem lahko namreč opraskamo občutljivo površino. To poletje raje preizkušamo preprost trik z alkoholnim kisom in krpo.

Mehko krpo namočimo v kis, jo ovijemo okoli dela pipe, kjer se je nabral vodni kamen, in jo pritrdimo z elastiko, če je to potrebno. Pustimo delovati približno 30 minut. Kis vsebuje ocetno kislino, ki pomaga razgraditi mineralne obloge, zato jih bomo po namakanju precej lažje obrisali. Če so obloge debelejše, postopek nekajkrat ponovimo, nato pa pipo dobro speremo s čisto vodo in jo obrišemo do suhega.

Sicer pa je najlažji način za boj proti vodnemu kamnu, da mu preprečimo, da bi se sploh začel nabirati. Po uporabi pipe mokro površino takoj obrišemo z mehko suho krpo. Tako sproti odstranimo kapljice vode, preden izhlapijo in za seboj pustijo minerale.

Seveda obstaja tudi nekaj drugih trikov, s katerimi lahko s pipe odstranimo vodni kamen. Še posebej, če opažamo, da iz njih voda že slabše teče in je curek nekoliko prekinjen, lahko težavo rešimo tako, da v vrečko nalijemo kis, jo s pomočjo elastike pritrdimo na ustje pipe in pustimo delovati čez noč. Zjutraj bo voda zopet nemoteno tekla.