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Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
FOTO: Hofer
Galerija
FOTO: Hofer
Promo Deloindom
16. 7. 2026 | 12:46
3:00
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Zajtrk velja za enega najpomembnejših obrokov dneva, saj telesu po nočnem počitku zagotovi energijo in hranila za uspešen začetek dneva. Med priljubljenimi izbirami so že vrsto let ovseni kosmiči, muesliji in granole, ki so zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin ter semen praktičen, hiter in hranilen obrok.

Slovenska podjetnica Natalija Ogorevc iz Hoč je taki izbiri dodala še nekaj drugačnega in igrivega. Kot prva v Sloveniji in Evropi je osnovo – pečene hrustljave ovsene kosmiče brez glutena, dodanega sladkorja, ojačevalcev arome in konzervansov ter semena – obogatila s koščki sladoleda Nica v povsem novi, liofilizirani obliki.

Kaj je liofilizacija?

Liofilizacija je napreden postopek sušenja z zamrzovanjem, pri katerem se pri zelo nizkih temperaturah iz živila odstrani voda. Na ta način se ohranijo okus, aroma in značilnosti izdelka, hkrati pa živilo dobi lahkotno in hrustljavo teksturo.

Gourmet mueslije brez glutena in s koščki liofiliziranega sladoleda Nica najdete v vseh trgovinah Hofer po Sloveniji FOTO: Hofer
Gourmet mueslije brez glutena in s koščki liofiliziranega sladoleda Nica najdete v vseh trgovinah Hofer po Sloveniji FOTO: Hofer

Če smo bili doslej vajeni predvsem liofiliziranega sadja, je zdaj na trgovske police prišel izdelek, ki postopek liofilizacije uporablja na precej bolj presenetljiv način. Natalija Ogorevc je pri Gourmet brezglutenskih mueslijih uporabila koščke priljubljenega Hoferjevega sladoleda Nica, ki so z liofilizacijo postali hrustljavi, a so še vedno ohranili prepoznaven okus sladoleda. Tako si lahko v kombinaciji z mlekom, jogurtom, skyrom ali rastlinskim napitkom v trenutku pripravite hranilen in igriv obrok, ki lahko z okusom sladoleda razvaja že za zajtrk.

Edinstveni izdelek nastaja v Sloveniji

Za inovacijo stoji sodelovanje Hoferja in slovenskega dobavitelja Amafood iz Hoč, ki za trgovca izdeluje tudi različne mueslije, granole in beljakovinske ploščice. Novi izdelek je rezultat domačega znanja, razvojne naravnanosti in pripravljenosti preizkusiti nekaj, česar na evropskem trgu doslej še ni bilo.

Natalija Ogorevc iz podjetja Amafood za Hofer izdeluje različne mueslije, granole in beljakovinske ploščice FOTO: Hofer
Natalija Ogorevc iz podjetja Amafood za Hofer izdeluje različne mueslije, granole in beljakovinske ploščice FOTO: Hofer

Takšna partnerstva dokazujejo, da lahko slovenska živilska industrija uspešno sledi sodobnim prehranskim trendom in ustvarja izdelke z dodano vrednostjo. Hkrati potrjujejo, da imajo domači proizvajalci pomembno vlogo pri razvoju inovativnih rešitev, ki pritegnejo tako zahtevne kot radovedne kupce.

Zajtrk, malica, večerja ali prigrizek

Novi muesliji so primerni za zajtrk, malico ali večerjo, zaradi zanimive teksture pa lahko navdušijo tudi samostojno kot prigrizek. Posebnost izdelka je prav kontrast med hranilno osnovo in nepričakovanim dodatkom liofiliziranega sladoleda, ki običajen obrok spremeni v bolj gurmansko doživetje.

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