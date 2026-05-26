Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Svetovalnica: Ali lahko odstranim stvari, ki jih sosedje kopičijo v skupnih prostorih bloka?

Pravnik odgovarja: Kaj storiti, ko stanovalci v skupnih prostorih kopičijo svoje stvari in ovirajo uporabo drugih etažnih lastnikov.
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi so namenjeni vsem etažnim lastnikom, zato lahko samovoljno odlaganje osebnih predmetov hitro povzroči spore med stanovalci. Foto Sakavichanka/Shutterstock
26. 5. 2026 | 07:30
Pozdravljeni.

V večstanovanjski stavbi, kjer živim, se soočamo s težavo, saj eden od parov v skupnih prostorih odlaga in skladišči različne predmete. V kletnih skupnih prostorih hranita lesene klopi in omaro, v skupni kolesarnici pa avtomobilske pnevmatike, kartonske škatle, lonce za rože in druge stvari.

Ker gre za skupne prostore, takšno ravnanje ovira uporabo ostalim stanovalcem. Težava je tudi v tem, da se s tem parom ni mogoče sporazumno dogovoriti, saj sta zelo konfliktna.

Kot predstavnico stanovalcev me zanima:

  • kako lahko dosežemo, da odstranita svoje stvari iz skupnih prostorov,
  • ali obstaja zakonit postopek za ukrepanje v takšnih primerih,
  • in ali bi lahko bila pravno odgovorna, če bi v času organiziranega odvoza kosovnih odpadkov poskrbela za odstranitev teh predmetov.

Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Cvetka

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

v večstanovanjski stavbi skupni prostori, kot so kletni prostori in kolesarnica, predstavljajo solastnino vseh etažnih lastnikov in so namenjeni izključno skupni rabi. Odlaganje in skladiščenje osebnih predmetov, kot so lesene klopi, omara, avtomobilske pnevmatike, kartonske škatle in lonci za rože, pomeni nepravilno uporabo teh prostorov, ki ovira druge stanovalce pri normalni rabi. Takšno ravnanje je v nasprotju z določbami Stanovanjskega zakona, ki zahteva, da etažni lastniki uporabljajo skupne dele na način, ki najmanj moti druge lastnike in ne omejuje njihove skupne rabe.

VIDEO: Zakaj je sobivanje v blokih vse težje in potrpežljivosti vse manj? (Darja Verbič in Boštjan Rus)

Kot predstavnica stanovalcev lahko najprej poskusite z mirnim pristopom, čeprav ste omenili, da je par konflikten. Priporočljivo je, da pošljete pisno opozorilo v imenu večine lastnikov ali prek upravnika stavbe, v katerem jasno navedete kršitev, rok za odstranitev stvari (npr. 15–30 dni) in posledice v primeru neukrepanja. Če to ne zaleže, je naslednji korak vključitev upravnika stavbe, ki ima po zakonu pooblastila za zagotavljanje reda v skupnih prostorih. Upravnik lahko izda uradni opomin in po potrebi predlaga ukrepanje na skupščini etažnih lastnikov.

Če sporazumna rešitev ni mogoča, obstaja formalni zakonit postopek. Skupščina etažnih lastnikov lahko sprejme odločitev o ukrepih in pooblasti odvetnika za vložitev tožbe za prepoved poseganja v solastnino ostalih stanovalcev. Možna je tudi prijava stanovanjski inšpekciji, ki lahko odredi odpravo kršitve, če gre za onemogočanje normalne rabe skupnih delov.

Glede morebitne odgovornosti, če bi kot predstavnica organizirala odstranitev predmetov ob odvozu kosovnih odpadkov: to odsvetujemo, saj bi lahko šlo za samovoljno ravnanje s tujo lastnino. Takšen poseg bi lahko vodil do civilne odgovornosti za morebitno škodo ali izgubo stvari ter v skrajnem primeru tudi do kazenske ovadbe zaradi tatvine ali poškodovanja tuje stvari. Odstranitev mora izvesti pooblaščeni izvajalec na podlagi pravne odločbe (sodne ali inšpekcijske), ne pa samoiniciativno.

Najboljša pot za začetek je sistematično ukrepanje prek upravnika. Zberite podpise čim več stanovalcev in vodite evidenco komunikacije. Če je stavba upravljana profesionalno, naj upravnik prevzame vodenje postopka, saj ima izkušnje s takšnimi spori, oziroma angažirajte pravnega strokovnjaka.

To je razlog, zakaj nam bazilika iz trgovine skoraj vedno ovene (in kako lahko to preprečimo)

Težava skoraj zagotovo ni v vas, ne v načinu zalivanja ali mestu, kamor ste jo postavili. Rešitev je namreč precej bolj preprosta.
Kaja Berlot 25. 5. 2026 | 07:30
Plečnikova nagrada za Čolnarno Zaka: Žirijo prepričalo prav to, česar arhitekti niso naredili

Čolnarna Zaka ob Blejskem jezeru je prejela Plečnikovo nagrado za javni prostor, podelili pa so tudi štiri Plečnikove medalje in štipendijo.
26. 5. 2026 | 10:59
Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
