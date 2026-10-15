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Svetovalnica: Bo lahko moj sin iz prvega zakona po moji smrti iz hiše izselil mojo sedanjo ženo?

Pravnik odgovarja, kakšne pravice ima žena do bivanja v podedovani hiši po moževi smrti, ali jo lahko njegov sin izseli in kako lahko mož zaščiti njeno pravico do bivanja.
Dedovanje nepremičnine lahko odpre vprašanja o pravici do bivanja. Ali lahko sin po očetovi smrti iz hiše izseli njegovo novo ženo? Foto Prostock-studio/Shutterstock
Galerija
Dedovanje nepremičnine lahko odpre vprašanja o pravici do bivanja. Ali lahko sin po očetovi smrti iz hiše izseli njegovo novo ženo? Foto Prostock-studio/Shutterstock
15. 10. 2026 | 12:26
15. 10. 2026 | 12:27
2:28
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Pozdravljeni,

sem solastnik hiše, ki sem jo dobil od očeta, ki je zdaj že pokojni. Drugič sem poročen, od prve žene pa sem uradno ločen. Imam 28-letnega sina, ki živi pri mami. Zanima me, ali ima v primeru moje smrti moja sedanja žena pravico ostati v stanovanju, ne da bi jo sin lahko izselil.

Lep pozdrav, Andrej

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani Andrej,

po Zakonu o dedovanju (ZD) spadajo zakonec in otroci v prvi dedni red ter dedujejo skupaj, po enakih delih, če z oporoko ni določeno drugače. To pomeni, da bi v primeru vaše smrti vaš delež hiše podedovala vaša sedanja žena in vaš sin, vsak polovico tega deleža. Žena bi torej skupaj s sinom postala solastnica vašega deleža hiše, zato je sin ne bi mogel izseliti.

Težava bi nastala le, če se žena in sin pozneje ne bi mogla sporazumeti o souporabi ali delitvi hiše. V tem primeru bi lahko kateri koli od njiju sprožil postopek za delitev solastnine, kar pa je ločen postopek in ne pomeni samodejne izselitve.

Dedovanje in zaščita bližnjih – kako urediti oporoko?

Pravilno sestavljena oporoka lahko prepreči marsikateri spor med dediči po vaši smrti, zlasti kadar gre za sestavljeno družinsko situacijo. Za pravno pomoč pri sestavi oporoke in ureditvi dednopravnih razmerij se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Če želite ženi zagotoviti popolno gotovost glede bivanja v hiši, ne glede na morebitne spore s sinom, lahko to uredite z oporoko. Z volilom ji lahko zagotovite osebno služnost (pravico do dosmrtne uporabe oziroma bivanja) na hiši, medtem ko lastninska pravica preide na sina.

Pri tem velja upoštevati, da ima sin kot vaš potomec zagotovljen nujni delež, ki mu ga z oporoko ne morete popolnoma odvzeti. Lahko pa mu ga dodelite v obliki lastninske pravice na nepremičnini, obremenjeni s pravico uporabe v korist vaše žene.

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