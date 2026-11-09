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Svetovalnica: Mož stanovanje zapušča vnukom – me lahko sin in hči izselita?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali jo lahko nujni dediči izselijo iz stanovanja, ki ga mož z oporoko zapušča vnukom.
Dosmrtna pravica uporabe stanovanja je lahko pomembna zaščita, vendar je ključno, kako je zapisana v oporoki in ali je vpisana v zemljiško knjigo. Foto Bearfotos/Shutterstock
Galerija
Dosmrtna pravica uporabe stanovanja je lahko pomembna zaščita, vendar je ključno, kako je zapisana v oporoki in ali je vpisana v zemljiško knjigo. Foto Bearfotos/Shutterstock
Pravnik na dlani
9. 11. 2026 | 12:10
1:54
A+A-

Spoštovani.

Mož z oporoko pušča stanovanje vnukom s pogojem, da imam jaz dosmrtno pravico uporabe stanovanja. Ali me lahko kdo izseli, sin in hči v primeru nujnega deleža?

Bralka

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovana bralka,

sam nujni delež sina in hčere ne pomeni, da vas lahko izselita. Nujni delež je zahtevek za del zapuščine in ne daje pravice do izselitve. Če oporoka nujna dediča prikrajša, lahko zahtevata, da se oporočna razpolaganja zmanjšajo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev njunega nujnega deleža. Ker gre za eno samo stanovanje, to lahko pomeni izplačilo ali spor med njima in vnuki.

Vpliv na vašo pravico uporabe je odvisen od besedila oporoke in od tega, ali je pravica vpisana v zemljiško knjigo. Če vpisa še ni, svetujemo, da ga uredite. Tudi vi ste kot zakonka nujna dedinja in vam pripada polovica deleža, ki bi ga dobili po zakonu. Končno oceno je mogoče podati šele po vpogledu v oporoko in zapuščinski postopek.

Pravica do bivanja po smrti zakonca – kako jo zaščititi?

Pravica uporabe stanovanja iz oporoke in nujni delež otrok se lahko prepletata, zlasti v družinah z več generacijami. Za pravno pomoč pri sestavi oporoke in ureditvi dednopravnih razmerij se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

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