Svetovalnica: Mož stanovanje zapušča vnukom – me lahko sin in hči izselita?

Spoštovani.

Mož z oporoko pušča stanovanje vnukom s pogojem, da imam jaz dosmrtno pravico uporabe stanovanja. Ali me lahko kdo izseli, sin in hči v primeru nujnega deleža?

Bralka

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Spoštovana bralka,

sam nujni delež sina in hčere ne pomeni, da vas lahko izselita. Nujni delež je zahtevek za del zapuščine in ne daje pravice do izselitve. Če oporoka nujna dediča prikrajša, lahko zahtevata, da se oporočna razpolaganja zmanjšajo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev njunega nujnega deleža. Ker gre za eno samo stanovanje, to lahko pomeni izplačilo ali spor med njima in vnuki.

Vpliv na vašo pravico uporabe je odvisen od besedila oporoke in od tega, ali je pravica vpisana v zemljiško knjigo. Če vpisa še ni, svetujemo, da ga uredite. Tudi vi ste kot zakonka nujna dedinja in vam pripada polovica deleža, ki bi ga dobili po zakonu. Končno oceno je mogoče podati šele po vpogledu v oporoko in zapuščinski postopek.