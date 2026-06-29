Svetovalnica: Na sklep o dedovanju čakam že več kot dve leti – kaj lahko storim?

Pozdravljeni,

moja mati je umrla junija 2024 in do danes od zapuščinskega sodišča nisem prejel nikakršnega obvestila ali odločbe, čeprav sva z bratom takoj, ko sva bila pozvana, januarja lani poslala dedni dogovor. Predlagal sem izvedbo brez obravnave, navedel sem tudi, da bom vse stroške postopka plačal jaz.

Letos sem v začetku februarja in maja po e-pošti preverjal status zadeve in dobil odgovor, da je v reševanju ter da se primeri rešujejo po vrsti. Medtem je tašča, prav tako stanujoča v Ljubljani, umrla septembra 2025, pa je žena, prav tako ob dednem dogovoru, prejela pravnomočno odločbo o dedovanju in so bile nepremičnine prenesene po uradni dolžnosti že januarja letos.

Kaj lahko storim za pospešitev postopka? Kako lahko uradno preverim dejanski status dedne zadeve?

Lep dan, Marko

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Spoštovani.

Če je mati umrla junija 2024, dedni dogovor pa sta sodišču poslala že januarja 2025, je več kot dveletno čakanje na sklep o dedovanju precej nenavadno, zlasti če med dediči ni spora. Povprečni zapuščinski postopki se praviloma zaključijo bistveno hitreje.

Kaj lahko storite?

Pisni poziv sodišču

Pošljite priporočeno vlogo, v kateri navedite opravilno številko zadeve, datum smrti zapustnice, datum predložitve dednega dogovora in zaprosite za informacijo o trenutnem stanju postopka in predvidenem roku odločanja oziroma roku izdaje sklepa.

Vpogled v spis

Kot dedič imate pravico zahtevati vpogled v sodni spis in preveriti, ali morda manjka kakšen podatek ali listina. Preverite

ali je dedni dogovor prejet,

ali sodišče čaka na kakšne podatke,

ali je bila zadeva dodeljena sodniku oziroma sodnemu referentu,

ali obstajajo kakšne procesne ovire.

Zapuščinski postopek – kaj lahko storite, če se zadeva vleče? Če zapuščinski postopek traja dalj časa, imate kot dedič pravico preveriti stanje zadeve na sodišču (vpogled v spis, pisni poziv sodišču) ter po potrebi zahtevati pojasnila glede poteka postopka. Za pravno pomoč pri urejanju zapuščinskih zadev se lahko obrnete na Pravnik na dlani. Pokličite 01 280 8000 in pridobite pravno pomoč pri zapuščinskem postopku.

Nadzorstvena pritožba

Če menite, da sodišče neutemeljeno odlaša in traja nerazumno dolgo, lahko vložite nadzorstveno pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Predsednik sodišča lahko nato odredi pospešitev postopka ali druge ukrepe.

Primerjava z ženino zadevo žal sama po sebi ne dokazuje nepravilnosti, saj se lahko obseg zapuščine, obremenjenost posameznega sodišča ali sodnika ter druge okoliščine med zadevami razlikujejo.

Prvi korak naj bo vpogled v spis in formalni poziv. Če tudi po tem ne pride do premika, je smiselna nadzorstvena pritožba.