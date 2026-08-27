Svetovalnica: O očetovi smrti me ni nihče obvestil – ali bi me morala država?

Pozdravljeni.

Ali je država Slovenija dolžna obvestiti sina o smrti njegovega očeta, državljana RS?

Hvala in lep pozdrav.

Robert

Odgovarja: Pravnik na dlani Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

v slovenski zakonodaji ni splošne pravne obveznosti države, da bi svojca (npr. sina) po uradni dolžnosti aktivno obvestila o smrti druge osebe, tudi če gre za očeta – državljana RS.

Smrt se v skladu z Zakonom o matičnem registru (ZMatR) vpiše v matični register na podlagi prijave, ki jo praviloma poda zdravstvena ustanova, pogrebno podjetje ali oseba, ki je z umrlim živela oziroma je bila prisotna ob smrti – ne pa avtomatsko vsem svojcem. Matičar mora sicer o vpisu smrti v treh dneh obvestiti organe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev teh podatkov (npr. upravne enote, ZPIZ, davčni organ), vendar to ni enako obveščanju sorodnikov.

To praktično pomeni:

Če je oseba umrla v bolnišnici, domu za starejše ali podobni ustanovi, ta praviloma sama poskuša obvestiti najbližje sorodnike, če so ji znani – vendar gre za ustaljeno prakso, ne za izrecno zakonsko dolžnost do vsakega, tudi bolj oddaljenega sorodnika.

Sin, kot ožji družinski član, je upravičen sam pridobiti izpisek iz matičnega registra o smrti (osebno ali elektronsko prek portala eUprava), če želi preveriti oziroma potrditi dejstvo smrti.

Če sin dolgo časa ni imel stika z očetom in ni bil o smrti obveščen po nobeni poti, je smiselno, da se obrne na center za socialno delo v kraju zadnjega prebivališča očeta, na upravno enoto ali na matičarja, ki je smrt vpisal, in zaprosi za podatke oziroma izpisek.

Dedovanje in urejanje zapuščine – kje začeti? Pri urejanju dednih zadev in pridobivanju podatkov o pokojnem se pogosto pojavijo vprašanja, na katera je bolje odgovoriti pravočasno. Za pravno pomoč pri dednih postopkih se obrnite na Pravnik na dlani. Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Skratka: obveščanje svojcev v praksi izvajajo zdravstvene ustanove, pogrebna služba ali drugi sorodniki, ne pa država sama po uradni dolžnosti kot splošno pravilo.