Svetovalnica: O očetovi smrti me ni nihče obvestil – ali bi me morala država?

Pozdravljeni.
Ali je država Slovenija dolžna obvestiti sina o smrti njegovega očeta, državljana RS?
Hvala in lep pozdrav.
Robert
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Spoštovani,
v slovenski zakonodaji ni splošne pravne obveznosti države, da bi svojca (npr. sina) po uradni dolžnosti aktivno obvestila o smrti druge osebe, tudi če gre za očeta – državljana RS.
Smrt se v skladu z Zakonom o matičnem registru (ZMatR) vpiše v matični register na podlagi prijave, ki jo praviloma poda zdravstvena ustanova, pogrebno podjetje ali oseba, ki je z umrlim živela oziroma je bila prisotna ob smrti – ne pa avtomatsko vsem svojcem. Matičar mora sicer o vpisu smrti v treh dneh obvestiti organe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev teh podatkov (npr. upravne enote, ZPIZ, davčni organ), vendar to ni enako obveščanju sorodnikov.
To praktično pomeni:
Dedovanje in urejanje zapuščine – kje začeti?
Pri urejanju dednih zadev in pridobivanju podatkov o pokojnem se pogosto pojavijo vprašanja, na katera je bolje odgovoriti pravočasno. Za pravno pomoč pri dednih postopkih se obrnite na Pravnik na dlani.
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Skratka: obveščanje svojcev v praksi izvajajo zdravstvene ustanove, pogrebna služba ali drugi sorodniki, ne pa država sama po uradni dolžnosti kot splošno pravilo.