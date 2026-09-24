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Svetovalnica: Odpovedala sem se dedovanju po očetu – ali lahko kljub temu zahtevam nujni delež?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko po odpovedi dedovanju pred leti še vedno zahteva nujni delež po pokojnem očetu.
Odpoved dedovanju je praviloma nepreklicna, zato je pri poznejšem uveljavljanju nujnega deleža ključno, po kom poteka dedovanje. Foto Andrii Yalanskyi//Shutterstock
Galerija
Odpoved dedovanju je praviloma nepreklicna, zato je pri poznejšem uveljavljanju nujnega deleža ključno, po kom poteka dedovanje. Foto Andrii Yalanskyi//Shutterstock
24. 9. 2026 | 07:00
1:58
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Spoštovani,

leta 2001 sem se na zapuščinski razpravi po pokojnem očetu odpovedala dedovanju, zato je moj delež pripadel mami. Takrat smo imeli ustni dogovor, vendar sta mama in brat nanj pozneje pozabila.

Mama je zdaj pokojna, vse svoje premoženje pa je zapustila bratu in snahi.

Zanima me, ali lahko kljub temu zahtevam nujni delež po pokojnem očetu.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

žal ne. Odpoved dedovanju na zapuščinski obravnavi (135. in 136. člen Zakona o dedovanju) je enkratna, celovita in nepreklicna izjava – šteje se, kot da niste bili dedinja, kar zajema tudi pravico do nujnega deleža. Sklep o dedovanju iz leta 2001 je že zdavnaj pravnomočen, ustni dogovor o poznejši »vrnitvi« deleža pa ni pravno zavezujoč, saj ni bil del uradnega postopka.

Odpoved dediščini ali neupoštevanje v oporoki – kakšne so vaše pravice?

Vprašanja nujnega deleža in odpovedi dedovanju so pogosto vir družinskih sporov. Za oceno vašega položaja se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in razjasnite svoj dedni položaj še danes.

Ločeno pa velja preveriti dedovanje po mami: kot njen otrok ste praviloma nujna dedinja (33. člen ZD) do polovice zakonitega deleža. Če vas je oporoka v celoti prezrla, lahko v zapuščinskem postopku po mami uveljavljate zahtevek za nujni delež – priporočamo, da s tem ne odlašate, saj veljajo razmeroma kratki roki.

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