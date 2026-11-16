Svetovalnica: Odpovedala sem se dediščini, oče pa je hišo prepisal sestri. Kaj zdaj?

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Bralka se je odpovedala dedovanju po mami, nato pa izvedela, da je oče družinsko hišo s pogodbo o preužitku prenesel na sestro. Ali lahko svojo odločitev še spremeni? Foto R Photography Background/Shutterstock
Galerija
Bralka se je odpovedala dedovanju po mami, nato pa izvedela, da je oče družinsko hišo s pogodbo o preužitku prenesel na sestro. Ali lahko svojo odločitev še spremeni? Foto R Photography Background/Shutterstock
16. 11. 2026 | 11:56
3:05
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Spoštovani,

umrla mi je mama, oče pa živi skupaj z mojo sestro v družinski hiši, za katero trdi, da je samo njegova, ker je vpisan kot lastnik. Drugega premoženja nima. Medtem sta s sestro od mene zahtevala, da se odpovem dedovanju – hiši, ker sem sama ob ločitvi dobila svojo hišo. Povedala sem, da bi prosila samo za nekaj denarja, hiše ne potrebujem. Tudi tega nista hotela slišati.

Zaradi miru in dobrih odnosov sem sodišču kljub odvetnikovemu nasprotovanju poslala odpoved dedovanju po mami in napisala, da mi je sestra napisala, da bom po smrti očeta dobila, kar mi pripada. In zgodil se je najslabši scenarij: zahrbtno sta v času naših pogovorov na skrivaj odšla k notarju in sklenila pogodbo o preužitku. Sestra je zdaj lastnica hiše.

Zanima me, glede na to, da sta me z lažmi zavajala, da bi se odrekla še maminemu deležu, ali lahko svojo dedno odpoved s tem utemeljim in spremenim?

Hvala in lep pozdrav, Nastja

Odgovarja:

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Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovana Nastja,

izjava o odpovedi dedovanju je nepreklicna. Izpodbijati jo je mogoče le, če je bila dana v zmoti, zaradi prevare ali pod prisilo, in to samo s tožbo v pravdnem postopku, ne v zapuščinskem (drugi odstavek 138. člena Zakona o dedovanju). V sodni praksi se je v takih primerih upošteval enoletni rok od dneva, ko je oseba izvedela za razlog izpodbijanja, zato s tožbo ne odlašajte.

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Svetovalnica: Odpovedala sem se dedovanju po očetu – ali lahko kljub temu zahtevam nujni delež?

Odločilno bo, ali lahko dokažete, da sta vas zavajala. Pomembni so sestrino sporočilo, da boste po očetovi smrti dobili, kar vam pripada, časovni potek sklenitve preužitka glede na vaše pogovore in vaš zapis v odpovedi. Sam sum ne zadošča.

Posebej je treba obravnavati očetovo zapuščino. Odpovedali ste se le dedovanju po mami, zato ste po očetovi smrti še vedno nujna dedinja. Če pogodba o preužitku v resnici ni enakovredna, lahko gre za zakrito darilo, ki se pri izračunu nujnega deleža všteje v zapuščino. Svetujemo vam, da shranite vso dokumentacijo.

PREBERITE ŠE: Brat je od očeta izsilil hišo. Ali mi pripada vsaj nujni delež?

Dedne izjave in preužitek – kako zaščititi svoj delež?

Odpoved dedovanju je nepreklicna, izpodbijati jo je mogoče le pod strogimi pogoji in v določenem roku. Za pravno pomoč pri dednopravnih sporih in ureditvi nujnega deleža se obrnite na Pravnika na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

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