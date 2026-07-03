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Svetovalnica: Soseda mi že šest let zliva umazano vodo na balkon – ali jo lahko ustavim?

Soseda že več let zavestno zliva umazano vodo na balkon spodnjega stanovanja in zahteva odstranitev zaščitnega nadstreška. Kaj svetuje pravnik?
Zlivanje vode na sosedov balkon lahko pomeni nedopustno vznemirjanje lastninske pravice. Foto Bumble Dee/Shutterstock
Galerija
Zlivanje vode na sosedov balkon lahko pomeni nedopustno vznemirjanje lastninske pravice. Foto Bumble Dee/Shutterstock
3. 7. 2026 | 14:00
4:02
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Pozdravljeni. 

V bloku nad menoj stanuje soseda, ki mi že 6 let zliva na moj balkon umazano vodo in moti mojo posest in mojega mačka.

Kljub seznanitvi upravnika bloka, kljub seznanitvi na zboru lastnikov in kljub pisni seznanitvi upravnika to še vedno izvaja.

Zaradi zaščite svojega balkona sem na spodnji rob balkona namestila manjši nadstrešek, da mi voda ne kaplja na moj balkon in na perilo, ki ga sušim. Sedaj zahteva odstranitev nadstreška. Prosim vas za nasvet, kako naj rešim to situacijo, ker je vse skupaj že preseglo vse meje dobrega okusa.

Gospa je javno na zboru lastnikov in upravniku povedala, da to res zavestno počne in mi zliva vodo na moj balkon.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani. 

Lastnik nepremičnine mora svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da ne posega nedopustno v pravice drugih. Zlivanje umazane vode na spodnji balkon predstavlja nedopustno vznemirjanje soseda. Če soseda zavestno zliva umazano vodo na vaš balkon in je to celo priznala pred pričami, gre lahko za protipravno vznemirjanje vaše lastninske pravice, nedopustno imisijo (vplive s sosednje nepremičnine) ter motenje posesti.

Posebej relevantno je, da je soseda ravnanje priznala pred upravnikom in na zboru etažnih lastnikov ter da ravnanje izvaja že več let. Takšno priznanje je lahko pomemben dokaz v morebitnem postopku.

Kaj lahko storite?

V izogib porabi vašega časa in denarja, ki bi ga povzročili sodni postopki, svetujemo, da poskusite spor najprej rešiti s pisnim pozivom sosedi.

Zbirajte dokaze: fotografije, videoposnetke, zapisnike zbora etažnih lastnikov, dopise upravniku, izjave prič.

Pisni opomin: Sosedi pošljite pisni opomin z zahtevo, da preneha zlivati vodo in da se vzdrži nadaljnjih posegov v vašo posest.

Če ravnanja ne preneha, predlagamo, da poiščete sodno varstvo. Vložite lahko negatorno (prepovedno) tožbo zaradi vznemirjanja lastninske pravice, po potrebi pa zahtevajte tudi povrnitev škode, če vam je ta zaradi njenega ravnanja nastala. S tožbo zaradi vznemirjanja lastninske pravice lahko torej sodišče prepove nadaljnje zlivanje vode na vaš balkon.

Sosedski spori – kaj lahko storite?

Sosedski odnosi pogosto vodijo v spore glede hrupa, posegov v posest, imisij ali uporabe skupnih in zasebnih delov nepremičnine. V takih primerih je pomembno, da najprej zberete dokaze in poskusite spor rešiti mirno, nato pa po potrebi uporabite pravna sredstva (opomin, mediacija ali sodno varstvo).

Za pravno pomoč pri reševanju sosedske problematike se lahko obrnete na Pravnik na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in svojo težavo rešite s strokovnim nasvetom!

Glede nadstreška je odgovor odvisen od njegove velikosti in načina izvedbe. Sama zahteva sosede še ne pomeni, da morate nadstrešek odstraniti. Pomembno je, ali je bil postavljen zakonito, ali posega v skupne dele stavbe in ali je bilo potrebno soglasje etažnih lastnikov. Če gre za manjši zaščitni element, ki ne posega v skupne dele stavbe ali videz objekta v nasprotju s predpisi, sama zahteva sosede še ne pomeni, da ga morate odstraniti. Smiselno pa je preveriti stališče upravnika in morebitna pravila etažne skupnosti. Če je nadstrešek zgolj zaščita pred njenim nedopustnim ravnanjem, je njena zahteva še toliko manj prepričljiva.

Glede na priznanje sosede in večletno trajanje ravnanja imate razmeroma močan položaj za zahtevo po sodnem prenehanju motenja vaše posesti.

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