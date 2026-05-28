Svetovalnica: Verjela sem, da bo stanovanje nekoč najino, zdaj ga dediči želijo prodati

Spoštovani.

Z možem sva se pred več kot 20 leti z družino preselila v stanovanje, ki je v lasti njegove babice. Ves čas je veljalo, da bo stanovanje nekoč najino, saj smo babici pomagali in zanjo skrbeli. V dobri veri smo vsa ta leta sodelovali pri urejanju stanovanja, iskali izvajalce, predlagali izboljšave in pomagali tudi finančno oziroma organizacijsko. Pomagali smo ji tudi pri vsakodnevnih opravilih.

Na podlagi teh zagotovil sva z možem odlašala z nakupom lastne nepremičnine. Danes, ob visokih cenah, si tega praktično ne moreva več privoščiti.

Zdaj pa se je pojavila nova situacija: po babičini smrti naj bi se nepremičnina prodala, z ostalimi družinskimi člani pa se o drugačni rešitvi ne moremo dogovoriti.

Zanima me:

ali imava zaradi dolgoletnega bivanja, vlaganj in pomoči kakršne koli pravice do te nepremičnine,

ali lahko uveljavljava povračilo vlaganj ali kakšno drugo obliko zaščite,

ali ima ustni dogovor v takem primeru kakršno koli pravno težo,

in kakšne so najine možnosti, če dogovor z ostalimi dediči ni mogoč.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.