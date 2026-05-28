Svetovalnica: Verjela sem, da bo stanovanje nekoč najino, zdaj ga dediči želijo prodati

Spoštovani.
Z možem sva se pred več kot 20 leti z družino preselila v stanovanje, ki je v lasti njegove babice. Ves čas je veljalo, da bo stanovanje nekoč najino, saj smo babici pomagali in zanjo skrbeli. V dobri veri smo vsa ta leta sodelovali pri urejanju stanovanja, iskali izvajalce, predlagali izboljšave in pomagali tudi finančno oziroma organizacijsko. Pomagali smo ji tudi pri vsakodnevnih opravilih.
Na podlagi teh zagotovil sva z možem odlašala z nakupom lastne nepremičnine. Danes, ob visokih cenah, si tega praktično ne moreva več privoščiti.
Zdaj pa se je pojavila nova situacija: po babičini smrti naj bi se nepremičnina prodala, z ostalimi družinskimi člani pa se o drugačni rešitvi ne moremo dogovoriti.
Zanima me:
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
Andreja
Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.
Spoštovani,
32. člen Zakona o dedovanju potomcem (v vašem primeru vašemu možu kot vnuku), ki so živeli z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali drugače pomagali pri pridobivanju ali ohranjanju premoženja, priznava pravico zahtevati izločitev dela premoženja iz zapuščine v višini njihovega prispevka k povečanju ali ohranitvi premoženja. Dolgoletno bivanje več kot 20 let, iskanje izvajalcev, predlogi izboljšav, finančna pomoč in organizacijska podpora lahko štejejo kot pomemben prispevek k ohranitvi ali celo povečanju vrednosti stanovanja. Predlagamo, da v zapuščinskem postopku uveljavljate izločitveni zahtevek na podlagi 32. člena Zakona o dedovanju.
Ste leta vlagali v nepremičnino sorodnika, zdaj pa po njegovi smrti ostajate brez vsega?
Ustni dogovori o dedovanju in dolgoletna vlaganja v tujo nepremičnino se po smrti lastnika pogosto zapletejo. Ne dovolite, da vaš trud in denar izpuhtita. Za strokovno pravno pomoč pri uveljavljanju vaših pravic se posvetujte s Pravnikom na dlani.
Pokličite 01 280 8000 in zaščitite svoje premoženje še danes!
Poleg tega lahko uveljavljate tudi povračilo vlaganj v tujo nepremičnino na podlagi 48. člena Stvarnopravnega zakonika. Predlagamo, da v zapuščinskem postopku prijavite terjatev do zapuščine v višini povečanja vrednosti nepremičnine zaradi vaših finančnih vložkov.
Prav tako pa lahko v zapuščinskem postopku uveljavljate terjatev iz naslova neupravičene obogatitve zaradi tuje nege. 190. člen Obligacijskega zakonika določa, da kdor je brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi. Pri tem se za obogatitev šteje tudi pridobitev koristi s storitvijo.
V primeru, da boste navedene zahtevke uveljavljali v zapuščinskem postopku, bo zapuščinsko sodišče postopek prekinilo in vas napotilo na pravdo. Dedovanje po babici bo s tem odloženo do pravnomočne odločitve v pravdnem postopku.