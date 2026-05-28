Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ne morejo prodati hiše, slišijo korake, čutijo tesnobo: vse več ljudi naroča energijsko čiščenje

Zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje doma? Urška Puš razkriva primere hotelov, težkih hiš in razlogov, zakaj pomoč išče vse več ljudi.
25. 5. 2026 | 11:28
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

To je razlog, zakaj nam bazilika iz trgovine skoraj vedno ovene (in kako lahko to preprečimo)

Težava skoraj zagotovo ni v vas, ne v načinu zalivanja ali mestu, kamor ste jo postavili. Rešitev je namreč precej bolj preprosta.
Kaja Berlot 25. 5. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Napake pri zalivanju paradižnikov, zaradi katerih plodovi pokajo in gnijejo

Prav enakomerno zalivanje je pogosto razlika med bogatim pridelkom lepih, zdravih plodov in razpokanimi paradižniki, ki hitro končajo na kompostu.
22. 5. 2026 | 08:08
Svetujemo

Svetovalnica: Verjela sem, da bo stanovanje nekoč najino, zdaj ga dediči želijo prodati

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko po desetletjih bivanja, vlaganj in skrbi za moževo babico uveljavlja pravice do stanovanja.
Bralka in njen mož sta več kot 20 let pomagala pri obnovi in skrbi za babičino stanovanje, zdaj pa se bojita, da bosta ostala brez doma. Foto Bearfotos/Shutterstock
Galerija
Bralka in njen mož sta več kot 20 let pomagala pri obnovi in skrbi za babičino stanovanje, zdaj pa se bojita, da bosta ostala brez doma. Foto Bearfotos/Shutterstock
28. 5. 2026 | 14:01
28. 5. 2026 | 14:01
3:45
A+A-

Spoštovani.

Z možem sva se pred več kot 20 leti z družino preselila v stanovanje, ki je v lasti njegove babice. Ves čas je veljalo, da bo stanovanje nekoč najino, saj smo babici pomagali in zanjo skrbeli. V dobri veri smo vsa ta leta sodelovali pri urejanju stanovanja, iskali izvajalce, predlagali izboljšave in pomagali tudi finančno oziroma organizacijsko. Pomagali smo ji tudi pri vsakodnevnih opravilih.

Na podlagi teh zagotovil sva z možem odlašala z nakupom lastne nepremičnine. Danes, ob visokih cenah, si tega praktično ne moreva več privoščiti.

Zdaj pa se je pojavila nova situacija: po babičini smrti naj bi se nepremičnina prodala, z ostalimi družinskimi člani pa se o drugačni rešitvi ne moremo dogovoriti.

Zanima me:

  • ali imava zaradi dolgoletnega bivanja, vlaganj in pomoči kakršne koli pravice do te nepremičnine,
  • ali lahko uveljavljava povračilo vlaganj ali kakšno drugo obliko zaščite,
  • ali ima ustni dogovor v takem primeru kakršno koli pravno težo,
  • in kakšne so najine možnosti, če dogovor z ostalimi dediči ni mogoč.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Andreja

Odgovarja:

pravnik-na-dlani Pravnik na dlani

Brezplačno pravno svetovanje bralcem Delaindom omogočamo v sodelovanju s partnerji projekta Pravnik na dlani.

Spoštovani,

32. člen Zakona o dedovanju potomcem (v vašem primeru vašemu možu kot vnuku), ki so živeli z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali drugače pomagali pri pridobivanju ali ohranjanju premoženja, priznava pravico zahtevati izločitev dela premoženja iz zapuščine v višini njihovega prispevka k povečanju ali ohranitvi premoženja. Dolgoletno bivanje več kot 20 let, iskanje izvajalcev, predlogi izboljšav, finančna pomoč in organizacijska podpora lahko štejejo kot pomemben prispevek k ohranitvi ali celo povečanju vrednosti stanovanja. Predlagamo, da v zapuščinskem postopku uveljavljate izločitveni zahtevek na podlagi 32. člena Zakona o dedovanju.

Ste leta vlagali v nepremičnino sorodnika, zdaj pa po njegovi smrti ostajate brez vsega?

Ustni dogovori o dedovanju in dolgoletna vlaganja v tujo nepremičnino se po smrti lastnika pogosto zapletejo. Ne dovolite, da vaš trud in denar izpuhtita. Za strokovno pravno pomoč pri uveljavljanju vaših pravic se posvetujte s Pravnikom na dlani.

Pokličite 01 280 8000 in zaščitite svoje premoženje še danes!

Poleg tega lahko uveljavljate tudi povračilo vlaganj v tujo nepremičnino na podlagi 48. člena Stvarnopravnega zakonika. Predlagamo, da v zapuščinskem postopku prijavite terjatev do zapuščine v višini povečanja vrednosti nepremičnine zaradi vaših finančnih vložkov.

Prav tako pa lahko v zapuščinskem postopku uveljavljate terjatev iz naslova neupravičene obogatitve zaradi tuje nege. 190. člen Obligacijskega zakonika določa, da kdor je brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi. Pri tem se za obogatitev šteje tudi pridobitev koristi s storitvijo.

V primeru, da boste navedene zahtevke uveljavljali v zapuščinskem postopku, bo zapuščinsko sodišče postopek prekinilo in vas napotilo na pravdo. Dedovanje po babici bo s tem odloženo do pravnomočne odločitve v pravdnem postopku.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Kako pridem do denarja, ki sem ga nekoč posodila pokojnemu bratu?

Bratu sem posodila denar, a je umrl, preden ga je uspel vrniti. Lahko zdaj terjam vračilo od dedičev? Pravnica pojasnjuje možnosti upnika po smrti dolžnika.
Tanja Bohl 28. 5. 2025 | 07:00
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Svetovalnica: Zaradi neznanih dedičev ne morem prodati ali oddajati stanovanja – kaj lahko storim

Solastnica stanovanja ne more urediti niti osnovnih zadev, ker so drugi lastniki umrli, dediči pa neznani. Kakšne pravne možnosti ima?
Pravnik na dlani 19. 5. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Svetovalnica: Sem večinski lastnik hiše – ali mi skupno bivanje s sinom prinaša davčno olajšavo?

Pravnica odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko večinska lastnica hiše, ki živi s sinom in njegovo družino, uveljavlja olajšavo pri davku na premoženje?
Tanja Bohl 30. 11. 2025 | 20:00

Več iz teme

pravna svetovalnicavlaganje v nepremičninodedovanjezapuščinski postopekpovračilo vlaganj
Najbolj brano
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Napake pri zalivanju paradižnikov, zaradi katerih plodovi pokajo in gnijejo

Prav enakomerno zalivanje je pogosto razlika med bogatim pridelkom lepih, zdravih plodov in razpokanimi paradižniki, ki hitro končajo na kompostu.
22. 5. 2026 | 08:08
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Ko nam vročina uničuje trato: to vrtnarji počnejo namesto vsakodnevnega zalivanja

Trata izgublja intenzivno zeleno barvo, na posameznih delih rumeni, ponekod pa se spremeni skoraj v slamnato površino. Vam je to poznano?
Kaja Berlot 28. 5. 2026 | 10:58
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Odprta vrata: Kako iz rabljenih kosov ustvariti topel in usklajen dom

Arhitektka Danaja Jovandić je 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje preoblikovala v topel, trajnosten in unikaten dom z odprtim tlorisom in rabljenim pohištvom.
Aleksandra Zorko 27. 5. 2026 | 07:29
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Verjela sem, da bo stanovanje nekoč najino, zdaj ga dediči želijo prodati

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko po desetletjih bivanja, vlaganj in skrbi za moževo babico uveljavlja pravice do stanovanja.
Pravnik na dlani 28. 5. 2026 | 14:01
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Ko nam vročina uničuje trato: to vrtnarji počnejo namesto vsakodnevnega zalivanja

Trata izgublja intenzivno zeleno barvo, na posameznih delih rumeni, ponekod pa se spremeni skoraj v slamnato površino. Vam je to poznano?
Kaja Berlot 28. 5. 2026 | 10:58
Gradnja in obnova
Vredno branja

Nekdanji silos postal hotel leta, slovenski arhitekti med evropskimi zmagovalci

Na arhitekturnih nagradah Baumit Life Challenge 2026 je slavil Hotel Kellogg’s, slovenski projekt Prstan okoli vile pa v toplotni prenovi med evropsko arhitekturno elito
28. 5. 2026 | 07:29
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Najem kokoši in koz za otroke? Nova poslovna ideja sprožila ogorčenje zaščitnikov živali

Najem domačih živali razburja društva in stroko. Opozarjajo na stres živali, etične spore in nevarnosti komercialne uporabe za zabavo otrok.
27. 5. 2026 | 14:03
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Ko nam vročina uničuje trato: to vrtnarji počnejo namesto vsakodnevnega zalivanja

Trata izgublja intenzivno zeleno barvo, na posameznih delih rumeni, ponekod pa se spremeni skoraj v slamnato površino. Vam je to poznano?
Kaja Berlot 28. 5. 2026 | 10:58
Gradnja in obnova
Vredno branja

Nekdanji silos postal hotel leta, slovenski arhitekti med evropskimi zmagovalci

Na arhitekturnih nagradah Baumit Life Challenge 2026 je slavil Hotel Kellogg’s, slovenski projekt Prstan okoli vile pa v toplotni prenovi med evropsko arhitekturno elito
28. 5. 2026 | 07:29
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Najem kokoši in koz za otroke? Nova poslovna ideja sprožila ogorčenje zaščitnikov živali

Najem domačih živali razburja društva in stroko. Opozarjajo na stres živali, etične spore in nevarnosti komercialne uporabe za zabavo otrok.
27. 5. 2026 | 14:03
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj povezuje najboljšega slovenskega kolesarja in gradbeništvo?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Deloindom 29. 4. 2026 | 11:42
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti