V ogrevalni sezoni si želimo, da bi bilo v naših domovih prijetno toplo, hkrati pa iščemo načine, kako zmanjšati porabo energije. Pri tem pogosto pozabljamo, da na učinkovitost ogrevanja ne vplivajo le kakovost izolacije, starost oken in nastavitve termostata, temveč tudi razporeditev pohištva in tekstilnih dodatkov v prostoru. Če imate pred radiatorjem postavljeno sedežno garnituro, komodo ali dolge zavese, lahko nehote ovirate širjenje toplote po prostoru, posledično pa višate stroške ogrevanja.

Toplota potrebuje prostor za kroženje

Radiatorji prostor ogrevajo s kombinacijo toplotnega sevanja in konvekcije. Hladen zrak ob radiatorju se segreje, dvigne proti stropu in postopoma kroži po prostoru. Ko se ohladi, se ponovno spusti proti tlom. Če ta proces oviramo s pohištvom ali drugimi predmeti, se toplota težje enakomerno razporeja. Velika sedežna garnitura, postavljena neposredno pred radiator, lahko ovira tako kroženje zraka kot toplotno sevanje. Posledično se prostor počasneje segreva, občutek toplote pa je lahko manjši, zaradi česar temperaturo ogrevanja pogosto nastavimo višje, kot bi bilo sicer potrebno. Zato je priporočljivo, da med radiatorjem in večjimi kosi pohištva pustimo vsaj 20 do 30 centimetrov prostora, če nam razporeditev prostora to omogoča.

Previdno tudi pri dolgih zavesah

Čeprav težke zavese pozimi pomagajo zmanjševati toplotne izgube skozi okna, lahko njihova neustrezna dolžina povzroči ravno nasproten učinek. Zavese, ki segajo čez radiator, lahko namreč ustvarijo nekakšen žep toplega zraka med oknom in tekstilom. Del toplote se tako zadržuje ob okenski površini, kjer so toplotne izgube praviloma večje. Posebno pozornost velja nameniti radiatorjem s termostatskimi ventili. Če je ventil skrit za zaveso ali pohištvom, lahko zaznava višjo temperaturo od dejanske temperature v prostoru. Posledično prezgodaj omeji pretok ogrevalne vode, čeprav prostor še ni dovolj ogret. Najprimernejše so zato zavese, ki se končajo nad radiatorjem, ali takšne, ki jih med ogrevanjem lahko odmaknemo na stran.

Na učinkovitost ogrevanja vpliva celo čistoča radiatorjev

Med rebri radiatorjev se sčasoma nabirajo prah, dlake hišnih ljubljenčkov in drugi drobni delci. Večje količine nečistoč lahko ovirajo pretok zraka, ob segrevanju pa se prah raznaša tudi po prostoru. Radiatorje je zato priporočljivo redno čistiti z namensko krtačo ali sesalnikom z ozkim nastavkom. Izogibajmo se tudi dolgotrajnemu sušenju perila neposredno na radiatorjih, saj s tem oviramo oddajanje toplote in hkrati povečujemo vlažnost zraka v stanovanju.