Tako preprečite, da bi črna oblačila hitro zbledela

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Črna oblačila je praviloma bolje prati v hladnejši vodi, saj visoke temperature pospešujejo izgubo barve. Foto Andrii Zastrozhnov/Shutterstock
Galerija
Črna oblačila je praviloma bolje prati v hladnejši vodi, saj visoke temperature pospešujejo izgubo barve. Foto Andrii Zastrozhnov/Shutterstock
E. N.
30. 10. 2026 | 07:00
3:45
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Črna oblačila veljajo za nepogrešljiv del garderobe, saj so elegantna, vsestranska in jih zlahka kombiniramo z drugimi kosi. Še posebej v hladnejšem delu leta jih res pogosto nosimo. A čeprav črna barva nikoli ne gre iz mode, lahko oblačila po številnih pranjih izgubijo svojo intenzivnost in dobijo sivkast, spran videz. Na srečo lahko z nekaj preprostimi spremembami pri pranju in sušenju poskrbimo, da bodo tudi na dolgi rok videti kot nova.

Pred pranjem oblačila obrnite narobe

Eden najpreprostejših načinov za ohranjanje intenzivne črne barve je, da oblačila pred pranjem obrnemo na notranjo stran. Tako zmanjšamo trenje na zunanji površini tkanine, ki lahko sčasoma povzroči obrabo in bledenje. Pomembno je tudi, da črna oblačila peremo skupaj z drugimi temnimi kosi, saj lahko mešanje s svetlejšim perilom vpliva na njihov videz.

Pozornost namenimo tudi izbiri programa. Kadar oblačila niso močno umazana, izberemo krajši in nežnejši cikel pranja, če to dopuščajo navodila na etiketi. Prav tako se izogibajmo pranju občutljivih črnih kosov skupaj s težjimi oblačili, kot so kavbojke in jakne, saj lahko povzročijo dodatno trenje in posledično bledenje tkanine.

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Manj detergenta lahko pomeni boljše pranje

Pri pranju pogosto zmotno mislimo, da bo večja količina detergenta zagotovila boljše rezultate. V resnici lahko presežek pralnega sredstva ostane na tkanini in ustvari sivkast videz, ki je na črnih oblačilih še posebej opazen. Zato detergent vedno odmerimo glede na priporočila proizvajalca, količino perila in trdoto vode. Morda ga lahko doziramo celo nekoliko manj, kot piše na embalaži. Pomembna je tudi temperatura. Črna oblačila je praviloma bolje prati v hladnejši vodi, saj visoke temperature pospešujejo izgubo barve. Seveda pri tem vedno upoštevajmo navodila za nego posameznega oblačila.

Neposredna sončna svetloba škodi temnim odtenkom

Na obstojnost barve vpliva tudi način sušenja. Najboljša izbira je sušenje na zraku, vendar ne na neposredni sončni svetlobi. UV žarki namreč močno prispevajo k bledenju tkanin, zato črna oblačila raje obesimo v senco ali jih posušimo v notranjih prostorih.

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Kako povrniti barvo že zbledelim oblačilom?

Če so črna oblačila že izgubila prvotni sijaj, pa to še ne pomeni, da jih moramo zavreči. Najprej poskusimo ugotoviti, ali gre za dejansko izgubo barvila ali zgolj za nakopičene ostanke detergenta, telesnih maščob in drugih nečistoč. Včasih lahko že temeljito pranje z ustrezno odmerjeno količino detergenta in dodatnim izpiranjem občutno izboljša videz tkanine. Pri odstranjevanju maščobnih madežev in ostankov hrane lahko pomaga encimski detergent, medtem ko lahko površinske mucke odstranimo z valjčkom za oblačila ali previdno uporabo odstranjevalca muck.

Če je tkanina dejansko izgubila barvo, pa je najučinkovitejša rešitev ponovno barvanje. Pred nakupom barvila seveda najprej preverimo sestavo oblačila. Naravna vlakna, kot sta bombaž in lan, lahko običajno pobarvamo z običajnimi barvili za tekstil, medtem ko sintetični materiali, denimo poliester, zahtevajo posebna barvila in postopke. Posebno previdnost pa zahtevajo tudi oblačila z elastanom.

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