Cimet je ena najbolj prepoznavnih začimb prazničnega časa, ki s svojo značilno aromo pričara občutek topline in domačnosti. A še preden ga uporabite pri pripravi prazničnih piškotov, vam lahko pride prav pri negi sobnih rastlin. Ta priljubljena začimba ima namreč lastnosti, zaradi katerih je zanimiva tudi kot naravno sredstvo za zaščito zelenja pred nekaterimi škodljivci in glivičnimi obolenji. Vsebuje namreč spojine z antimikrobnim delovanjem, med katerimi je najpomembnejši cinamaldehid. Njegove protiglivične in protibakterijske lastnosti lahko v manjših količinah preizkusimo kot dopolnilni ukrep pri negi rastlin.

Naravna pomoč pri zaščiti pred škodljivci

Močan vonj cimeta lahko odvrača nekatere žuželke, predvsem mravlje. Za uporabo zadostuje, da površino zemlje v cvetličnem lončku zelo rahlo posujemo s cimetovim prahom. Pri tem je pomembna zmernost, saj lahko predebela plast preprečuje enakomerno vpijanje vode in povzroči nastanek skorje. Za enakomernejši nanos si zato lahko pomagamo z drobnim kuhinjskim cedilom.

Pomoč pri glivičnih težavah

Cimet lahko uporabimo tudi v obliki vodnega pripravka. Strokovnjaki, ki jih navaja portal Marthe Stewart, priporočajo, da žlico začimbnega prahu zmešamo s petimi litri tople vode, mešanico precedimo skozi kavni filter in z njo poškropimo rastline. Okuženo rastlino pa je priporočljivo tudi ločiti od drugih in odstraniti prizadete liste ali druge dele.

Uporaben tudi pri razmnoževanju rastlin

Nekateri ljubitelji sobnih rastlin cimet uporabljajo tudi pri razmnoževanju s potaknjenci. Sveže odrezano površino rahlo pomočijo v cimetov prah, preden potaknjenec posadijo. Namen takšnega postopka je zmanjšati možnost razvoja mikroorganizmov na poškodovanem tkivu. Izjemno pomembno je, da izberimo čist cimet brez dodanega sladkorja. Predvsem pa ne pozabimo, da so za zdrave sobne rastline še vedno najpomembnejši ustrezno zalivanje, dobra drenaža, primerna svetloba ter zadostno kroženje zraka.