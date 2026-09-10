Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Gradnja in obnova
Vredno branja

Čakate na gradbeno dovoljenje? Zdaj lahko preverite, zakaj postopek traja tako dolgo

Če po popolni vlogi predolgo čakate na gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo zdaj zaprosite, da na upravni enoti preveri vaš primer.
10. 9. 2026 | 10:50
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vam motovilec ne kali? To so najpogostejše napake pri setvi

Čeprav motovilec ne zahteva veliko nege, je uspeh v veliki meri odvisen od prvih tednov po setvi.
Kaja Berlot 7. 9. 2026 | 12:52
Energija in okolje  |  Energijska učinkovitost
Vredno branja

Hiša brez fasade: koliko toplote dejansko izgublja in kaj se splača urediti najprej?

Čeprav je pri hiši brez fasade izolacije prva logična misel za energetsko prenovo, ni nujno, da je vedno prvi in najbolj smiseln korak.
Kaja Berlot 7. 9. 2026 | 07:00
Svetujemo

Teh madežev nikoli ne odstranjujte z vročo vodo

Je tudi vaša prva misel, ko se popackate, da bi madež sprali pod vročo vodo? Morda to ni najboljša ideja.
Pri nekaterih madežih lahko vroča voda naredi več škode kot koristi, zato je pomembno vedeti, kdaj poseči po hladni. Foto Kmpzzz/Shutterstock
Galerija
Pri nekaterih madežih lahko vroča voda naredi več škode kot koristi, zato je pomembno vedeti, kdaj poseči po hladni. Foto Kmpzzz/Shutterstock
E. N.
10. 9. 2026 | 12:52
A+A-

Ko na najljubši majici, prtu ali hlačah opazimo madež, je prva reakcija pogosto čim hitrejše pranje. Marsikdo pri tem poseže po vroči vodi, saj velja prepričanje, da bo višja temperatura madež lažje in bolj učinkovito odstranila. Toda pri nekaterih vrstah madežev je lahko prav vroča voda razlog, da bo madež postal še trdovratnejši. Visoka temperatura lahko namreč spremeni strukturo nekaterih snovi in jih še močneje poveže z vlakni tkanine. To še posebej velja za madeže organskega izvora, pri katerih je zato odstranjevanje najbolje začeti s hladno vodo.

Madeži krvi, znoja, mleka in jajc

Pri beljakovinskih madežih je vroča voda ena največjih napak, ki jih lahko zagrešimo. Mednje spadajo kri, znoj, mleko, jajca in madeži nekaterih živil. Beljakovine se ob segrevanju lahko strdijo, zaradi česar se vlaken še močneje oprimejo.

Če na oblačilu opazimo svež madež krvi, ga zato najprej speremo s hladno vodo, po možnosti z zadnje strani tkanine. Tako pomagamo madež izpirati iz vlaken, namesto da bi ga s toploto vanje še bolj globoko vtrli.

PREBERITE ŠE: Najpreprostejši način, kako iz tkanin odstranite mastne madeže

Trava in zemlja

Tudi madežev trave ni priporočljivo takoj preliti z vročo vodo. Trava vsebuje različne rastlinske pigmente in organske spojine, ki jih lahko toplota dodatno utrdi v tkanino. Pri blatnih oblačilih je zato najbolje najprej počakati, da se blato posuši. Nato odstranimo čim več suhih delcev, šele nato madež namilimo in operemo. Pri svežih madežih trave lahko pomaga tudi hladno izpiranje in ustrezen odstranjevalec madežev.

image_alt
VIDEO: Boj z madeži na oblačilih

Črnilo in barve

Pri črnilu in barvah je pomembno predvsem to, da preprečimo širjenje pigmenta. Madež speremo s hladno vodo z zadnje strani tkanine, da ga voda ne potisne še globlje v vlakna.

Če je oblačilo z barvo ali črnilom močno popackano, ga je bolje prati ločeno, saj lahko pigment med pranjem preide tudi na druga oblačila.

Rdeče vino in čaj

Tudi pri pijačah, kot sta rdeče vino in čaj, vroča voda ni najboljša prva izbira. Oba lahko vsebujeta tanine in druge barvne spojine, ki se lahko ob neustrezni obdelavi močneje oprimejo tekstilnih vlaken. Madež je zato najbolje čim prej popivnati in ga nato obdelati s hladno oziroma mlačno vodo ter ustreznim sredstvom za odstranjevanje madežev.

image_alt
Trik, zaradi katerega bodo bele nogavice spet videti kot nove

Jagodičevje in paradižnik

Živo obarvano sadje, kot so jagode, borovnice in maline ter na primer paradižnik lahko na tkanini pustijo zelo intenzivne madeže. Njihove naravne barvne spojine se lahko zaradi toplote še močneje vežejo v vlakna. Pri takšnih madežih zato velja podobno pravilo. Najprej hladna voda, nato ustrezno čistilo in šele nato strojno pranje po navodilih na etiketi.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Veliki test: kapsule, prašek ali tekoči detergent – kateri zares najbolje opere perilo?

Izbira pravega detergenta je lahko pravo malo gospodinjsko vprašanje. Oglaševalci kapsul, praškov in tekočih detergentov obljubljajo čisto in sveže perilo, a kateri detergent dejansko najbolje opravi svoje delo? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo preverili, kako se odrežejo po učinkovitosti, ceni, praktičnosti in vplivu na okolje.
23. 4. 2025 | 11:39
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To je razlog, zakaj sveže oprano perilo včasih oddaja neprijeten vonj

Včasih perilo kljub pranju smrdi, ko ga vzamemo iz pralnega stroja. Kako to lahko preprečimo?
27. 1. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Skoraj gotovo pretiravate s količino detergenta za pralni stroj in tako škodujete oblačilom

Geslo manj je več se obnese tudi pri doziranju detergenta v pralni stroj.
26. 4. 2026 | 09:23

Več iz teme

madežvroča vodamadeži
Najbolj brano
Energija in okolje  |  Energijska učinkovitost
Vredno branja

Hiša brez fasade: koliko toplote dejansko izgublja in kaj se splača urediti najprej?

Čeprav je pri hiši brez fasade izolacije prva logična misel za energetsko prenovo, ni nujno, da je vedno prvi in najbolj smiseln korak.
Kaja Berlot 7. 9. 2026 | 07:00
Bivanje
Vredno branja

Tega prostora skoraj nihče več ne gradi, čez pet let pa si ga bodo želeli vsi

Gre za prostor, ki je v zadnjih letih praktično izginil iz sodobnih tlorisov, a razmere napovedujejo, da si ga bodo številni v bližnji prihodnosti želeli.
Kaja Berlot 31. 8. 2026 | 06:45
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Polži na vrtu: kaj narediti z že objedeno sadiko, kdaj se še lahko obraste in kdaj jo je bolje zamenjati?

So vam polži objedli pravkar posajene sadike? Tako lahko preverimo, ali se bodo še obrasle, ali jih je bolje preprosto zamenjati.
Kaja Berlot 8. 9. 2026 | 08:11
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Teh madežev nikoli ne odstranjujte z vročo vodo

Je tudi vaša prva misel, ko se popackate, da bi madež sprali pod vročo vodo? Morda to ni najboljša ideja.
10. 9. 2026 | 12:52
Gradnja in obnova
Vredno branja

Čakate na gradbeno dovoljenje? Zdaj lahko preverite, zakaj postopek traja tako dolgo

Če po popolni vlogi predolgo čakate na gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo zdaj zaprosite, da na upravni enoti preveri vaš primer.
10. 9. 2026 | 10:50
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedov dim in neprijeten vonj mi onemogočata zračenje hiše – kako lahko ukrepam?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali lahko ukrepa zaradi dima in neprijetnega vonja iz sosedove kurilne naprave ter kam lahko poda prijavo.
Pravnik na dlani 10. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Registriranih že več kot 141.000 mačk: država do konca leta še krije del stroška

Od 1. januarja 2027 bo mikročipiranje lastniških mačk obvezno. Do konca leta država še sofinancira označitev in registracijo z 8 evri na mačko.
9. 9. 2026 | 18:00
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedov dim in neprijeten vonj mi onemogočata zračenje hiše – kako lahko ukrepam?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali lahko ukrepa zaradi dima in neprijetnega vonja iz sosedove kurilne naprave ter kam lahko poda prijavo.
Pravnik na dlani 10. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Registriranih že več kot 141.000 mačk: država do konca leta še krije del stroška

Od 1. januarja 2027 bo mikročipiranje lastniških mačk obvezno. Do konca leta država še sofinancira označitev in registracijo z 8 evri na mačko.
9. 9. 2026 | 18:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti