Teh madežev nikoli ne odstranjujte z vročo vodo

Ko na najljubši majici, prtu ali hlačah opazimo madež, je prva reakcija pogosto čim hitrejše pranje. Marsikdo pri tem poseže po vroči vodi, saj velja prepričanje, da bo višja temperatura madež lažje in bolj učinkovito odstranila. Toda pri nekaterih vrstah madežev je lahko prav vroča voda razlog, da bo madež postal še trdovratnejši. Visoka temperatura lahko namreč spremeni strukturo nekaterih snovi in jih še močneje poveže z vlakni tkanine. To še posebej velja za madeže organskega izvora, pri katerih je zato odstranjevanje najbolje začeti s hladno vodo.

Madeži krvi, znoja, mleka in jajc

Pri beljakovinskih madežih je vroča voda ena največjih napak, ki jih lahko zagrešimo. Mednje spadajo kri, znoj, mleko, jajca in madeži nekaterih živil. Beljakovine se ob segrevanju lahko strdijo, zaradi česar se vlaken še močneje oprimejo.

Če na oblačilu opazimo svež madež krvi, ga zato najprej speremo s hladno vodo, po možnosti z zadnje strani tkanine. Tako pomagamo madež izpirati iz vlaken, namesto da bi ga s toploto vanje še bolj globoko vtrli.

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Trava in zemlja

Tudi madežev trave ni priporočljivo takoj preliti z vročo vodo. Trava vsebuje različne rastlinske pigmente in organske spojine, ki jih lahko toplota dodatno utrdi v tkanino. Pri blatnih oblačilih je zato najbolje najprej počakati, da se blato posuši. Nato odstranimo čim več suhih delcev, šele nato madež namilimo in operemo. Pri svežih madežih trave lahko pomaga tudi hladno izpiranje in ustrezen odstranjevalec madežev.

Črnilo in barve

Pri črnilu in barvah je pomembno predvsem to, da preprečimo širjenje pigmenta. Madež speremo s hladno vodo z zadnje strani tkanine, da ga voda ne potisne še globlje v vlakna.

Če je oblačilo z barvo ali črnilom močno popackano, ga je bolje prati ločeno, saj lahko pigment med pranjem preide tudi na druga oblačila.

Rdeče vino in čaj

Tudi pri pijačah, kot sta rdeče vino in čaj, vroča voda ni najboljša prva izbira. Oba lahko vsebujeta tanine in druge barvne spojine, ki se lahko ob neustrezni obdelavi močneje oprimejo tekstilnih vlaken. Madež je zato najbolje čim prej popivnati in ga nato obdelati s hladno oziroma mlačno vodo ter ustreznim sredstvom za odstranjevanje madežev.

Jagodičevje in paradižnik

Živo obarvano sadje, kot so jagode, borovnice in maline ter na primer paradižnik lahko na tkanini pustijo zelo intenzivne madeže. Njihove naravne barvne spojine se lahko zaradi toplote še močneje vežejo v vlakna. Pri takšnih madežih zato velja podobno pravilo. Najprej hladna voda, nato ustrezno čistilo in šele nato strojno pranje po navodilih na etiketi.