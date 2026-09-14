To je znak, da morate preveriti predal za detergent v pralnem stroju

Če ste opazili, da je perilo po pranju videti bolj sivo, ima nenavaden vonj ali na njem ostajajo sledi detergenta, je morda čas, da preverite del pralnega stroja, na katerega pogosto pozabimo. Predal za detergent navadno odpremo le takrat, ko vanj stresamo prašek ali vlivamo mehčalec, a včasih potrebuje dodatno pozornost. V njem se namreč po pranju zadržujejo manjše količine pralnega sredstva, ki se sčasoma spremenijo v lepljive obloge, v vlažnem okolju pa se nato lahko pojavi tudi plesen.

Predal je priporočljivo temeljito očistiti približno vsaka dva do štiri tedne. Kako pogosto je to potrebno, je odvisno predvsem od pogostosti uporabe pralnega stroja, trdote vode in količine ostankov detergenta. Če pogosto uporabljamo mehčalec, peremo predvsem pri nizkih temperaturah ali živimo na območju s trdo vodo (ali morda celo vse od naštetega), se lahko obloge pojavijo hitreje.

Kako predal očistimo?

Če je predal odstranljiv, ga izvlečemo in odstranimo tudi posamezne vložke, ki so v njem, odvisno, kakšen model stroja imamo. Predal speremo s toplo vodo in z mehko ščetko odstranimo zasušene ostanke detergenta. Trdovratne obloge lahko zmehčamo tako, da dele za pet do deset minut namočimo v topli vodi. Nato jih očistimo z blagim milom, mehko gobico ali krpo, dobro speremo in posušimo, preden jih namestimo nazaj.

Pri pralnih strojih, kjer predala ni mogoče odstraniti, ga izvlečemo do točke, kjer začutimo upor. Z mehko zobno ščetko, namočeno v toplo vodo, nežno očistimo notranjost in jo nato obrišemo z mehko krpo. V tak predal ni priporočljivo zlivati večjih količin čistila ali vode, saj lahko tekočina potisne umazanijo še globlje v notranjost stroja.

Kaj se zgodi, če predala ne čistimo?

Ostanki detergenta in mehčalca se lahko kopičijo, skupaj z vlago pa ustvarijo primerne pogoje za nastanek plesni in neprijetnih vonjav. Plesen se lahko iz predala razleze tudi v boben, zato lahko vpliva na svežino in videz opranega perila. Pri čiščenju se izogibajmo vreli vodi, grobim gobicam in kovinskim ščetkam, saj lahko poškodujejo ali deformirajo plastične dele. Če želimo preprečiti ponovno nabiranje oblog, pa je pomembno predvsem to, da upoštevamo priporočeno količino detergenta in po pranju predal, če to naš pralni stroj omogoča, pustimo nekoliko odprt, da se tekočina v njem posuši.