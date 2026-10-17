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To morate vedeti, če pod posteljo hranite sezonsko garderobo

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Shranjevanje stvari pod posteljo je praktično, a če prostor preveč zapolnimo, lahko oviramo kroženje zraka in ustvarimo ugodne razmere za kopičenje vlage. Foto Fotomoment001/Shutterstock
Galerija
Shranjevanje stvari pod posteljo je praktično, a če prostor preveč zapolnimo, lahko oviramo kroženje zraka in ustvarimo ugodne razmere za kopičenje vlage. Foto Fotomoment001/Shutterstock
E. N.
17. 10. 2026 | 09:24
3:11
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Prostor pod posteljo se zdi idealen za shranjevanje sezonskih oblačil, dodatne posteljnine in drugih predmetov, za katere v omarah zmanjka prostora. Toda če je ta del spalnice preveč založen, lahko to vpliva na higieno ležišča, posredno pa tudi na kakovost našega spanja. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na pomen kroženja zraka in preprečevanja kopičenja vlage, pišejo na portalu Marthe Stewart.

Med spanjem telo namreč oddaja toploto in vlago, predvsem za slednjo pa ni dobro, da se kopiči v ležišču. Čeprav se tega pogosto ne zavedamo, se med nočnim počitkom potimo, vlaga pa se lahko zadržuje v posteljnini in vzmetnici. Če je prostor pod posteljo zapolnjen do zadnjega kotička, zlasti z neprepustnimi plastičnimi škatlami, je kroženje zraka lahko ovirano. Posledično se lahko vzmetnica počasneje suši, kar je posebej problematično v vlažnih prostorih ter zimskem času.

Vlaga lahko vpliva na kakovost spanja

Dolgotrajno zadrževanje vlage ustvarja ugodnejše razmere za razvoj plesni in pršic. Te so pogost alergen v domačem okolju, pri občutljivih ljudeh pa lahko prispevajo k alergijskim simptomom, kot so kihanje, zamašen nos in draženje dihal. Takšne težave lahko otežijo uspavanje in povzročajo nočno prebujanje.

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Shranjevanje predmetov pod posteljo samo po sebi seveda ne povzroča slabega spanca. Vpliv je odvisen predvsem od količine shranjenih stvari, prezračevanja, vlažnosti prostora in splošne higiene spalnice. Prav tako ni nujno, da bo vsaka plastična škatla povzročila težave, lahko pa ovira kroženje zraka, če zapolni večino prostora pod ležiščem. Vlaga tako lahko sčasoma prispeva tudi k neprijetnemu vonju in slabšanju materialov v vzmetnici. Če se ta pogosto ne more ustrezno posušiti, se lahko skrajša njena življenjska doba, kakovost našega spanca pa se slabša.

Kako pravilno shranjevati stvari pod posteljo?

Če želite izkoristiti prostor pod posteljo, ga torej ne zapolnite v celoti. Pustite dovolj prostora za kroženje zraka in izberite predvsem lahke predmete, denimo sezonska oblačila ali dodatno posteljnino. Namesto velikih, tesno zaprtih plastičnih zabojev lahko uporabite zračne tekstilne organizatorje ali košare. Pomembno je tudi redno čiščenje tal pod posteljo, kjer se nabirata prah in umazanija. Če imate alergije, je to potrebno še toliko bolj pogosto. Spalnico pogosto prezračite, vzmetnico pa vzdržujte v skladu z navodili proizvajalca. Če je prostor vlažen, pa velja raziskati tudi izvor oziroma vzrok vlage, morebiten pojav plesni in rešitve za vzpostavitev normalne vlažnosti.

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