Trik, zaradi katerega bodo bele nogavice spet videti kot nove

Čeprav nogavice peremo po vsaki uporabi, po nekaj pranjih pogosto izgubijo svojo prvotno belino. Podplat postane sivkast, na predelu prstov in pete pa se lahko pojavijo temnejše zaplate. A na srečo je situacija popolnoma rešljiva. Obstaja preprost trik, s katerim bodo bele nogavice spet kot nove.

Zakaj sploh postanejo sive?

V vlakna se med nošenjem ujamejo znoj, maščoba s kože, prah in drobni delci s tal. Če nogavice operemo skupaj z drugim perilom, se lahko na njih poleg tega naberejo tudi ostanki detergenta ali umazanije iz pralnega stroja. Pri belih nogavicah je težava še bolj očitna, saj se že majhna sprememba barve hitro opazi. Običajno pranje zato ni vedno dovolj, predvsem če so nečistoče posledica bose hoje po stanovanju, telovadnicah ali celo zunaj na vrtu.

Trik je v predhodnem namakanju

Preden nogavice položimo v pralni stroj, jih za nekaj časa namočimo. Potrebujemo le toplo vodo in nekaj pralnega sredstva. V večjo posodo nalijemo toplo vodo, dodamo običajen detergent za perilo in vanjo položimo nogavice. Pustimo jih namakati približno 30 do 60 minut. Pri zelo umazanih nogavicah lahko ta čas še nekoliko podaljšamo. Nato jih nežno podrgnemo, predvsem na najbolj umazanih delih, in jih operemo v pralnem stroju tako, kot običajno. Namakanje je pomembno zato, ker umazanija potrebuje čas, da se zmehča in odlepi od vlaken. Pralni stroj pa jo nato lažje odstrani.

Ključ do bolj belih nogavic ni v močnejšem pranju, temveč v predhodnem namakanju, ki umazanijo zmehča in jo pomaga ločiti od vlaken.

Pomaga lahko tudi soda bikarbona

Če so nogavice že precej sive, lahko vodi za namakanje dodamo tudi nekaj sode bikarbone. Ta je priljubljena sestavina številnih domačih čistilnih trikov, saj lahko pomaga pri odstranjevanju neprijetnih vonjav in umazanije. Pomembno pa je, da s količino ne pretiravamo. Za večjo posodo vode namreč zadostuje že nekaj žlic. Po namakanju nogavice operemo v pralnem stroju. Če so madeži posebej trdovratni, jim pred pranjem dodamo še majhno količino tekočega detergenta. Pustimo ga delovati nekaj minut.

Kaj pa belilo, se sprašujete? Pri umazanih belih nogavicah lahko marsikdo najprej pomisli na sredstvo, ki je navadno precej učinkovito v boju s trdovratnimi madeži. Toda z njim je treba ravnati previdno. Močna belila lahko ob pogosti uporabi poškodujejo vlakna, poleg tega pa niso primerna za vse vrste materialov. Pri običajnih bombažnih belih nogavicah je pogosto bolje najprej poskusiti z nežnejšimi pralnimi sredstvi.

Pralnega stroja ne napolnite preveč

In še opozorilo. Če je boben napolnjen do vrha, se perilo med pranjem težje premika, voda in detergent pa ne dosežeta vseh vlaken enako učinkovito. Nogavice zato peremo v primerno napolnjenem stroju in izberemo temperaturo, ki jo dovoljuje etiketa. Višja temperatura namreč ni vedno boljša. Pri nekaterih materialih lahko povzroči krčenje ali poškodbe vlaken. Pomembno pa je, da bodo imele nogavice v pranju dovolj prostora, da bo stroj lahko opravil svoje delo.