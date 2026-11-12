Uporabljate parfum za perilo? ZPS opozarja na težavo, ki je mnogi ne poznajo

Sveže in intenzivno odišavljeno perilo je marsikomu všeč, zato so parfumi za pranje perila v zadnjih letih postali priljubljen dodatek pri pranju. A Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja, da za čisto perilo takšnega izdelka pravzaprav ne potrebujemo. Poleg tega lahko vsebuje snovi, ki dražijo kožo, obremenjujejo okolje, nekatere pa lahko poškodujejo celo plastične dele pralnega stroja.

Povod za opozorilo ZPS je bilo vprašanje potrošnice, ki je opazila, da so se stene predala za pralna sredstva ob stiku s parfumom za perilo začele poškodovati oziroma topiti. Podobne izkušnje so opisovali tudi drugi uporabniki, na možnost poškodb plastičnih površin pa je opozarjal celo proizvajalec izdelka.

Parfum ostane na perilu – in pride v stik s kožo

Pri ZPS so preverili sestavo izdelka, ki jim ga je poslala potrošnica. Vseboval je 14 dišavnih snovi, med drugim linalool, limonen, citronelol, evgenol in kumarin. Gre za snovi, med katerimi so znani kožni alergeni, zato morajo biti ustrezno navedene tudi na embalaži. Proizvajalec je pri konkretnem izdelku opozarjal tudi na možnost alergijskega odziva kože.

Posebnost parfumov za perilo je način njihove uporabe. Običajno jih dodamo v predal za mehčalec, zato pridejo v stik s perilom med zadnjim izpiranjem. Njihov namen je prav v tem, da se vonj na tekstilu ohrani tudi po pranju.

To pomeni, da ostanki dišav ostanejo na oblačilih, posteljnini in drugih tkaninah ter so lahko dalj časa v neposrednem stiku s kožo. ZPS opozarja, da ni nujno, da se alergijska reakcija pojavi takoj, občutljivost na dišave pa se lahko razvije tudi pozneje.

Perilo bo čisto tudi brez dodatnega parfuma. Ta ne izboljša učinka pranja, temveč mu predvsem doda intenzivnejši in dolgotrajnejši vonj.

Dišavne snovi v parfumih za perilo lahko pri občutljivih posameznikih sprožijo alergijsko reakcijo ali draženje kože. Foto Panchenko Vladimir/Shutterstock

Nekatere dišavne snovi lahko poškodujejo plastiko

Kako lahko izdelek, namenjen pranju, poškoduje predal pralnega stroja? ZPS pojasnjuje, da lahko nekatere sestavine dišav, denimo limonen, delujejo kot topila.

Pri daljšem stiku ali večji koncentraciji lahko zato načenjajo določene vrste plastike. Težava je lahko izrazitejša, če koncentrirana tekočina dlje časa ostaja na površini ali kaplja po plastičnih delih stroja.

To sicer ne pomeni, da bo vsak parfum za perilo poškodoval vsak pralni stroj, je pa opozorilo proizvajalca, da se izdelek ne sme dalj časa zadrževati na plastičnih površinah, vsekakor vredno upoštevati.

Kaj svetuje ZPS? Za čisto perilo zadostuje običajno pralno sredstvo.

Parfum za perilo je predvsem dodatek za vonj in za sam učinek pranja ni potreben.

Če imate občutljivo kožo ali ste nagnjeni k alergijam, je smiselno količino odišavljenih izdelkov zmanjšati.

Koncentriranega parfuma ne puščajte na plastičnih delih pralnega stroja. ZPS svetuje, da se parfumom za perilo zaradi nepotrebne izpostavljenosti dišavam in vpliva na okolje raje povsem odpovemo.

Dišave končajo tudi v odpadni vodi

ZPS opozarja še na okoljski vidik. Del dišavnih snovi se med pranjem in izpiranjem odplakne v kanalizacijo, čistilne naprave pa vseh ne odstranijo v celoti. Nekatere dišavne snovi so lahko škodljive za vodne organizme in se kopičijo v okolju. Prav zaradi tega so nekatere omejene oziroma prepovedane v določenih okoljskih certifikatih.

Dodaten vidik je embalaža: parfum za perilo pomeni še en izdelek, običajno v plastični embalaži, ki ga za osnovni namen pranja ne potrebujemo.

So parfumi za perilo sploh dovoljeni?

Da. Parfumi za perilo se lahko prodajajo, če izpolnjujejo zahteve zakonodaje o kemikalijah in detergentih. Ta med drugim določa ustrezno označevanje izdelkov, opozorila in navedbo določenih alergenih dišavnih snovi na embalaži. Sama kategorija izdelkov ni prepovedana.

ZPS pa kljub temu potrošnikom svetuje, naj premislijo, ali takšen dodatek pri pranju sploh potrebujejo. Njihovo priporočilo je jasno: ker parfum ne pripomore k čistoči perila, prinaša pa dodatno izpostavljenost dišavam in obremenjuje okolje, se mu lahko brez težav odpovemo.