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Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
FOTO: Hofer
Galerija
FOTO: Hofer
Promo Deloindom
14. 9. 2026 | 14:38
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Ni dovolj, da s ščetkanjem le 'opravimo'. Ker sta ustna higiena in zdravje zob pomembna za zdravje celotnega telesa, je nujno, da svojim zobem privoščimo kar najboljšo nego, da bomo še naprej lahko z nasmehom premagovali življenske izzive.

Nezdravi zobje in dlesni namreč niso le neprijetni na pogled. Ker so vključeni v krvni obtok, lahko vnetje dlesni pripomore k nastanku težav s srcem in ožiljem, pljuči in prebavo, poslabša pa lahko tudi bolezni, kot je sladkorna bolezen.

Ker pa se je vsem tem nevšečnosti moč izogniti le s tem, da svojim zobem in dlesnim namenimo kakšno minuto jutra in večera več, je najbolj smiselno, da to tudi storimo.

Kvaliteta je pomembnejša od kvantitete

Če si zobe tako kot večina ljudi ščetkate zjutraj in zvečer, je lahko že to dovolj, da ohranjate zdravje zob. Vendar pa samo dejanje še ne pomeni, da ste zobe in dlesni res pravilno očistili. Za to je potrebna pravilna tehnika, misel na to, da je treba očistiti prav vsak zob, ščetkati pa je treba tudi dovolj dolgo, da odstranite vse obloge, ki se na zobeh nalagajo čez dan ali noč.

Za najboljše rezultate zobozdravniki priporočajo tehniko, ki je nežna in konsistentna. Zobe naj bi ščetkali dvakrat na dan, po približno dve minuti, pri tem pa zob in dlesni nikakor ne smemo grobo drgniti. Krožni gibi pod 45-stopinjskim kotom naj bodo nežni in kratki, saj močnejši pritisk še ne pomeni, da bodo zobje bolj temeljito očiščeni. Nasprotno lahko pregrobo ravnanje poškoduje dlesen in sklenino zoba.

Pri ščetkanju ne smemo pozabiti na notranjost zobovja in prostore med zobmi, ki jih, kot že po priporočilu svojega zobozdravnika dobro veste, dosežete z zobno nitko.

Najpomembnejši pripomoček je seveda zobna ščetka. Naj ne bo pregroba ali preveč trda, bolj primerne so mehke ali srednje mehke ščetke. Vsekakor pa ni treba, da je vaša zobna ščetka draga, s pravilno tehniko in pozornim ravnanjem do svojih zob lahko brezhibno bel nasmeh dosežete tudi s cenovno dostopnimi ščetkami.

FOTO: Hofer
FOTO: Hofer

Če izberete zobno ščetko Expert Professional Dentitex znamke Hofer, ste že na pravi poti. Ščetka je namreč mehka, njena posebnost pa so ščetine iz črnega kremena, ki med ščetkanjem sproščajo negativne ione in tako pripomorejo k daljšemu občutku čistih in gladkih zob. Njihova posebna struktura po navedbah proizvajalca odstrani do 40 odstotkov več zobnih oblog, tudi brez uporabe zobne kreme, ščetine pa so dovolj nežne, da ne dražijo zob in dlesni.

Ščetka združuje slovensko inovacijo in japonsko tehnologijo. Njeno učinkovitost so preverjali na japonski stomatološki fakulteti v Kanagawi, kakovost pa je bila dodatno preizkušena tudi v okviru testiranj TÜV Rheinland.

Kakšen je pravzaprav namen zobne kreme?

Zobna krema, kot jo poznamo danes, je razmeroma nov izum, do 19. stoletja namreč nihče ni hodil v službo ali posteljo z mentolovim zadahom. Pred izumom nam dobro znane zobne kreme v tubi so bili v uporabi precej manj zobem prijazni pripravki, ki so lahko vsebovali zdrobljene školjke, pepel in včasih tudi zmlete kosti. Na srečo nam teh pripravkov ni več treba uporabljati, zanimivo pa je, da največji del čiščenja opravita ščetkanje in mehansko odstranjevanje oblog, medtem ko zobna krema predvsem prispeva k občutku svežine ter vsebuje učinkovine za zaščito zob.

Sestavine, ki so pastam dodane danes, kot je fluorid, sicer pomagajo k krepitvi zobne sklenine, vendar zobna krema ni nujni del ustne higiene. Njena uporaba pa je smiselna za tiste, ki imajo občutljive zobe, saj lahko poiščejo paste, ki zmanjšajo občutek skelenja.

Nekateri zobno kremo uporabljajo tudi za beljenje zob, manj znano dejstvo pa je, da belilne paste zob ne 'pobelijo' tako, kot to lahko stori specialist, v mnogih primerih take zobne kreme le odstranjujejo površinska razbarvanja z grobimi sestavinami, ki lahko škodujejo zobni sklenini.

Dobro zobno ščetko znamo kupiti. Kdaj pa je čas za menjavo?

Pomembno je torej, da je zobna ščetka dovolj mehka in da jo pravilno uporabljamo, z zobno kremo ali brez nje. Pa veste, kdaj je pravi čas za njeno zamenjavo? Najbolj očiten znak so obrabljene ščetine. Ko se začnejo upogibati, cepiti ali štrleti v vse smeri, ščetka svojega dela ne opravlja več učinkovito. Hkrati je lahko močno razprta ščetka tudi opozorilo, da med ščetkanjem preveč pritiskate. Zobje in dlesni bodo precej bolj hvaležni za nekaj več nežnosti.

Tudi če ščetka na prvi pogled še ne kaže večjih znakov obrabe, jo je priporočljivo zamenjati na približno tri mesece, saj obrabljene ščetine sčasoma vse slabše odstranjujejo zobne obloge.

Pomembno pa ni samo, koliko časa ščetko uporabljamo, ampak tudi, kako zanjo skrbimo. Po ščetkanju jo temeljito speremo pod tekočo vodo in pustimo, da se posuši na zraku, najbolje v pokončnem položaju. Vlažne ščetke ni dobro zapirati v nepredušen etui, saj takšno okolje spodbuja razmnoževanje mikroorganizmov.

Draga ščetka sama po sebi ne zagotavlja zdravih zob

Kupovanje dragih ščetk še ne pomeni, da za svoje zobe skrbimo bolje. Tudi cenovno ugodne zobne ščetke so ob pravilni uporabi lahko točno tisto, kar zobje potrebujejo.

V Hoferju zaradi optimizacije logistike in skladiščenja lahko zagotovijo nižje cene izdelkov, brez kompromisov pri kakovosti. Njihova ščetka Expert Professional Dentitex je zato odlična izbira za vsakogar, ki želi ohraniti zdrav in sijoč nasmeh.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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