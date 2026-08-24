Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Preprost trik, s katerim smetnjak ne bo več zaudarjal

Neprijeten vonj iz smetnjaka lahko omilite z rednim čiščenjem, kisom in suho kavno usedlino. Preverite preproste trike proti smradu in mrčesu.
21. 8. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Zdaj je najboljši čas za pobiranje semen: katere pobiramo, kako to storimo in kako jih shranjujemo

Prav zdaj je za mnoge vrtne rastline najboljši čas, da nekaj semenskih glavic pustimo pri miru in iz njih poberemo semena za prihodnje leto.
Kaja Berlot 21. 8. 2026 | 07:20
Vrt in živali
Vredno branja

Ali lahko z vodo iz bazena zalivamo vrt? Preverite, v katerih primerih lahko to res storimo

Zaradi suše in omejitev uporabe pitne vode za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov je marsikdo, ki ima doma bazen, pomisli, ali lahko to vodo uporabi za zalivanje.
Kaja Berlot 20. 8. 2026 | 12:05
Svetujemo

Veste, na koliko časa bi morali zamenjati straniščno desko?

Tudi straniščna deska ima svoj rok trajanja. Veste, kdaj je čas, da staro zamenjate z novo?
Straniščna deska ima omejeno življenjsko dobo, na menjavo pa nas pogosto opozorijo majanje, razpoke ali obrabljeni pritrdilni elementi. Foto Toa55/Shutterstock
Galerija
Straniščna deska ima omejeno življenjsko dobo, na menjavo pa nas pogosto opozorijo majanje, razpoke ali obrabljeni pritrdilni elementi. Foto Toa55/Shutterstock
E. N.
24. 8. 2026 | 12:05
25. 8. 2026 | 11:12
2:48
A+A-

Kopalnica je eden najbolj frekventno obiskanih prostorov v vsakem domu, pri njegovem vzdrževanju zato gotovo ne gre zanemarjati higiene dela, ki ga uporabljamo najbolj neposredno. Straniščne deske. A danes ne bomo govorilo le o njeni higieni, temveč tudi času za njeno menjavo. Če se namreč začne premikati, škripati ali se ob sedenju neprijetno maje, to ni le nadležno, ampak je lahko tudi znak, da je čas, da jo zamenjamo za novo.

Straniščna deska ni večna

Kot pišejo na portalu Southern Living, straniščne deske običajno zdržijo približno pet, v najboljšem primeru pa do deset let. To seveda ni strogo določeno pravilo. Če je deska še vedno čvrsta, nepoškodovana in se ne premika, je ni treba zamenjati samo zato, ker je dopolnila določeno starost. A ob redni uporabi bo nekje v tem obdobju čas, ko bo deska dotrajala.

Eden prvih znakov, da je z njo nekaj narobe, je premikanje oziroma drsenje med sedenjem. Najpogosteje so za to krivi pritrdilni vijaki, ki se zaradi vsakodnevne uporabe sčasoma zrahljajo. Pri starejših deskah se lahko obrabijo tudi plastični deli, pojavijo razpoke ali se deformirajo tečaji.

PREBERITE ŠE: Podaljšate življenjsko dobo gospodinjskih aparatov

Preverite vijake

A tudi če se deska rahlo premika, je še ni treba takoj odnesti med odpadke. Najprej preverimo pritrdilne vijake. Pri večini modelov jih lahko zategnemo z izvijačem in kleščami. Vijaki morajo biti dovolj tesno pritrjeni, vendar jih ne zategujmo na silo, saj se lahko poškodujejo ali celo zlomijo.

Pomembno je tudi, da je deska po pritrditvi pravilno poravnana in nameščena na sredino školjke. Če so vijaki oziroma pritrdilni elementi že vidno obrabljeni, jih je bolje zamenjati. 

Če se deska kljub večkratnemu zategovanju še vedno maje, so tečaji poškodovani ali je plastika počena, je torej verjetno čas za novo. Prav tako ni smiselno vztrajati pri zelo stari deski, če zahteva nenehno popravljanje.

Pravilo je torej preprosto. Če se straniščna deska maje, preverite vijake, oziroma kako je pritrjena. Če se težava kljub ukrepanju ponavlja, pa razmislite o zamenjavi. Prav tako je čas za novo, če je barva školjke zbledela in je material na delih morda načet.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Kam zavreči kavno usedlino - v kuhinjski odtok ali v stranišče

Kava je za mnoge od nas nepogrešljiv del jutranje rutine. Po tem, ko smo si pripravili popolno skodelico, pa ostane vprašanje: kam z usedlino? Ali je bolje, da jo zlijemo v kuhinjski odtok ali v straniščno školjko? Oglejmo si prednosti in slabosti obeh možnosti ter nekaj alternativnih načinov uporabe kavne usedline.
Katja Žnidar 10. 6. 2024 | 09:33
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Tako pogosto bi morali menjati kuhinjsko krpo, da ne postane gojišče bakterij

Morda se zdi pretirano, a v resnici bo ta mala navada pogoste menjave prispevala k precej večji varnosti v kuhinji.
14. 8. 2026 | 06:35
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kako pogosto bi morali prati zavese? Odgovor je drugačen, kot misli večina

Le spomladanska čistilna akcija pri pranju zaves ne bo dovolj. Seveda pa je vse odvisno od tega, kje visijo.
26. 7. 2026 | 10:51

Več iz teme

školjkaWC školjkavijakiživljenjska doba
VEČ NOVIC
Video
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Dom brez štirih sten – kako je v resnici živeti na jadrnici (Jasna Tuta in Maja Kovač)

V podkastu Deloindom z Jasno Tuta in Majo Kovač odkrivamo življenje na jadrnici – svobodo, udobje, odnose, varnost in izzive na morju.
Nina Štajner 25. 8. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Katere vrtnine bodo po dežju najbolje uspevale? Zdaj je pravi čas za te setve

Dež je po dolgem obdobju vročine navlažil vrtna tla in ustvaril ugodne razmere za setev vrtnin, ki jim poletna pripeka ne ustreza.
Kaja Berlot 25. 8. 2026 | 08:43
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Veste, na koliko časa bi morali zamenjati straniščno desko?

Tudi straniščna deska ima svoj rok trajanja. Veste, kdaj je čas, da staro zamenjate z novo?
24. 8. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Trend nepopolni dom: zakaj popolni interierji izgubljajo svoj čar

Trend nepopolnega doma v ospredje postavlja naravne materiale, ročno izdelane kose, patino in osebne zgodbe namesto sterilne popolnosti.
24. 8. 2026 | 08:18
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Poletni izzivi na domačem vrtu

Kako v vročini in suši ohraniti vrt? Pomagajo zastirka, premišljeno namakanje, listno dognojevanje in pravočasna zaščita pred škodljivci.
23. 8. 2026 | 08:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Veste, na koliko časa bi morali zamenjati straniščno desko?

Tudi straniščna deska ima svoj rok trajanja. Veste, kdaj je čas, da staro zamenjate z novo?
24. 8. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Trend nepopolni dom: zakaj popolni interierji izgubljajo svoj čar

Trend nepopolnega doma v ospredje postavlja naravne materiale, ročno izdelane kose, patino in osebne zgodbe namesto sterilne popolnosti.
24. 8. 2026 | 08:18
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Poletni izzivi na domačem vrtu

Kako v vročini in suši ohraniti vrt? Pomagajo zastirka, premišljeno namakanje, listno dognojevanje in pravočasna zaščita pred škodljivci.
23. 8. 2026 | 08:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti