Veste, na koliko časa bi morali zamenjati straniščno desko?

Kopalnica je eden najbolj frekventno obiskanih prostorov v vsakem domu, pri njegovem vzdrževanju zato gotovo ne gre zanemarjati higiene dela, ki ga uporabljamo najbolj neposredno. Straniščne deske. A danes ne bomo govorilo le o njeni higieni, temveč tudi času za njeno menjavo. Če se namreč začne premikati, škripati ali se ob sedenju neprijetno maje, to ni le nadležno, ampak je lahko tudi znak, da je čas, da jo zamenjamo za novo.

Straniščna deska ni večna

Kot pišejo na portalu Southern Living, straniščne deske običajno zdržijo približno pet, v najboljšem primeru pa do deset let. To seveda ni strogo določeno pravilo. Če je deska še vedno čvrsta, nepoškodovana in se ne premika, je ni treba zamenjati samo zato, ker je dopolnila določeno starost. A ob redni uporabi bo nekje v tem obdobju čas, ko bo deska dotrajala.

Eden prvih znakov, da je z njo nekaj narobe, je premikanje oziroma drsenje med sedenjem. Najpogosteje so za to krivi pritrdilni vijaki, ki se zaradi vsakodnevne uporabe sčasoma zrahljajo. Pri starejših deskah se lahko obrabijo tudi plastični deli, pojavijo razpoke ali se deformirajo tečaji.

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Preverite vijake

A tudi če se deska rahlo premika, je še ni treba takoj odnesti med odpadke. Najprej preverimo pritrdilne vijake. Pri večini modelov jih lahko zategnemo z izvijačem in kleščami. Vijaki morajo biti dovolj tesno pritrjeni, vendar jih ne zategujmo na silo, saj se lahko poškodujejo ali celo zlomijo.

Pomembno je tudi, da je deska po pritrditvi pravilno poravnana in nameščena na sredino školjke. Če so vijaki oziroma pritrdilni elementi že vidno obrabljeni, jih je bolje zamenjati.

Če se deska kljub večkratnemu zategovanju še vedno maje, so tečaji poškodovani ali je plastika počena, je torej verjetno čas za novo. Prav tako ni smiselno vztrajati pri zelo stari deski, če zahteva nenehno popravljanje.

Pravilo je torej preprosto. Če se straniščna deska maje, preverite vijake, oziroma kako je pritrjena. Če se težava kljub ukrepanju ponavlja, pa razmislite o zamenjavi. Prav tako je čas za novo, če je barva školjke zbledela in je material na delih morda načet.