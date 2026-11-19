Požar v kuhinji se lahko razvije v le nekaj trenutkih. Dovolj je že, da med pripravo kosila na štedilniku pozabimo ponev z oljem. Ko se olje pregreje in vname, je ključnega pomena, kako se odzovemo. Napačna odločitev lahko namreč razmeroma majhen požar v trenutku spremeni v nevarno situacijo, ki ogrozi naše zdravje, življenje in dom.

Ena najnevarnejših napak, ki jih lahko naredimo, je, da poskušamo goreče olje pogasiti z vodo. Zakaj je to tako nevarno in kako v takšnem primeru pravilno ukrepati, smo se pogovarjali s Tadejem Šinkovcem, članom Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije, ki je bil gost podkasta Deloindom.

Zakaj se lahko olje vname tudi brez odprtega ognja?

Kot pojasnjuje sogovornik, za vžig jedilnega olja ni nujno potreben neposreden stik s plamenom. Če se olje med segrevanjem preveč segreje, lahko pride do samovžiga. Šinkovec v podkastu navaja temperaturo okoli 430 stopinj Celzija, pri kateri lahko olje zagori tudi brez zunanjega vira vžiga.

To pomeni, da nevarnost ne obstaja le pri kuhanju na plinskem štedilniku. Do pregrevanja olja lahko pride tudi na električnem ali steklokeramičnem kuhališču. Ključna je namreč temperatura, ki jo olje doseže.

Kaj se zgodi, če na goreče olje zlijemo vodo?

Čeprav je voda običajno prvo sredstvo, na katero pomislimo ob požaru, je pri gorečem olju lahko izjemno nevarna.

Tadej Šinkovec v podkastu pojasnjuje, da se voda ob stiku z močno segretim oljem izredno hitro upari. Pri tem se njen volumen močno poveča, kar lahko povzroči tako imenovano maščobno eksplozijo.

Do pregrevanja olja lahko pride tudi na električnem ali steklokeramičnem kuhališču.

Goreče olje se zaradi nenadnega nastanka vodne pare razprši po okolici. Ogenj lahko zajame druge kuhinjske elemente in predmete, oseba v bližini pa lahko utrpi hude opekline. Nevarne so tudi poškodbe dihal zaradi vdihavanja vročih plinov.

Gasilec na praktičnem prikazu požarne varnosti opozarja, kako nevarno je gašenje gorečega olja z vodo, saj lahko povzroči maščobno eksplozijo in hude opekline. Foto Alina Paliakova/Shutterstock

S čim lahko varno pogasimo začetni požar?

Prav zato gasilci opozarjajo, da gorečega olja nikoli ne smemo gasiti z vodo.

Pri gašenju požara je najpomembnejša lastna varnost. Šinkovec poudarja, da se gašenja lahko lotimo le, če je požar še dovolj majhen in lahko ukrepamo brez nevarnosti zase.

Zato je priporočljivo, da imamo doma ustrezne pripomočke za gašenje začetnih požarov. Med njimi sogovornik posebej izpostavlja požarno odejo in gasilni aparat. Pri tem je pomembno, da poznamo njuno pravilno uporabo in vemo, za katere vrste požarov sta primerna.

Če ocenimo, da požara ne moremo hitro in varno pogasiti, se moramo umakniti na varno in nemudoma poklicati številko 112.

Ob požaru lahko odločajo že prve tri minute

Požar gorečega olja je le ena od nevarnosti, ki jih v novi epizodi podkasta Deloindom obravnavamo s Tadejem Šinkovcem.

Sogovornik opozarja, da je zaradi sodobnih materialov, ki ob gorenju sproščajo veliko toplote in nevarnih dimnih plinov, razvoj požara lahko izjemno hiter. V določenih okoliščinah imamo za ukrepanje le nekaj minut.

V podkastu zato med drugim pojasnjuje, kako pravilno ravnati, če nas požar preseneti sredi noči, kako se umikati skozi zadimljen prostor, zakaj so dimni javljalniki tako pomembni in katere vsakodnevne navade lahko zmanjšajo nevarnost požara.

Kako prepoznati trenutek, ko je gašenje prenevarno? Kje v domu namestiti dimne javljalnike in kako se pripraviti na morebitno evakuacijo?

Odgovore na ta in številna druga vprašanja prinaša celotna epizoda podkasta Deloindom s Tadejem Šinkovcem iz Gasilske zveze Slovenije. Oglejte si jo in preverite, katere napake lahko preprečite že danes.