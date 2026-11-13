Zakaj bi morali puloverje hraniti v zamrzovalniku

Ko temperature padejo, iz omar ponovno potegnemo najljubše volnene puloverje, jopice in šale. Preden jih začnemo redno nositi, pa jim lahko privoščimo nekoliko nenavadno nego. Nekaj časa v zamrzovalniku. Čeprav se nasvet na prvi pogled zdi presenetljiv, ima povsem praktično ozadje. In ne, seveda ne priporočamo, da police v omari kar za stalno zamenjate za predale zamrzovalnika.

Zakaj bi pulover postavili v zamrzovalnik?

Največja prednost zamrzovanja pletenin je zaščita pred tekstilnimi molji. Njihove ličinke se prehranjujejo z naravnimi vlakni, predvsem volno, kašmirjem in svilo, ter lahko na naših najljubših oblačilih povzročijo precejšnjo škodo. Dovolj nizke temperature lahko uničijo molje v različnih razvojnih fazah, vključno z jajčeci in ličinkami. Postopek pa je tako znan, da ga uporabljajo celo muzeji pri zaščiti dragocenih tekstilnih predmetov.

Na spletu sicer pogosto zasledimo tudi trditve, da zamrzovanje preprečuje nastajanje muck, zmanjšuje izpadanje vlaken in odpravlja neprijetne vonjave. A zamrzovalnik zagotovo ni nadomestilo za pravilno pranje, zračenje in nego pletenin. Gotovo pa lahko vpliva tudi na razvoj plesni oziroma pomaga pri ustavljanju pršic.

Kako torej pravilno zamrznemo pulover?

Postopek je preprost, vendar moramo upoštevati nekaj preprostih pravil. Pulover mora biti popolnoma suh. Previdno ga zložimo in položimo v čisto, nepoškodovano vrečko za zamrzovanje, iz katere iztisnemo večino zraka, ne da bi oblačilo pretirano stisnili. Vrečko nato neprodušno zapremo.

Pomembna sta predvsem temperatura in čas. Britanska organizacija English Heritage pri temperaturah med –18 in –20 stopinjami Celzija priporoča 14 dni zamrzovanja, saj krajše obdobje ne zagotavlja uničenja vseh razvojnih faz škodljivcev. Ko pulover nato vzamemo iz zamrzovalnika, ga pustimo v zaprti vrečki, dokler se ne ogreje na sobno temperaturo. Tako preprečimo nabiranje kondenza neposredno na vlaknih.

Dobro je vedeti Pulover naj bo pred zamrzovanjem popolnoma suh in zaprt v neprodušno vrečko. Pri temperaturi okoli –18 °C naj v zamrzovalniku ostane približno 14 dni. Po zamrzovanju ga pustimo v zaprti vrečki, dokler se ne ogreje na sobno temperaturo, da se na vlaknih ne nabere kondenz.

Zamrzovanje ni čudežna rešitev

Metoda zamrzovanja je sicer učinkovit boj proti moljem, oblačil pa ne zaščiti pred ponovno naselitvijo škodljivcev. Zato je pomembno tudi redno čiščenje garderobnih omar ter shranjevanje čistih, suhih pletenin v dobro zaprtih posodah ali vrečkah s patentom izsesavanja. Zamrzovanje je torej koristen ukrep predvsem ob sumu na prisotnost moljev, ne pa nujen del redne nege vsakega puloverja.