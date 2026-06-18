Zakaj nam poleti smrdi iz odtokov? Razlog ni vedno zamašitev

Poleti marsikdo opazi neprijeten vonj iz kuhinjskega korita, umivalnika, tuša ali talnega sifona. Težava je še posebej pogosta med vročinskimi valovi, ko se zdi, da se neprijetne vonjave iz kanalizacije širijo hitreje kot v drugih letnih časih. In čeprav mnogi najprej pomislijo na zamašen odtok, je vzrok pogosto precej preprostejši - in ga lahko odpravimo sami.

Zakaj se težava pojavlja predvsem poleti?

Visoke temperature pospešijo razgradnjo organskih ostankov, ki se nabirajo v odtočnih ceveh in sifonih. Ostanki maščob, mila, las, hrane in drugih nečistoč v toplejšem okolju hitreje razpadajo, pri tem pa nastajajo plini in neprijetne vonjave. Poleg tega poleti pogosto odhajamo na dopust, zaradi česar nekaterih odtokov več dni ali celo tednov ne uporabljamo. In prav to je eden najpogostejših razlogov za pojav smradu.

Najpogostejši krivec: izsušen sifon

Po mnenju strokovnjakov za hišne inštalacije je eden najpogostejših razlogov za smrad iz odtokov izsušen sifon. Sifon je ukrivljeni del cevi pod umivalnikom, tušem ali talnim odtokom, v katerem vedno stoji nekaj vode. Prav ta vodni čep pa deluje kot zapora med bivalnimi prostori in kanalizacijskim sistemom.

Če odtoka dlje časa ne uporabljamo, voda iz sifona postopoma izhlapi, in ko vodne zapore ni več, lahko kanalizacijski plini nemoteno prehajajo v prostor in povzročijo značilen vonj po kanalizaciji. Težava je posebej pogosta pri talnih sifonih v kopalnicah, odtokih v kurilnicah, pralnicah, počitniških hišah in gostinskih in poslovnih prostorih, ki so poleti dlje časa zaprti.

Včasih je težava tudi v umazaniji

Čeprav je izsušen sifon zelo pogost vzrok, lahko neprijeten vonj povzročajo tudi obloge v ceveh. Na stenah odtokov se sčasoma naberejo maščobe, ostanki hrane, milo, zobna pasta, lasje in druga organska umazanija, ki predstavljajo idealno okolje za razvoj bakterij in ustvarjanje neprijetnih vonjav.

Včasih je razlog za neprijetne vonjave tudi umazanija. Foto Sergeyklopotov/Shutterstock

Kdaj gre lahko za resnejšo napako?

Če se neprijeten vonj pojavlja kljub redni uporabi odtokov in čiščenju, je lahko vzrok tudi v kanalizacijskem sistemu. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko težave povzročajo slabo izvedeni sifoni, poškodovane cevi, nepravilno izvedeno odzračevanje kanalizacije ali podtlak v sistemu, ki izsesa vodo iz sifonov. V takšnih primerih domače rešitve običajno ne pomagajo, zato je smiselno poklicati vodovodarja.

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Kako odpraviti neprijeten vonj?

Če je vzrok izsušen sifon, je rešitev zelo preprosta: v odtok zlijemo nekaj vode. Pri talnih sifonih strokovnjaki priporočajo, da to storimo vsakih nekaj tednov, še posebej v poletnih mesecih in pred odhodom na dopust. Če je težava v umazaniji, pa pomaga temeljito čiščenje odtoka in sifona.

Kako preprečiti smrad iz odtokov?

Najbolj učinkovita preventiva je presenetljivo preprosta: redno uporabljajte vse odtoke v stanovanju, talne sifone občasno zalijte z vodo, ne zlivajte maščob v kuhinjski odtok, redno čistite sifone in mrežice, pred dopustom pa preverite odtoke, ki jih redko uporabljate.

Prav redno vzdrževanje je po mnenju strokovnjakov najboljši način, da preprečimo nastanek neprijetnih vonjav in se izognemo dražjim posegom v kanalizacijski sistem.