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Zakaj so hotelske odeje vedno tako mehke

Tudi vi po koncu dopusta pogrešate hotelsko posteljo?
K občutku hotelskega razkošja pripomorejo lahka, zračna in puhasto mehka odeja ter kakovostna posteljnina. Foto Papzi555/Shutterstock
Galerija
K občutku hotelskega razkošja pripomorejo lahka, zračna in puhasto mehka odeja ter kakovostna posteljnina. Foto Papzi555/Shutterstock
E. N.
11. 7. 2026 | 08:00
2:44
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Marsikdo se po prvi noči v hotelu vpraša, zakaj doma nikoli ne spi tako trdno in prijetno. Poleg kakovostne vzmetnice in sveže posteljnine ima pomembno vlogo tudi odeja. Hotelske odeje so običajno lahke, zračne in puhasto mehke, zato ustvarijo občutek udobja, ki ga doma po počitnicah pogosto pogrešamo.

Skrivnost pa se skriva predvsem v izbiri polnila. Številni hoteli uporabljajo odeje z visokokakovostnimi sintetičnimi mikrovlakni ali puhom, ki dobro zadržujeta toploto, hkrati pa omogočata kroženje zraka. Takšne odeje se lepo prilegajo telesu, ne da bi bile težke ali toge. Gost ima zato občutek, da ga odeja nežno objame, namesto da bi ga obtežila.

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Pravila, da bodo brisače bele in mehke kot v hotelu

Pomemben dejavnik pa je tudi vzdrževanje. V hotelih posteljnino perejo bistveno pogosteje kot doma, pri tem pa uporabljajo profesionalne pralnice, ki poskrbijo za temeljito čiščenje in ohranjanje volumna polnila. Odeje po pranju pogosto sušijo v industrijskih sušilnih strojih z velikimi bobni, kjer se polnilo enakomerno razporedi in ponovno napihne. Prav zato ostanejo puhaste in mehke tudi po številnih pranjih.

Na občutek razkošja seveda vpliva tudi prevleka. Hoteli najpogosteje izbirajo gosto tkan bombaž ali bombažni saten z visokim številom niti, ki je prijeten na dotik, dobro diha in daje občutek svežine. Ker je prevleka gladka, se odeja pod njo lažje razporedi in deluje še bolj mehko.

Kako vse to poustvarimo doma?

Če želite podoben občutek ustvariti doma, ni nujno kupiti nove odeje. Že redno zračenje, nežno pranje po navodilih proizvajalca in sušenje v sušilnem stroju z nekaj volnenimi ali posebnimi sušilnimi kroglicami lahko pomagajo, da se polnilo ponovno razrahlja. Odejo je priporočljivo tudi vsak dan dobro pretresti, saj se polnilo enakomerno razporedi in ohrani svojo zračnost.

Če pa z lastno posteljno garnituro res nismo zadovoljni, je morda čas, da si privoščimo novo in investiramo v takšno, ki nas bo res vsak večer, ko se uležemo v posteljo, razneži s svojo mehkobo.

K občutku hotelskega razkošja pa navadno prispeva še ena podrobnost. Odeja je pogosto nekoliko večja od postelje. Tako lepše prekrije robove, med spanjem ostane na svojem mestu in ustvari prijeten občutek topline, zaradi katerega je nočni počitek še udobnejši in bolj lahkoten.

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