Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Prve daljše jesenske padavine pogosto razkrijejo tisto, kar smo poleti spregledali: razpokan premaz na ograji, potemnel spodnji rob vrat ali hrapavo površino vrtne mize. Poškodbe so sprva lahko skoraj neopazne, toda ko začne nezaščiten les vpijati vlago, se njegov videz in stanje hitreje spreminjata.

Zato je smiselno lesene površine pregledati še pred obdobjem pogostega dežja. Pravočasna zaščita lesa ne pomeni le lepšega videza, temveč pomaga omejiti vpijanje vlage, razpokanje in prezgodnje propadanje materiala. Pri tem ni najpomembnejša debelina premaza, temveč pravilna priprava površine in izbira izdelka, ki ustreza vrsti lesa in njegovi izpostavljenosti.

Prvi dež naj ne bo prvi preizkus

Za oceno stanja ni vedno treba čakati, da se premaz začne vidno luščiti. Oslabljeno zaščito lahko nakazujejo sivkast videz, drobne razpoke, hrapava površina ali deli lesa, ki ob stiku z vodo hitro potemnijo.

Pomagate si lahko tudi s preprostim orientacijskim preizkusom. Na manj opazno mesto kanite nekaj kapljic vode. Če ostanejo na površini, zaščitni sloj še odbija vlago. Če se hitro vpijejo in les potemni, pa je smiselno površino podrobneje pregledati in zaščito po potrebi obnoviti.

Posebej pozorni bodite na mesta, kjer se voda najlažje zadržuje: zgornje robove ograj, spodnje dele vrat, spoje, čelne ploskve in noge vrtnega pohištva. Prav tam se pogosto pojavijo prvi znaki obrabe.

Najpomembnejši del premazovanja se zgodi še pred nanosom

Kakovosten premaz ne more nadomestiti slabo pripravljene podlage. Les mora biti pred obdelavo čist, suh in brez slabo oprijetih ostankov starega premaza. Pred začetkom zato preverite vremensko napoved in izberite dovolj dolgo suho obdobje, pri uporabi izdelka pa upoštevajte priporočeno temperaturo nanašanja in čas sušenja.

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem FOTO: Bauhaus

Površino najprej očistite prahu, zemlje, maščobe, alg in drugih nečistoč. Če ste jo oprali z vodo, počakajte, da se popolnoma posuši. Dele starega premaza, ki se luščijo, odstranite, površino pa pobrusite v smeri lesnih vlaken. Bolj grob brusni papir je primeren za odstranjevanje poškodovanih slojev, finejši pa za končno glajenje. Po brušenju odstranite ves prah.

Pri novem, nezaščitenem ali popolnoma obrušenem lesu je lahko potreben tudi temeljni premaz za les. Ker se sistemi premazov razlikujejo, vedno preverite navodila proizvajalca ter združljivost temeljnega in zaključnega sloja.

Ni vsak premaz primeren za vsako površino

Odločitev med lazuro, pokrivno barvo in oljem ni samo estetska. Upoštevati je treba vrsto lesa, njegovo trenutno stanje, izpostavljenost dežju in soncu ter obstoječi premaz.

Ograje in vrata

Če želite ohraniti vidno strukturo lesa, so običajno primerne lazure za les. Te površino obarvajo, vendar lesna vlakna ostanejo vidna. Za starejša vrata ali ograjo, pri katerih želite prekriti razlike v barvi in druge estetske pomanjkljivosti, je lahko primernejša pokrivna barva.

Zaščitni premaz ograje FOTO: Bauhaus

Pri močno izpostavljenih površinah izberite izdelek, ki je namenjen zunanji uporabi ter zagotavlja ustrezno zaščito pred vlago in UV žarki. Brezbarvni izdelek ni samodejno najboljša izbira za ohranjanje naravnega videza, saj je treba preveriti tudi njegovo predvideno uporabo in stopnjo zaščite.

Vrtno pohištvo

Za leseno vrtno pohištvo so pogosto primerna olja za les, ki se vpijejo v površino in poudarijo njen naravni videz. Izberite olje, namenjeno zunanji uporabi in konkretni vrsti lesa, saj se potrebe tikovine, macesna in drugih vrst lahko razlikujejo.

Pred obdelavo odstranite blazine in druge tekstilne dele. Če je mogoče, pohištvo razstavite, da boste lažje dosegli spoje, spodnje površine in noge. Prav manj vidni deli so pogosto najbolj izpostavljeni vlagi.

Pri nanosu največ štejejo podrobnosti

Ko je površina pripravljena in izdelek izbran, upoštevajte naslednji vrstni red:

Premaz dobro premešajte in ga najprej preizkusite na manj opaznem delu.

Okovje, steklo, tla in bližnje površine zaščitite s folijo oziroma zaščitnim trakom.

Premaz nanašajte v smeri lesnih vlaken, enakomerno in brez predebelih nanosov.

Posebno pozornost namenite robovom, stikom, razpokam in čelnim ploskvam.

Med posameznimi nanosi upoštevajte predpisani čas sušenja in površino zaščitite pred dežjem.



Več premaza ne pomeni nujno boljše zaščite. Predebel sloj se lahko suši neenakomerno in se pozneje začne luščiti ali pokati. Praviloma je boljši rezultat mogoče doseči z enakomernimi, tanjšimi nanosi, vendar naj o številu slojev vedno odločajo navodila izbranega izdelka.

Premaz lesa FOTO: Bauhaus

Pri olju po predpisanem času odstranite presežek, ki se ni vpil. Pri lazurah in pokrivnih barvah pa preverite, ali je med sloji potrebno rahlo vmesno brušenje. Ograjo natančno obdelajte tudi okoli spojev, pri vratih ne spreglejte spodnjega roba, vrtno pohištvo pa po končanem delu pustite, da se popolnoma posuši na zračnem in pred dežjem zaščitenem mestu.

Majhen jesenski poseg pomeni manj dela spomladi

Zaščitni premaz ni trajen in ga je treba občasno obnoviti, vendar je pravočasen poseg precej preprostejši od sanacije razpokanega ali strohnelega lesa. Jesenski pregled ograje, vrat in vrtnega pohištva zato ni le estetsko opravilo, temveč način, kako ohraniti uporabnost lesenih elementov in se izogniti zahtevnejšim popravilom.

Pri izbiri upoštevajte vrsto lesa, njegovo izpostavljenost in premaz, ki je že na površini. V trgovskih centrih Bauhaus lahko pri izbiri ustreznega sistema zaščite poiščete tudi nasvet strokovnjaka. Tako bo les na deževne mesece pripravljen pravočasno, spomladi pa bosta namesto večje obnove pogosto dovolj že čiščenje in osnovno vzdrževanje.

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