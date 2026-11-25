V večstanovanjskih stavbah se na oglasnih deskah običajno znajdejo obvestila upravnika, informacije o vzdrževalnih delih in podatki o številu uporabnikov posameznih stanovanj. Toda prav slednji lahko med sosedi sprožijo precej burne odzive. Še posebej, kadar se pojavi sum, da v stanovanju živi več ljudi, kot jih je prijavljenih za obračun skupnih stroškov.

»Na oglasno desko napišejo: 'Ta pa laže.' Potem pa nekdo zraven napiše: 'Ti tudi,'« eno od izkušenj iz prakse opisuje Darja Verbič, direktorica družbe za upravljanje stavb Reyan, ki je o neprijavljenih stanovalcih in težavah upravnikov spregovorila v podkastu Deloindom.

Zakaj je pomembno, koliko ljudi živi v stanovanju?

Število uporabnikov posameznega stanovanja je pomembno za razdelitev tistih obratovalnih stroškov, ki se obračunavajo glede na število oseb. Če v stanovanju dejansko prebivajo trije, za obračun pa je prijavljen samo eden, lahko nastanejo nesorazmerja pri delitvi skupnih stroškov.

Ali moramo upravniku prijaviti vse osebe, ki živijo v stanovanju? Za pravilno delitev obratovalnih stroškov je pomembno dejansko število uporabnikov stanovanja. Prijava prebivališča na upravni enoti in sporočanje števila uporabnikov upravniku sta različna postopka. Pri obračunavanju določenih skupnih stroškov se upošteva število uporabnikov stanovanja, ne zgolj število oseb s prijavljenim stalnim prebivališčem.

Težava je tudi v tem, da upravniki nimajo vedno dovolj možnosti za preverjanje dejanskega stanja. Kot pojasnjuje Verbičeva, morajo pri obveščanju stanovalcev upoštevati tudi pravila o varstvu osebnih podatkov.

Ko se v preverjanje vključijo sosedje

Po besedah Verbičeve zakonodaja upravnikom nalaga objavo podatkov o številu uporabnikov posameznih stanovanj, vendar brez imen in priimkov. Obenem morajo paziti, kje so ti podatki dostopni.

Darja Verbič, direktorica družbe Reyan, opozarja na zaplete pri prijavljanju števila stanovalcev v večstanovanjskih stavbah ter na izzive, s katerimi se upravniki srečujejo pri varstvu osebnih podatkov. Foto Neža Kralj/Delo

V praksi se zato pojavljajo nenavadne situacije. Na objavljenih seznamih se znajdejo pripisi, s katerimi sosedje drug drugega obtožujejo navajanja neresničnih podatkov. Tisto, kar bi moralo biti zgolj obvestilo, lahko tako postane povod za sosedski spor.

Kako lahko upravnik preveri dejansko število stanovalcev, kaj storiti, če sosed ne prijavi vseh uporabnikov stanovanja, in zakaj je ukrepanje v praksi tako zahtevno?

O teh vprašanjih sta v podkastu Deloindom spregovorila Darja Verbič in odvetnik Rok Ušeničnik. Dotaknila sta se tudi fiktivnih prijav prebivališča, zaradi katerih imajo lahko lastniki nepremičnin precej resnejše težave.

Celotnemu pogovoru prisluhnite v podkastu Deloindom, kjer sogovornika pojasnjujeta, kaj lahko storijo lastniki, stanovalci in upravniki ter kje se v praksi najpogosteje zaplete.