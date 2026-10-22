Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Energija in okolje
Vredno branja

Subvencija Eko sklada: Zaradi teh napak lahko ostanete brez denarja

Nepopolna dokumentacija, napačni materiali ali premalo fotografij lahko ogrozijo subvencijo Eko sklada. Dr. Ivan Kenda opozarja, da mnogi pomoč poiščejo prepozno.
19. 10. 2026 | 17:30
Bivanje
Vredno branja

Plačate čiščenje apartmaja, potem pa morate še sami pospravljati? Airbnb bo temu naredil konec

Airbnb omejuje opravila, ki jih lahko gostitelji zahtevajo pred odhodom. Gostom ne bo več treba pomivati posode, slačiti posteljnine in odnašati smeti.
22. 10. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Svetovalnica: Popravilo strehe bo stalo do 60.000 evrov, zavarovalnica mi ponuja le 4000

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali mu mora zavarovalnica po poškodbi strehe zaradi toče kriti celotne stroške popravila ali lahko zavarovalnino zmanjša.
Pravnik na dlani 22. 10. 2026 | 10:23
Bivanje

Vam preproga drsi po tleh in se viha na robovih? Tako jo spravite v red

Preprogo poravnamo, nekajkrat stopimo nanjo in že je spet postrani. A če se ob tem navzgor zavihajo še vogali, prijeten dodatek prostoru hitro postane vsakodnevna nadloga
Preden se odločimo za ukrep, je potrebno preveriti točno sestavo podloge. Foto New Africa/Shutterstock
Galerija
Preden se odločimo za ukrep, je potrebno preveriti točno sestavo podloge. Foto New Africa/Shutterstock
Kaja Berlot
22. 10. 2026 | 12:49
3:23
A+A-

Preproga, ki nikakor ne ostane na mestu, ni le estetska težava, saj se ob dvignjen rob lahko spotaknemo, drsenje pa nas ovira tudi pri sesanju in premikanju po prostoru. Toda preden vogale prilepimo na tla ali jih poskusimo zravnati z likalnikom, je smiselno izbrati ukrep, ki je primeren tako za preprogo kot za talno oblogo.

Če drsi celotna preproga, začnemo pri podlogi

Za preprogo, ki se med hojo pomika po gladkih tleh, je običajno najprimernejša protizdrsna podloga, namenjena uporabi pod preprogami. Njena naloga je, da preprogo zadrži na mestu med njeno uporabo, prav tako pa nam olajša tudi čiščenje in sesanje. Njena uporaba je sila preprosta, saj jo preprosto položimo na tla in jo prilagodimo velikosti preproge. Pri tem moramo upoštevati, da mora biti njena površina nekoliko manjša od preproge, da ne sega izpod robov. Če preproga kljub njeni namestitvi drsi, preverimo njeno ustreznost in namestitev, preden dodajamo nove plasti.

Pri vinilu in talnem ogrevanju preverimo še združljivost

Če imamo doma nameščen vinil ali talno ogrevanje, je pomembno, da izbiro podloge prilagodimo temu. Nekatere PVC podloge in podloge iz sintetične gume namreč lahko povzročijo razbarvanje viniling oblog, prav tako pa je previdnost pri izbiri pomembna tudi v primeru talnega ogrevanja. Ob nakupu je zato potrebno preveriti, da je podloga primerna tudi v teh primerih. 

Veliko težav lahko rešimo že s kakovostno protizdrsno podlogo za preproge. Foto Pixel-shot/Shutterstock
Veliko težav lahko rešimo že s kakovostno protizdrsno podlogo za preproge. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Zavihane vogale najprej poskusimo poravnati brez toplote

Pri novi preprogi so lahko gube in zavihani robovi posledica pakiranja oziroma prevoza, zato je med prvimi ukrepi zvijanje v nasprotni smeri in poravnavanje z obtežitvijo. Vendar je tudi v tem primeru potrebno nekoliko previdnosti, saj preproge ne prepogibamo na ostro, temveč ohranjamo zaobljen zavoj, pred postopkom pa preverimo morebitna posebna navodila za njen material in izdelavo. Na privihan rob lahko postavimo tudi ploščat težji predmet, kot je težja knjiga ali obtežilnik papirja.

image_alt
Hladna tla v pritličju: 4 hitre rešitve, da vas doma ne bo več zeblo v noge

Ko se vogal vztrajno dviguje, pomagajo namenski pritrdilci

Če preproga sicer miruje, viha pa se samo vogal, lahko uporabimo namenske kotne pritrdilce ali trak za preproge. Pri nakupu je le treba preveriti, kam in kako se izdelek pritrdi, saj se nekateri dodatki lepijo na hrbtno stran preproge, drugi pa jo povežejo s tlemi. Prepričati se moramo tudi, da je trak primeren za izbrano talno oblogo, saj lahko močna, nenamenska lepila poškodujejo njen zaključni sloj.

Vihanje robov ni le estetka težava, ampak se lahko zaradi tega tudi spotaknemo. Foto Bilanol/Shutterstock
Vihanje robov ni le estetka težava, ampak se lahko zaradi tega tudi spotaknemo. Foto Bilanol/Shutterstock

Likalnik in para nista univerzalna rešitev

Na spletu pogosto naletimo na nasvete za ravnanje robov z likalnikom, paro ali sušilnikom za lase, toda strokovnjaki ta način pogosto odsvetujejo. Kot pravijo, lahko neposredna toplota poškoduje vlakna oziroma hrbtno stran preproge, kar še posebej velja za volnene preproge.

PREBERITE ŠE: Odličen trik, kako iz preprog v stanovanju odstraniti vonjave

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Trik, kako brez čistil očistiti preprogo in se znebiti zatohlega vonja

Preproge so eden tistih kosov, ki našemu domu dajejo toplino, udobje in občutek domačnosti. Hkrati pa so tudi pravi magnet za prah, umazanijo in neprijetne vonjave.
6. 9. 2025 | 07:00
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Razbijamo feng šuj mite: Strokovnjakinja Tanja Glažar pojasnjuje, kaj res deluje (VIDEO)

Troja vrata zapored? Število štiri? Strokovnjakinja Tanja Glažar pravi: pozabite na vraževerja – feng šuj je usmerjanje energije v našo dobrobit.
3. 10. 2025 | 06:00
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Tako izberete pravo velikost preproge

Preproge so znova našle svoje mesto v naših domovih. Z njimi popestrimo prostore, vnesemo občutek topline, hkrati pa delujejo kot zvočna izolacija in pripomorejo k udobju. A pri izbiri je poleg materiala in barv pomembna tudi velikost preproge.
23. 2. 2025 | 09:03

Več iz teme

preprogavihanje preprogeviganje robov preprogepremikanje preprogepodloga za preprogo
VEČ NOVIC
Bivanje
Vredno branja

Vam preproga drsi po tleh in se viha na robovih? Tako jo spravite v red

Preprogo poravnamo, nekajkrat stopimo nanjo in že je spet postrani. A če se ob tem navzgor zavihajo še vogali, prijeten dodatek prostoru hitro postane vsakodnevna nadloga
Kaja Berlot 22. 10. 2026 | 12:49
Bivanje
Vredno branja

Plačate čiščenje apartmaja, potem pa morate še sami pospravljati? Airbnb bo temu naredil konec

Airbnb omejuje opravila, ki jih lahko gostitelji zahtevajo pred odhodom. Gostom ne bo več treba pomivati posode, slačiti posteljnine in odnašati smeti.
22. 10. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Svetovalnica: Popravilo strehe bo stalo do 60.000 evrov, zavarovalnica mi ponuja le 4000

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali mu mora zavarovalnica po poškodbi strehe zaradi toče kriti celotne stroške popravila ali lahko zavarovalnino zmanjša.
Pravnik na dlani 22. 10. 2026 | 10:23
Energija in okolje  |  Voda
Vredno branja

Kje v Sloveniji je pitna voda najboljša? Uradni podatki razkrivajo, kje je več težav

Ko odpremo pipo, redko razmišljamo o poti vode do kozarca. A uradni podatki kažejo, da kakovost pitne vode v Sloveniji ni povsod enaka.
Kaja Berlot 22. 10. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Takšna posteljnina je najboljša izbira, če z vami v postelji spi hišni ljubljenček

Skupno spanje z ljubljenčkom je lahko prijetno, a pomembni so higiena, udobje in dobro počutje vseh. Pravi materiali olajšajo vzdrževanje čistoče.
21. 10. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Svetovalnica: Popravilo strehe bo stalo do 60.000 evrov, zavarovalnica mi ponuja le 4000

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali mu mora zavarovalnica po poškodbi strehe zaradi toče kriti celotne stroške popravila ali lahko zavarovalnino zmanjša.
Pravnik na dlani 22. 10. 2026 | 10:23
Energija in okolje  |  Voda
Vredno branja

Kje v Sloveniji je pitna voda najboljša? Uradni podatki razkrivajo, kje je več težav

Ko odpremo pipo, redko razmišljamo o poti vode do kozarca. A uradni podatki kažejo, da kakovost pitne vode v Sloveniji ni povsod enaka.
Kaja Berlot 22. 10. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Takšna posteljnina je najboljša izbira, če z vami v postelji spi hišni ljubljenček

Skupno spanje z ljubljenčkom je lahko prijetno, a pomembni so higiena, udobje in dobro počutje vseh. Pravi materiali olajšajo vzdrževanje čistoče.
21. 10. 2026 | 12:15
Predstavitvene vsebine
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti