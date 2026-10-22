Vam preproga drsi po tleh in se viha na robovih? Tako jo spravite v red

Preproga, ki nikakor ne ostane na mestu, ni le estetska težava, saj se ob dvignjen rob lahko spotaknemo, drsenje pa nas ovira tudi pri sesanju in premikanju po prostoru. Toda preden vogale prilepimo na tla ali jih poskusimo zravnati z likalnikom, je smiselno izbrati ukrep, ki je primeren tako za preprogo kot za talno oblogo.

Če drsi celotna preproga, začnemo pri podlogi

Za preprogo, ki se med hojo pomika po gladkih tleh, je običajno najprimernejša protizdrsna podloga, namenjena uporabi pod preprogami. Njena naloga je, da preprogo zadrži na mestu med njeno uporabo, prav tako pa nam olajša tudi čiščenje in sesanje. Njena uporaba je sila preprosta, saj jo preprosto položimo na tla in jo prilagodimo velikosti preproge. Pri tem moramo upoštevati, da mora biti njena površina nekoliko manjša od preproge, da ne sega izpod robov. Če preproga kljub njeni namestitvi drsi, preverimo njeno ustreznost in namestitev, preden dodajamo nove plasti.

Pri vinilu in talnem ogrevanju preverimo še združljivost Če imamo doma nameščen vinil ali talno ogrevanje, je pomembno, da izbiro podloge prilagodimo temu. Nekatere PVC podloge in podloge iz sintetične gume namreč lahko povzročijo razbarvanje viniling oblog, prav tako pa je previdnost pri izbiri pomembna tudi v primeru talnega ogrevanja. Ob nakupu je zato potrebno preveriti, da je podloga primerna tudi v teh primerih.

Veliko težav lahko rešimo že s kakovostno protizdrsno podlogo za preproge. Foto Pixel-shot/Shutterstock

Zavihane vogale najprej poskusimo poravnati brez toplote

Pri novi preprogi so lahko gube in zavihani robovi posledica pakiranja oziroma prevoza, zato je med prvimi ukrepi zvijanje v nasprotni smeri in poravnavanje z obtežitvijo. Vendar je tudi v tem primeru potrebno nekoliko previdnosti, saj preproge ne prepogibamo na ostro, temveč ohranjamo zaobljen zavoj, pred postopkom pa preverimo morebitna posebna navodila za njen material in izdelavo. Na privihan rob lahko postavimo tudi ploščat težji predmet, kot je težja knjiga ali obtežilnik papirja.

Ko se vogal vztrajno dviguje, pomagajo namenski pritrdilci

Če preproga sicer miruje, viha pa se samo vogal, lahko uporabimo namenske kotne pritrdilce ali trak za preproge. Pri nakupu je le treba preveriti, kam in kako se izdelek pritrdi, saj se nekateri dodatki lepijo na hrbtno stran preproge, drugi pa jo povežejo s tlemi. Prepričati se moramo tudi, da je trak primeren za izbrano talno oblogo, saj lahko močna, nenamenska lepila poškodujejo njen zaključni sloj.

Vihanje robov ni le estetka težava, ampak se lahko zaradi tega tudi spotaknemo. Foto Bilanol/Shutterstock

Likalnik in para nista univerzalna rešitev

Na spletu pogosto naletimo na nasvete za ravnanje robov z likalnikom, paro ali sušilnikom za lase, toda strokovnjaki ta način pogosto odsvetujejo. Kot pravijo, lahko neposredna toplota poškoduje vlakna oziroma hrbtno stran preproge, kar še posebej velja za volnene preproge.

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