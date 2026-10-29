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Eko sklad z novimi krediti za občane: obrestna mera se zvišuje na 2 odstotka

Eko sklad nadaljuje ugodno kreditiranje okoljskih naložb občanov, vendar pod nekoliko manj ugodnimi pogoji. Ključna sprememba je višja obrestna mera.
Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje kreditiranje okoljskih naložb občanov, vendar z višjo fiksno obrestno mero. Foto Pixel-shot/shutterstock/
Galerija
Eko sklad z novim javnim pozivom nadaljuje kreditiranje okoljskih naložb občanov, vendar z višjo fiksno obrestno mero. Foto Pixel-shot/shutterstock/
K. Ž.
29. 10. 2026 | 08:50
3:52
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Eko sklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Novi poziv 89OB26 je začel veljati 28. oktobra 2026 in neposredno nadaljuje prejšnji poziv, ki so ga dan prej zaprli zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Za občane, ki načrtujejo energetsko prenovo doma ali drugo okoljsko naložbo, pa prinaša eno pomembno spremembo: kredit bo po novem dražji.

Obrestna mera z 1,2 na 2 odstotka

Fiksna letna obrestna mera pri novem kreditu Eko sklada znaša 2 odstotka, medtem ko je bila pri prejšnjem pozivu 87OB26 1,2 odstotka. Eko sklad zvišanje pojasnjuje s spremenjenimi razmerami na finančnih trgih, omejenimi razpoložljivimi sredstvi in povečanim povpraševanjem po kreditih.

To je tudi glavna vsebinska razlika med obema pozivoma. Eko sklad poudarja, da nameni naložb, kriteriji za pridobitev kredita in druga določila ostajajo enaki kot pri prejšnjem pozivu.

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Za kaj je mogoče dobiti kredit

Krediti so namenjeni širokemu naboru okoljskih naložb. Med drugim je mogoče financirati učinkovitejše ogrevanje in prezračevanje, uporabo obnovljivih virov energije, sončne elektrarne in hranilnike električne energije, toplotno izolacijo stavb ter gradnjo skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb.

Med upravičenimi naložbami ostajajo tudi nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, električnih koles in električnih motorjev, ukrepi za odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih voda, odstranjevanje materialov z nevarnimi snovmi, učinkovita raba vode in oskrba s pitno vodo.

Kaj se je spremenilo v primerjavi s prejšnjim pozivom?

Prejšnji poziv 87OB26

  • fiksna obrestna mera: 1,2 %
  • zaprt 27. oktobra 2026 zaradi porabe sredstev.

 

Novi poziv 89OB26

  • fiksna obrestna mera: 2,0 %
  • odprt od 28. oktobra 2026.

 

Ostaja enako: upravičeni ukrepi, osnovni pogoji za pridobitev kredita, najvišji znesek kredita in odplačilne dobe.

Do 100.000 evrov kredita

Najnižji znesek kredita je 1500 evrov, najvišji pa lahko doseže priznane stroške naložbe, vendar praviloma največ 100.000 evrov na stavbo oziroma del stavbe. Dejanski znesek je odvisen tudi od kreditne sposobnosti vlagatelja oziroma solidarnega poroka. Najnižji mesečni obrok znaša 40 evrov.

Odplačilna doba je pri večini naložb največ 10 let. Pri gradnji skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe in pri obsežnejši prenovi, ki vključuje najmanj tri ukrepe iz javnega poziva, se lahko podaljša na največ 20 let.

Vlogo je treba oddati pred izvedbo naložbe

Vlagatelj mora pred oddajo vloge pridobiti predračun za načrtovano naložbo, vlogo pa praviloma odda elektronsko prek portala eUprava. Po odobritvi kredita kreditno sposobnost preveri banka, kreditna pogodba pa se sklene v poslovalnici Banke Intesa Sanpaolo. Po podpisu pogodbe je mogoče izvajalcu nakazati do 40 odstotkov odobrenega kredita, preostanek pa po dokončanju del in predložitvi zaključne dokumentacije.

KAKO DO SREDSTEV EKO SKLADA, IZVESTE V DELOINDOM PODKASTU:

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