Z začetkom novembra smo vstopili v višjo sezono omrežnine, ko se je med delavniki vrnil tudi najdražji časovni blok. Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da lahko stroške povečajo predvsem visoke konice moči in nepremišljeno zniževanje dogovorjene moči.

Višja sezona omrežnine traja od novembra do konca februarja. V tem obdobju je omrežje bolj obremenjeno, zato je pomembneje, kdaj in predvsem koliko električnih naprav uporabljamo hkrati.

V letu 2026 najdražji časovni blok 1 med delavniki velja med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro, ob koncih tedna in praznikih pa ga ni. Novembra in decembra se pri uporabnikih, za katere velja ta način obračuna, za moč v prvem časovnem bloku uporablja znižana tarifna postavka.

Največja napaka: poraba in moč nista isto

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, da potrošniki pogosto enačijo količino porabljene električne energije z močjo.

Pri omrežnini pa niso pomembne samo porabljene kilovatne ure. Na njen strošek vplivajo tudi največje 15-minutne obremenitve oziroma konice v posameznih časovnih blokih.

To pomeni, da lahko gospodinjstvo v dveh mesecih porabi podobno količino elektrike, strošek omrežnine pa je kljub temu različen.

Največje konice nastanejo, ko hkrati vključimo več velikih porabnikov. Pralni, sušilni in pomivalni stroj ter pečico je zato smiselno uporabljati zaporedoma.

Težava lahko nastane predvsem, ko hkrati vključimo več velikih porabnikov, denimo pečico, pralni in sušilni stroj, bojler ali pomivalni stroj, obenem pa deluje še toplotna črpalka.

ZPS zato svetuje, naj gospodinjstva večje porabnike, kadar je mogoče, uporabljajo zaporedoma in ne istočasno.

Dogovorjene moči ne znižujte na pamet

Druga pogosta napaka je prepričanje, da bo račun avtomatično nižji, če zmanjšamo dogovorjeno obračunsko moč.

To ni nujno. Če jo nastavimo prenizko, lahko ob večjih konicah presežemo dogovorjeno moč in nastanejo dodatni stroški.

Pred spremembo zato ZPS priporoča pregled dejanske porabe in predvsem podatkov o 15-minutnih obremenitvah. Ti so potrošnikom na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Moj elektro, kjer je mogoče preveriti, kdaj v gospodinjstvu nastajajo največje konice.

Šele na podlagi teh podatkov je smiselno presoditi, ali je dogovorjena moč glede na navade gospodinjstva ustrezna.

Podatki števca razkrivajo tudi 15-minutne konice porabe, ki lahko vplivajo na strošek omrežnine. Foto Črt Piksi/dokumentacija Dela

Visok račun še ne pomeni, da je kriva omrežnina

Če je račun za elektriko nenadoma višji, ZPS svetuje, da najprej preverimo posamezne postavke.

Pozimi se namreč praviloma poveča tudi sama poraba električne energije. Več energije potrebujemo za ogrevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, več časa pa preživimo tudi doma.

Na končni znesek lahko vplivajo še sprememba cene električne energije, iztek akcijske ponudbe dobavitelja, poračun ali drugačno obračunsko obdobje.

ZPS zato svetuje primerjavo z računom iz primerljivega obdobja. Preveriti je smiselno predvsem, koliko se je spremenila poraba, kolikšen del računa predstavlja omrežnina, ali je prišlo do preseganja dogovorjene moči in ali se je spremenila cena elektrike.

Preden znižate dogovorjeno moč Najprej preverite svoje 15-minutne konice v aplikaciji Moj elektro. Prenizko nastavljena dogovorjena moč lahko ob preseganju pomeni dodatne stroške.

Preverite tudi ponudbo svojega dobavitelja

Čeprav menjava dobavitelja ne vpliva na višino omrežnine, lahko vpliva na drugi pomemben del računa – ceno dobavljene električne energije.

ZPS zato priporoča redno primerjanje ponudb. Pri tem ni dovolj pogledati le oglaševane cene kilovatne ure ali popusta.

Preveriti je treba tudi, kako dolgo velja akcijska cena, ali ponudba vključuje vezavo, kakšni so pogoji predčasne prekinitve pogodbe, ali dobavitelj zaračunava dodatne mesečne stroške ter kakšna cena začne veljati po koncu akcije.

Šest ukrepov, ki ne zahtevajo dodatnih naložb

Za nižji račun po navedbah ZPS niso vedno potrebne nove naprave ali večje naložbe. Pomagajo že spremembe vsakodnevnih navad.

Predvsem se izogibajte hkratnemu delovanju večjih porabnikov. Pralni, pomivalni in sušilni stroj vključujte, ko so polni, ter uporabljajte varčne programe in nižje temperature, kadar je to smiselno.

Zmanjšate lahko tudi porabo tople vode, naprave, ki jih ne uporabljate, popolnoma izklopite namesto puščanja v stanju pripravljenosti ter dosledno ugašate luči v praznih prostorih.

Pri gospodinjstvih, ki se ogrevajo s toplotno črpalko ali električnimi grelniki, ZPS priporoča še pregled nastavitev ogrevanja in temperature sanitarne vode.

Ni pa treba celotnega gospodinjstva prilagajati najcenejšemu časovnemu bloku. Pomembneje je preprečiti nepotrebno porabo in predvsem velike konice, ko hkrati deluje več energijsko zahtevnih naprav.

Januarja prihaja nova razporeditev časovnih blokov

S 1. januarjem 2027 se bo razporeditev časovnih blokov ponovno spremenila. Najdražji časovni blok 1 bo med delavniki veljal med 6. in 12. uro ter med 17. in 20. uro.

Agencija za energijo pojasnjuje, da je sprememba povezana tudi s spremenjenim profilom obremenjevanja omrežja in večjim številom sončnih elektrarn.

ZPS ob tem opozarja še na odprto vprašanje glede jutranjega intervala med 6. in 7. uro. V letu 2026 je ta ura še uvrščena v drugi časovni blok, od januarja pa bo spadala v najdražjega. Potrošniška organizacija zato pričakuje dodatno pojasnilo Agencije za energijo glede vpliva podatkov iz tega obdobja na določanje dogovorjene moči.