Do 18.000 evrov za toplejši dom: komu Eko sklad pokrije celotne upravičene stroške prenove?

Dotrajana okna in slabo izolirani prostori velikokrat pomenijo, da za ogrevanje porabimo veliko denarja, doma pa nas kljub temu zebe. A prav gospodinjstva, ki bi energetsko prenovo najbolj potrebovala, zanjo pogosto najtežje zberejo denar. Eko sklad zato v okviru programov za zmanjševanje energetske revščine omogoča pomoč, ki lahko pokrije celotne upravičene stroške odobrenih ukrepov, namenjena pa je lastnikom oziroma solastnikom hiš in stanovanj, ki izpolnjujejo socialne, lastniške in druge pogoje poziva.

Kateri poziv je trenutno odprt?

Za nove prijave sta trenutno pomembna dva poziva; ZER 2024, prvič objavljen 19. julija 2024, ki ostaja odprt za programsko območje Zahodna Slovenija, ter za Vzhodno Slovenijo, ki se je odprl 19. marca 2026 (zadnja sprememba je bila zabeležena 21. maja 2026), zato je pred prijavo na strani Eko sklada potrebno preveriti seznam občin, ki sodijo v posamezno programsko območje. Vlagatelji iz vzhodne Slovenije morajo upoštevati še aktualno obvestilo, v katerem Eko sklad pojasnjuje, da je za nadaljevanje financiranja treba urediti formalnosti in spremeniti poziv, zato naj bi odločbe o dodelitvi pomoči začeli izdajati predvidoma proti koncu leta 2026.

Kdo lahko zaprosi za pomoč?

Vlagatelj mora imeti na naslovu prenove prijavljeno stalno prebivališče in tam tudi dejansko živeti. Sam ali skupaj z družinskimi člani mora imeti v lasti najmanj polovico stanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja, gospodinjstvo mora biti materialno ogroženo ter živeti v energijsko neučinkovitih prostorih oziroma neustreznih bivalnih razmerah.

Upravičenost lahko izhaja tudi iz odločbe o denarni socialni pomoči ali varstvenem dodatku. Prijavijo se lahko tudi nekatera gospodinjstva z otroškim dodatkom do vključno tretjega dohodkovnega razreda oziroma državno štipendijo do vključno drugega razreda. Pri teh dveh možnostih je zahtevana še izjava o premoženjskem stanju, pogoj pa lahko izpolnjuje vlagatelj ali njegov družinski član, kot ga opredeljuje poziv.

Eko sklad vam lahko povrne tudi stroške za slabo izolirano streho, stropove in steno. Foto Omphoto/Shutterstock

Pri izredni denarni socialni pomoči velja natančnejša zahteva, saj je moral biti vlagatelj ali družinski član do nje upravičen najmanj dvakrat v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge. Stavba oziroma stanovanje mora biti legalno zgrajeno, uradno namenjeno bivanju in v celoti v lasti fizičnih oseb. Ali je nepremičnina primerna za predvidene ukrepe energetske prenove, po ogledu presodi energetski svetovalec.

Za katere posege lahko pridobimo subvencijo?

Pri eno- in dvostanovanjskih hišah je pomoč namenjena toplotni izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, zunanjih sten ter določenih tal in sten proti terenu. Zajema tudi energijsko učinkovita okna in zunanja vhodna vrata, sisteme za pripravo sanitarne tople vode, lokalno prezračevanje z vračanjem toplote ter zamenjavo stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso.

Za lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah pridejo v poštev okna in zunanja vhodna vrata, priprava tople vode, lokalno prezračevanje ter zamenjava kurilne naprave, vsak ukrep pa mora ustrezati tehničnim zahtevam poziva.

Ali ste primeren kandidat za prejem pomoči ali ne, preverite na spletni strani Eko sklada. Foto Hryshchyshen Serhii/Shutterstock

Kaj pomeni stoodstotno financiranje?

Subvencija pokrije odobrene upravičene stroške, omejena pa je z najvišjim zneskom pomoči - pri pozivu za vzhodno Slovenijo ta praviloma znaša 18.000 evrov z DDV, izjemoma lahko ob predhodno odobrenih nepredvidenih in dodatnih delih doseže 19.800 evrov. Znesek se določi na podlagi predračunov in pogodb, zato je treba morebitna doplačila razjasniti pred izvedbo.

Tudi pri dvostanovanjski hiši je pomembno lastništvo. Za poseg na skupnem delu, denimo fasadi, se morajo solastniki dogovoriti o kritju stroškov, Eko sklad pa v okviru poziva krije upravičeni delež vlagatelja glede na njegov solastniški delež.

Pred začetkom del moramo skozi postopek

Najprej oddamo vlogo z zahtevanimi dokazili, sledi preverjanje pogojev in ogled energetskega svetovalca, nato odločba ter pridobivanje ustreznih predračunov. Pri pozivu ZER 2024 je za predložitev predračuna prvega ukrepa po odločbi predviden 120-dnevni rok, začetek del pa mora počakati na veljavnost pogodbe, ki jo sklenejo vlagatelj, izvajalec in Eko sklad.

Pred prijavo preverimo tudi že prejete subvencije, saj lahko prejšnja pomoč iz programov za zmanjševanje energetske revščine lahko vpliva na novo upravičenost. Po izplačilu veljajo še obveznosti ohranitve naložbe - poziv za vzhodno Slovenijo denimo določa, da nepremičnine najmanj pet let ne smemo odtujiti, subvencioniranih naprav in opreme pa v tem obdobju odstraniti.

Kdor potrebuje pomoč, lahko izbere koordinatorja s seznama Eko sklada. Njegova podpora pri prijavi in administrativnem spremljanju projekta je za vlagatelja brezplačna. Za pojasnila glede programa je na voljo naslov zer@ekosklad.si oziroma telefon 01 241 48 14.